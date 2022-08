Expresidente Uribe se defendió tras polémica por la presunta apropiación de baldío en Córdoba

Álvaro Uribe Vélez se defendió de lo ocurrido con el predio baldío El Laguito 2, indicando que fue un acto de buena fe. Imagen: Colprensa-Sergio Acero

El pasado 12 de agosto se conoció la investigación del diario El Espectador en la que se reveló que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se enfrentaría a un nuevo proceso judicial por cuenta de la presunta apropiación de un terreno baldío, propiedad del Estado colombiano y ubicado en el departamento de Córdoba, denominado El Laguito 2.

Un auto de la Agencia Nacional de Tierras, emitido el 28 de julio de 2022, reveló que el terreno pertenece al Estado y podría ser entregado a comunidades indígenas, campesinos o población afro. Adicionalmente, la ANT ordenó remitir el documento al expresidente con el fin de adelantar las acciones pertinentes.

Mientras esto cursaba el debido proceso, los abogados del expresidente adelantan los trámites pertinentes para legalizar la propiedad; por esta razón, el exmandatario emitió este lunes un comunicado en el que señaló que el predio fue adquirido de buena fe, pues quienes efectuaron la venta argumentaron una posesión por más de 20 años, adjuntando la debida escritura.

Sumado a esto, el comunicado de cuatro puntos dejó claro que al momento de adquirir el predio legalmente, el juez encargado del caso informó que las 8,3 hectáreas eran terreno baldío, motivo por el que la Agencia Nacional de Tierras no aceptó una solicitud de clarificación de la propiedad.

“En vista de lo anterior, Agropecuaria el Ubérrimo, desde la semana pasada, notificó a la Agencia Nacional de Tierras su decisión de entregarle el predio. Además, se pidió enviaran un funcionario competente para recibirlo. También se decidió desistir del contrato de compra”, menciona el comunicado del exmandatario en su página web.

Finalmente, el también exsenador advirtió que envió el memorial a la Agencia Nacional de Tierras junto con la debida certificación que demuestra que sobre el predio no existen reclamaciones, lo que serviría de prueba del buen actuar de Uribe Vélez.

“En el memorial que se envió a la Agencia de Tierras, aparece la certificación oficial de que sobre el predio no existen reclamos por presión de hecho o jurídica contra campesinos o contra persona alguna. Esto también prueba la buena fe del expresidente Álvaro Uribe y de su familia”, concluye el comunicado.

La propiedad conocida como El Laguito 2 (señalada en rojo en el mapa), causante de la actual disputa entre el ex-presidente y la ANT

El predio El Laguito 2 consiste en un terreno de 8,3 hectáreas de extensión con forma de hexágono, ubicado en medio de una propiedad de 70 hectáreas entre los municipios de Montería y San Carlos, en el departamento de Córdoba. Dicho predio pertenece actualmente a la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, encargada de la administración de la hacienda del mismo nombre y que es la más reconocida de Uribe.

Comunicado oficial del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre el predio El Laguito 2, que corresponde a un terreno baldío del Estado. Tomada de la página web alvarouribevelez.com.co

Esta no es la primera respuesta que ofrece el expresidente sobre lo ocurrido con el baldío, tema que se ha debatido en la Corte Constitucional sobre la adquisición de este tipo de tierras.

Ante la decisión tomada por la ANT y a través de sus asesores, el expresidente Uribe manifestó lo siguiente al diario El Espectador:

“Agropecuaria el Ubérrimo compró un terreno de 70 hectáreas aproximadas, 8 hectáreas tenían falsa tradición. Se pidió una prescripción adquisitiva y el abogado no aportó todos los títulos, el juzgado no pidió pruebas sino que se abstuvo. Ahora parece, según pregunta el señor periodista de El Espectador, que la ANT no abre el proceso de clarificación de propiedad. Agropecuaria el Ubérrimo tomó la decisión de devolverlo al vendedor quien afirma que tiene los títulos originarios y reclamará. Al devolverlo a quienes nos vendieron, van a reclamar jurídicamente porque tienen la tradición y el título originario. El error, al parecer, fue de un juzgado. Al parecer, y según lo preguntado por El Espectador, la ANT y el Juzgado señalan que es un predio baldío. Quienes vendieron afirman lo contrario y que lo reclamarán, porque tienen los títulos originarios”.

