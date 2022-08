Iván Lalinde reveló su difícil experiencia tras llegar a remplazar a Jota Mario Valencia: “Teníamos todo en contra”

El presentador colombiano Iván Lalinde. Foto: Colprensa.

En el año 2018 y después de casi dos décadas al aire, ‘Muy Buenos días’ -matutino del Canal RCN- llegó a su final. De este modo, Jota Mario Valencia, el presentador que se convirió en emblema de la producción, salió del canal.

“Aunque ya hemos dicho bastante en más de 16 años de ‘Muy Buenos Días’ se llegó el momento de agradecer y de decir: Hasta pronto. Me han preguntado mucho que por qué me voy, no puedo responder a esa pregunta porque tampoco sé la respuesta... la realidad es que se llegó el momento de decirle adiós a ‘Muy Buenos Días”, fueron las palabras de Valencia para despedirse.

Y, en vista de la ausencia del programa, a la audiencia colombiana se le presentó su reemplazo: ‘El Desayuno’.

Este nuevo matutino contó con un equipo de trabajo totalmente renovado, por ejemplo, el presentador Iván Lalinde fue una de las nuevas caras. Empero, no todo fueron buenos momentos para el paisa durante aquella época, de hecho, habló de su desagradable experiencia en una reciente entrevista con Laura Acuña para su programa en YouTube (La sala de Laura Acuña). Vale la pena recordar que, precisamente la bumanguesa fue una de las presentadoras que más tiempo duró en ‘Muy buenos días’.

“Llego yo a RCN... para mí fue muy duro, tuve un momento de crisis cuando decía: -Por qué me estoy sintiendo así si no le estoy haciendo daño a nadie, por qué me estoy sintiendo como si le estuviera robando algo a alguien... Yo no era capaz de pasar por el pasillo de los estudios porque me sentía como si estuviera robándole algo a alguien”, comentó Lalinde.

El presentador no fue muy bien recibido por algunas personas del Canal RCN, que encontraron una particular forma de recordarle lo mucho que extrañaban a Jota Mario Valencia.

“... Y cuando empezamos con ‘El Desayuno’... teníamos todo en contra, cuando llegamos el primer día al estudio estaba forrado con postales de Jota Mario de ‘Muy buenos días’, todo el set”, agregó.

Laura Acuña confirmó las palabras de su colega, pero quiso resaltar que Valencia -quien también fue un amigo muy cercano de ella- siempre salió en defensa de Lalinde. “... Jota en algún momento de hablar dijo: -Iván no tiene nada que ver, no tiene la culpa de nada de lo que está pasando-... siempre lo defendió”.

Aunque la situación fue muy difícil para Iván Lalinde y el equipo de ‘El Desayuno’, el paisa asegura haberle metido “toda la ficha” a la producción, que en últimas no funcionó y en 2020 concluyó. Además del paisa, Yaneth Waldman también plasmó su talento como presentadora en este matutino.

Por otro lado, Jota Mario Valencia falleció a mediados de 2019.

Iván Lalinde contó cómo superó el desempleo: ahora está en La Voz Kids:

Aunque es uno de los presentadores con mayor reconocimiento en el país, no todo ha sido color de rosa para Lalinde en su carrera, puesto que durante el último tiempo también ha tenido que sobrepasar más de una piedra en el camino, por ejemplo, como le pasó a todo el mundo, la pandemia por el Covid -19 también le trajo varias preocupaciones, especialmente económicas.

De este modo, durante una reciente entrevista con Semana, Lalinde comentó: “Si algo nos enseñó la pandemia es que nada es fijo, nada es permanente, no nos podemos apegar a absolutamente nada. Decir que estaba tranquilo, sería una mentira, uno siente una angustia horrorosa: -Juepucha no me va a alcanzar la plata, me va a tocar medidas de emergencia-”.

Durante este tiempo sus proyectos con el Canal RCN habían concluido, empero, luego comenzó su trabajo en Día a Día por cuenta de una invitación que le hizo Juan Esteban Sampedro, quien se desempeña como Gerente de Entretenimiento en Caracol Televisión. De este modo, el paisa regresó a trabajar a dicho canal. Ahora, en cuanto a sus proyectos actuales, por este tiempo Lalinde está en ‘La Voz Kids’, cuyo nueva temporada se estrenó el pasado 18 de julio.

