Luisa Fernanda W recordó sus inicios como creadora de contenido: “Yo no tenía escrúpulos a la hora de hacer videos”

Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

Hoy por hoy Luisa Fernanda W ya no es únicamente una creadora de contenido, también es empresaria y ha pisado los terrenos de la música con el lanzamiento de varios sencillos. Empero, si se habla específicamente del material que como influenciadora ha compartido en sus redes sociales a lo largo y ancho de su carrera en este campo; incialmente la paisa se enfocó en la publicación de videos de comedia.

De hecho, durante los recientes días Luisa Fernanda Cataño Ríos -su nombre de pila- rememoró algunos de los videos que publicó en el principio de su proceso como creadora de contenido para redes sociales y demás plataformas digitales. Fue así como comenzó por expresar desde sus Historias de Instagram:

“... Les voy a compartir por aquí en mis Historias videos de mis inicios, que me hacen reír mucho, de verdad que muy chistosos... como que me pongo a ver y yo no tenía escrúpulos a la hora de hacer videos, también estaba muy chiquita. Fui creciendo y como que no sé si es que uno madura o ya no se siente identificado con cosas, pero ya no me fluye, ya no me flueya así, antes eso me salía natural”.

Actualmente el contenido que Luisa Fernanda W ofrece en sus redes sociales es muy diferente, durante los últimos años se ha centrado en la publicación de videos sobre looks, tutoriales de maquillaje y durante este mes de agosto ha compartido videos sobre cómo crear contenido para redes sociales, incluso, ha revelado sus requisitos al momento de trabajar con marcas o empresas. Atrás quedaron todas esas publicaciones jocosas que sacaban su lado más cómico como influenciadora.

Luisa Fernanda W recuerdó sus inicios como creadora de contenido: “Yo no tenía escrúpulos a la hora de hacer videos”

“Ahora ya me fluye otro tipo de contenido, hablo de otros temas, pero me pongo a ver... antes eso era pa’ uno cagars*e de risa, no sé de dónde sacaba tanta güevonad*”, agregó la empresaria.

Para finalizar este momento con el que quiso evocar su contenido del pasado, Luisa Fernanda W reflexionó brevemente sobre cómo es su vida actual. “Ya soy mamá y estoy esperando un bebé, definitivamente uno no se alcanza a imaginar la vida cómo le puede cambiar a uno. Por eso, por la etapa que estés pasando en tu vida siempre piensa que viene algo mucho mejor, más de lo que tú crees”.

Ya sea por su contenido anterior o por el que publica en la actualidad, la paisa es una de las influenciadoras de mayor éxito en Colombia, cosa que se ve reflejada en la gran cantidad de seguidores que tiene en redes sociales como Instagram, pues su comunidad hasta ahora está conformada por más de 17 millones de usuarios que siguen una a una sus publicaciones.

Así se veía Luisa Fernanda W durante su infancia:

Entre las múltiples interacciones que la paisa realiza con su comunidad en Instagram, el pasado domingo 21 de agosto quiso hacer una dinámica enfocada en “¿Video o foto de...?”, de esta forma la creadora de contenido invitó a sus seguidores a que le pidieran fotografías o videos de cualquier cosa que quisieran ver sobre ella; fue así como uno de los usuarios le pidió mostrar una imagen de “cuando era niña”.

Enseguida, la influenciadora hizo caso de la solicitud y publicó una fotografía que data de su infancia, aunque no especificó la edad que tenía en ese momento, se le ve bastante pequeña y muy sonriente.

Así lucía Luisa Fernanda W durante su infancia. Foto: Historias de Instagram @luisafernandaw

