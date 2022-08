La actriz porno Amaranta Hank criticó a la esposa de Gustavo Petro: “Lo único que está haciendo es alimentar su imagen”

La actriz porno Amaranta Hank criticó a la primera dama Verónica Alcocer. (Foto: Instagram)

Alejandra Omaña, mejor conocida como Amaranta Hank, quien se desempeñó como actriz de cine para adultos, arremetió en su cuenta de Twitter en contra de Verónica Alcocer.

En las últimas semanas la esposa del presidente de Colombia, Verónica Alcocer García, suscitó polémica por publicar un par de fotografías en sus redes sociales, en las cuales aparece secando las lágrimas de una joven afrocolombiana, en la cual escribió “Muchas lágrimas por secar y muchas almas por curar”, días después publicó un video con un grupo de mujeres indígenas, producto audiovisual que tampoco la dejó muy bien para en redes sociales, incluso existen quienes indican que tiene un “White savior complex”, es decir complejo de salvador blanco, un fenómeno social en el que una persona blanca en situación de privilegio es retratada departiendo, alentando o rescatando a una persona racializada.

En el último video publicado por la primera dama de Gustavo Petro, Verónica escribió que: “Me gustaría que tod@s nos pusiésemos como misión sembrar semillas de amor para ir curando corazones Una acción de solidaridad y reconciliación entre colombian@s ¡SÍ PODEMOS VIVIR EN PAZ!”

Respecto a este mensaje la exactriz porno dijo: “Su labor es “ir curando corazones”. Gracias salvadora blanca por tu ayuda”.

Los seguidores de Amaranta Hank respondieron a las críticas que hizo a la primera dama y ella se defendió indicando que no la criticaba porque bailaba, sino por otros asuntos más de fondo:

“¿En serio creen que estoy criticando a la primera dama por qué baila? Me parece maravilloso que lo haga. Lo hace muy bien. Lo que critico es que asuma que las periodistas logran méritos por mamadas, o que intente comunicar que llegó al gobierno para “salvar” a afros e indígenas”, escribió.

Y agregó: “¿Qué está llevando un mensaje de esperanza y reconciliación porque el país necesita de eso? ¿En serio? ¿El dolor del conflicto y la desigualdad se sana o apacigua con la visita de ella? Esa sanación llegará con las acciones de Petro y con la intervención de profesionales”.

<b>La crítica de un gasto austero</b>

La exactriz porno se refirió a la polémica que se ha suscitado desde que llegó el gobierno Petro a la casa de Nariño, el tema del gasto austero y la reducción de salarios de los congresistas:

“Hemos hablado de disminuir salarios y celebrado el no pagarles la alimentación a congresistas, pero normalizamos que ella está viajando con presupuesto del Estado, con nuestros impuestos. Está viajando a decir a los indígenas que dios y la virgen los van a ayudar (...) Y de paso, rechazo que la ataquen con sobrenombres, por su personalidad o idiosincrasia. Las críticas deben ser objetivas. Yo la critico porque sus acciones innecesarias le cuestan dinero al Estado, y yo pago mis impuestos (...) Creyeron un logro retirarle 15 millones de pesos semanales de alimentación a los congresistas, pero celebran que Verónica Alcocer se gaste mucho más en viajes a salvar el mundo con su presencia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Finalmente, la exactriz porno mencionó su posición politica y felicitó a la hija de Petro por su trabajo:

“Por último: no me le estoy volteando a Petro. Cada día estoy más feliz de su Presidencia. Soy más petrista que Petro”.

Además expuso: “Plus: me parece mucho más valioso el trabajo de Sofía Petro. Pese a ser tan joven, tiene un discurso progresista muy acertado. Creo en su criterio y sus acciones. Verónica en cambio es una señora conservadora y religiosa, que no representa los ideales de quienes votamos por Petro”.

