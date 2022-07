Uribe rindió interrogatorio durante cuatro horas ante la Fiscalía por presunto soborno a testigos y fraude procesal

El pasado 2 de mayo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aceptó la dimisión de Gabriel Jaimes Durán para seguir la investigación y designó al fiscal tercero para que reanudara la recolección de elementos materiales probatorios. En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque.

Este lunes el expresidente Álvaro Uribe Vélez rindió interrogatorio en el búnker la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, por el caso de presunta manipulación de testigos y fraude procesal que pesa en su contra y provocó su renuncia al Senado. Esta es una de las pruebas que el ente acusador tendrá que usar para definir si insiste con la solicitud de preclusión o si pide que el exmandatario sea acusado.

El expresidente llegó a la diligencia en compañía de su abogado, Jaime Granados Peña. Durante cuatro horas respondió las preguntas del fiscal tercero ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, quien asumió la investigación luego que la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá rechazara la solicitud de preclusión del proceso.

El pasado 2 de mayo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aceptó la dimisión de Gabriel Jaimes Durán para seguir la investigación y designó al fiscal tercero para que reanudara la recolección de elementos materiales probatorios.

El fiscal Cárdenas Pérez deberá determinar si llama a juicio al exmandatario o, por el contrario, pide nuevamente la preclusión del proceso ante un juez de conocimiento. Para tomar una decisión, el nuevo delegado del ente investigador citó a 26 personas a entrevistas para recolectar evidencia y llenar los vacíos que puso de presente la jueza 28 en su determinación.

En marzo de 2021, el fiscal encargado, Gabriel Jaimes, solicitó la preclusión en la investigación que se adelanta en contra del expresidente.

“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, explicó la Fiscalía en ese momento y añadió que en la investigación sí hubo delitos, pero que no se puede decir que el expresidente sea autor o partícipe de ellos.

No obstante, en abril de 2022 la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, decidió negar la solicitud del ente acusador y dejó el caso contra el expresidente Álvaro Uribe en pie. Según la togada, sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito.

La jueza indicó que el ente acusador no ha probado la tesis que sustenta su solicitud. Se cuestionó a la entidad por no haber llamado testigos que podrían dar más información, lo que deja dudas abiertas y no desmiente la hipótesis de que, en efecto, hubo soborno en actuación penal.

“El despacho concluye que no se configuran las causales de preclusión prevista en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal consistentes en la atipicidad del hecho investigado, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. En consecuencia, el despacho negará la preclusión solicitada por la Fiscalía”, dijo la jueza tras 13 horas de audiencia en su momento.

Para poder emitir un fallo sobre la petición, la jueza analizó más de 20 audiencias que se han citado en el marco del proceso. 10 de estos espacios han sido mediados por ella y hay que recordar que el último se desarrolló el 18 de marzo de este año.

En esa oportunidad, Uribe habló acerca de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en su contra, y aseguró que nunca buscó testigos, sino que “simplemente” fue a “corroborar informaciones”. Monsalve está involucrado en el caso porque ha asegurado que el exmandatario formó grupos antisubversivos al margen de la ley, por lo que, presuntamente, se le sobornó para que se retractara y dijera que el senador Iván Cepeda fue el que le ofreció prebendas para que acusara a Uribe.

Así mismo, en esa audiencia Uribe dijo que el accionar de su exabogado Diego Cadena fue autónomo, pues él no lo encomendó a sobornar testigos. “No le encomendé tareas a Diego Cadena para que delinquiera, sino para que corroborara”, dijo Uribe.

