Esto respondió Juan Duque a quien le preguntó si sale con Lina Tejeiro por marketing

Lina Tejeiro tiene un nuevo protagonista en su vida sentimental: Juan Duque, cantante urbano. A través de sus redes sociales la actriz llanera ha dado cuenta de lo feliz y satisfecha que se siente en su actual relación, sin embargo, algunas personas han manifestado sus dudas respecto de las intenciones del paisa.

Por ejemplo, el pasado lunes 22 de agosto el intérprete de ‘+ Chimbita’ abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram y, de esta forma, dio vía libre a sus seguidores para que le plantearan diferentes interrogantes; fue así como un usuario aprovechó la oportunidad para cuestionarle lo siguiente: “¿Estás con Lina por marketing o realmente la quieres? Ella merece un excelente hombre”.

Ante lo planteado, el reguetonero decidió responder con humor y, de hecho, lo hizo acompañado de la propia Lina Tejeiro: “Si Dios quiere de aquí a diciembre que nos estén entregando el Grammy y ya coronamos el contrato”. Posteriormente, la actriz agregó a la respuesta: “Pero ya hay otro artista esperando pa’ el otro año”. Entonces, sarcásticamente Duque concluyó el asunto: “Ya tiene otro artista que está también cotizando”.

Yina Calderón y su opinión sobre la relación sentimental entre Lina Tejeiro y Juan Duque: “El pelao solo busca seguidores y ella se los está dando”:

Los que han opinado sobre el noviazgo de la llanera y el paisa no solo han sido los usuarios en las redes sociales, sino que también algunas figuras del entretenimiento nacional como Yina Calderón, quien quiso poner sobre la mesa lo que piensa de este romance. En cuanto a la mencionada influenciadora y empresaria, su escepticismo sobre el noviazgo de Lina Tejeiro y Juan Duque es claro, pues a principios de agosto expresó:

“Ustedes me preguntaron qué pienso de la relación de Lina Tejeiro con su nuevo novio, la cual no debería importarme, pero opino porque se me da la gana. ¿La verdad o la mentira? La mentira: que es desinteresada, que están enamorados y, la verdad: que el pelao solo busca seguidores y que ella se los está dando, porque el pelaito es bien farandulero, yo me quedo con Andy (Andy Rivera, exnovio de Tejeiro)”.

Lina Tejeiro y Juan Duque cuentan cómo se conocieron:

En las recientes semanas la actriz ya había compartido su versión de cómo empezó el contacto con su actual pareja, sin embargo, fue ahora Juan Duque quien quiso hablar al respecto, aunque también contó con la ayuda de su novia para narrar los inicios de su romance.

“La primera vez que hablamos fue por allá en octubre por Instagram , pero pues normal, de parceros”, recordó el cantante urbano.

Posteriormente, en la fiesta de cumpleaños de Aida Victoria Merlano (en abril pasado) cruzaron un par de palabras, pero nada trascendental; aunque luego cada quien reaccionaba a las publicaciones que el otro hacía en sus redes sociales. Sin embargo, cuando empezaron a ser protagonistas de especulacione sobre que tenían un romance, en ese momento nada había pasado entre ellos.

“Cuando salió lo del chisme y la noticia (de que estaban saliendo supuestamente en ese momento)... ni siquiera hablábamos, yo le mandé la publicación y le dije: -Esto está pasando, la gente está diciendo esto, yo no quiero ser un interesado, un aprovechado, dígame y frenamos esta vuelta”, comentó Duque.

Pero la reacción de Lina Tejeiro fue restarle importancia a los rumores y su amistad continuó por un tiempo hasta que realmente iniciaron un romance.

