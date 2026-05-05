Colombia tiene dos nuevos millonarios: Baloto Revancha y MiLoto cayeron la misma noche con premios hasta por $22.300 millones

Cayó el Baloto Revancha en Envigado - crédito ONJ

Un doble golpe de suerte marcó la noche del lunes 4 de mayo en Colombia: dos jugadores se convirtieron en millonarios después de conocerse los resultados de los sorteos de Baloto Revancha y MiLoto, que repartieron premios de $22.300 millones y $160 millones, respectivamente.

Uno de los hechos más llamativos es que, por primera vez en 2026, el acumulado de Revancha cayó en el sorteo número 2652. El boleto ganador fue adquirido manualmente en un punto de venta de la red aliada Gana en el municipio de Envigado, Antioquia. El afortunado acertó los números 03, 05, 17, 24, 38 y la súper balota 11, llevándose la mayor suma de la jornada.

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En el mismo sorteo, 13.057 personas resultaron premiadas con diferentes montos, sumando en total más de $22.349 millones distribuidos entre los participantes. Desde mayo de 2022 hasta la fecha, Baloto Revancha ha premiado a más de 10 millones de jugadores en Colombia y ha transferido recursos superiores a $229.659 millones al sistema de salud nacional.

En paralelo, MiLoto volvió a entregar su premio mayor, esta vez en el departamento del Atlántico, donde un usuario que apostó en la web oficial Baloto.com eligió manualmente los números 5, 10, 20, 25 y 27.

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Ese acierto le permitió obtener $160 millones, consolidando a MiLoto como el juego que más veces ha caído en el país durante este año, con un total de 12 ocasiones en casi cinco meses.

Este lunes fue la primera vez que el gran acumulado de Revancha se entrega en ese día de la semana, tras la reciente ampliación de los sorteos a lunes, miércoles y sábados. Los premios no solo transforman la vida de los ganadores, sino que también benefician al sistema de salud colombiano a través de millonarias transferencias.

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Para quienes se preguntan cómo reclamar premios de Baloto o MiLoto, la organización exige que los nuevos ganadores se comuniquen con la Fiduciaria de Occidente o consulten la web oficial para conocer los pasos y condiciones del proceso de entrega.

En cuanto al alcance de estos juegos, las cifras muestran que Revancha y MiLoto han entregado premios por más de $385.409 millones y $49.237 millones, respectivamente, en los últimos años.

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Las modalidades de participación incluyen la compra en línea a través del portal oficial, así como la adquisición presencial en más de 43 mil puntos autorizados en el país, lo que facilita el acceso a quienes sueñan con convertirse en los próximos millonarios.

Los ganadores de Miloto y Baloto Revancha no recibirán todo el premio: esta es la razón

Quienes celebran un gran premio en juegos de azar en Colombia deben prepararse para ver reducida la suma anunciada debido a los impuestos y cargos financieros obligatorios.

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Antes de recibir el monto total, los ganadores enfrentan dos principales deducciones: la retención por Ganancias Ocasionales y el Gravamen a los Movimientos Financieros.

El primer descuento corresponde a la retención en la fuente por Ganancias Ocasionales, que equivale al 20% del valor bruto del premio, según el Estatuto Tributario. Así, el ganador de Revancha verá que de los $22.300 millones prometidos, el Estado retiene automáticamente $4.460 millones. De manera similar, el afortunado de MiLoto tendrá un descuento de $32 millones sobre los $160 millones obtenidos.

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Después de aplicar este impuesto, el dinero restante se transfiere al ganador a través de una entidad bancaria. En ese momento, se aplica el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4x1000, que representa un 0,4% adicional sobre la suma a transferir. Aunque este porcentaje parece pequeño, su efecto se siente especialmente en premios millonarios, reduciendo aún más el capital neto recibido.

El descuento por este concepto equivale a 71.360.000 millones para el caso del ganador de Baloto Revancha. Así, la suma neta que recibirá el apostador será de $17.768.640.000.

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En el caso del ganador de MiLoto, el premio mayor fue de $160 millones. Al aplicar el 4x1000 sobre esta cantidad, el banco descontará $512.000 adicionales. Finalmente, el ganador recibirá $127.488.000.

Estos descuentos garantizan que el Estado reciba parte de las grandes sumas entregadas en los sorteos, lo que impacta de manera directa en el monto final que reciben los nuevos millonarios.

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