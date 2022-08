Luisa Fernanda W reveló cuáles son sus requisitos al momento de trabajar con marcas

Luisa Fernanda W, influenciadora y empresaria colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

Durante el último tiempo el contenido que Luisa Fernanda W ofrece en sus redes sociales ha estado enfocado principalmente en la publicación de videos de outfits y tutoriales de maquillaje.

Sin embargo, en las recientes semanas también ha querido entregarle a su público videos centrados en el negocio de las redes sociales. En este sentido, ha publicado material sobre cómo crear contenido para estas plataformas y, el pasado martes 16 de agosto, el video que compartió fue: “Estos son algunos puntos que yo tengo en cuenta a la hora de trabajar con marcas”, título que le puso a su más reciente publicación en Instagram.

De este modo, la influenciadora explicó detalladamente cómo es su proceso con las marcas que acuden a ella para realizar algún contrato. Fue así que comenzó por expresar:

“Cuando una marca solicita trabajar conmigo lo primero que hago es pedir todos los datos de la marca. Es decir, permisos, Cámara de Comercio, Invima si es que la marca lo requiere. Es importante que para trabajar en estos medios te acompañes de un equipo legal, esto no te puede faltar porque cuando una marca solicita trabajar contigo es tu equipo legal quien se va a encargar de revisar punto por punto y darle el ok a la marca, o sea, saber que la marca sí está al día con lo que tú estás pidiendo”.

Si todo lo anterior está en orden, el paso que sigue es que Luisa Fernanda W pruebe el producto de la marca o empresa durante un periodo de uno a dos meses.

“Después de tener el producto aprobado lo que hago es enviar un contrato de confidencialidad para enviarle mis tarifas a la marca. Por lo general, envían lo que desan para su pauta, pero a mí me gusta tener una reunión previa para que nos aliniemos y podamos hacer una pauta en donde Luisa Fernanda W se sienta cómoda y no le impongan qué hacer, porque ahí es cuando no se ve orgánico. Entonces, me gusta hacerles una contrapropuesta”, agregó la también empresaria.

Luego de que tanto la marca como Luisa Fernanda W logren concretar una misma visión y concuerden en lo que quieren, “Nos encargamos de enviarle al legal todo lo que se va a desarrollar durante este proceso y ellos se encargan de ejecutar el contrato...”.

Luisa Fernanda W y su respuesta a quien le preguntó por qué quiso tener otro hijo tan rápido:

En 2020 nació Máximo, primogénito de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, quien se desenvuelve como cantante de música popular y durante los últimos años también ha incursionado en la actuación. Y, en este 2022, las celebridades comunicaron que vivirán por segunda vez la experiencia de ser padres, nuevamente tendrán un niño y se llamará Domenic.

Sin embargo, pareciera ser que algunos de los seguidores de la creadora de contenido paisa consideran que se embarazó “muy rápido” en vista de que su primer hijo va por sus casi dos años de edad, que cumplirá en octubre próximo. De este modo, cuando un usuario le planteó a la empresaria una pregunta de este estilo, ella respondió:

“¿Rápido para quién? si es rápido para ti, obviamente es súper respetable, para mí simplemente sucedió en el tiempo de Dios, perfecto... si Dios me dio la oportunidad de tener un bebito seguidito con Máximo me parece espectacular, de hecho, me encanta la idea de criarlos juntitos, que desde bebés entiendan esa hermandad, me encanta que los dos crezcan juntitos”, expresó Luisa Fernanda Cataño Ríos -nombre de pila de la influencer- a finales de junio pasado.

