Profesores de la Universidad Nacional frenan discusión sobre cambios en la elección de directivos: “Es esencial priorizar el debate”

La decisión fue tomada durante una reunión de 86 profesores convocada para analizar el avance del proceso constituyente universitario y los cambios impulsados en la institución - Unal / Sitio web

Un grupo de 86 profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, se declaró en Asamblea Académica Permanente ante las discusiones relacionadas con las reformas institucionales promovidas en el marco de la Mesa Constituyente Universitaria Nacional (Mecun).

La decisión quedó consignada en un comunicado dirigido al Consejo Superior Universitario (CSU), en el que también solicitaron ampliar los tiempos de deliberación sobre los cambios planteados para la gobernanza de la universidad.

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El pronunciamiento surgió luego de una reunión realizada el 12 de mayo de 2026 en el Aula 1 del Edificio Gloria Galeano Garcés, convocada tras una invitación enviada el día anterior para “compartir información acerca de la participación en la Mesa Constituyente Universitaria-MECUN así como para comprender qué continúa en el proceso constituyente”.

En el documento, firmado por la decana de la Facultad de Ciencias, Lucy Gabriela Delgado Murcia, y el representante profesoral José Jairo Giraldo Gallo, los docentes señalaron que consideran necesario abrir mayores espacios de análisis frente a las reformas que actualmente se discuten.

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“Solicitar expresamente al CSU tiempo suficiente para la discusión de las reformas propuestas (Reforma al Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia y nuevo Estatuto de Participación)”, indicaron en el primer punto del comunicado.

Los profesores también pidieron a quienes representen a la Facultad de Ciencias en los espacios de discusión llevar las posiciones acordadas por la comunidad académica, incluyendo tanto consensos como desacuerdos frente a las propuestas impulsadas desde la Mecun.

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Asamblea permanente y reuniones semanales

El comunicado oficial advirtió sobre la necesidad de priorizar el estudio, análisis y debate de los documentos relacionados con las reformas universitarias - crédito suministrado a Infobae

Según el comunicado, la declaratoria de Asamblea Académica Permanente de los profesores de la Facultad de Ciencias busca priorizar el estudio y análisis de los documentos relacionados con las reformas universitarias. “Comprendiendo la importancia de los trascendentales cambios que se planean para la Universidad, es esencial priorizar el estudio, el análisis y el debate de los documentos conocidos y los que se anuncian que surgirán del CSU”, señalaron los profesores.

Asimismo, informaron que a partir del 25 de mayo convocarán reuniones generales todos los lunes entre las 10:00 a. m. y las 12:30 p. m., con el propósito de discutir los textos relacionados con la reforma institucional y construir nuevas propuestas.

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En el comunicado también se indicó que fueron anexados dos documentos que serán debatidos en la primera reunión programada, con el objetivo de adelantar un “análisis crítico y planteamiento de nuevas propuestas”.

Las reformas promovidas dentro del proceso constituyente universitario buscan modificar aspectos relacionados con la elección de autoridades, los cuerpos colegiados y los mecanismos de participación democrática - crédito @ValenVolandoVa/X

La discusión ocurre en medio del proceso impulsado por la Mesa Constituyente Universitaria Nacional, instalada el 19 de noviembre de 2025 como una instancia orientada a promover reformas en la principal universidad pública del país.

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La Mecun se define como un organismo colegiado e interdisciplinario integrado por delegados de estudiantes, profesores, egresados y personal administrativo. Según sus promotores, el objetivo es avanzar en procesos de democratización universitaria y autonomía académica.

Entre los principales puntos planteados por la constituyente universitaria están la composición y funciones de los cuerpos colegiados, la elección de autoridades académicas, los mecanismos de participación democrática, el fortalecimiento de la cultura política universitaria y el reconocimiento de organizaciones de la comunidad académica.

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Debate y controversias en distintas sedes

Desde la sede Manizales, una representante profesoral interpuso una tutela alegando vulneración del derecho a la participación democrática dentro del proceso constituyente universitario - crédito X

El proceso ha motivado acciones judiciales y cuestionamientos desde algunos sectores profesorales. Una de ellas fue presentada por Iveth Katherine Collazos, representante profesoral de la sede Manizales, quien interpuso una acción de tutela alegando vulneración del derecho fundamental a la participación democrática en el proceso constituyente.

En declaraciones recogidas por el diario La Patria, la docente afirmó: “Decidí interponer la tutela porque siento que, como estamento profesoral, llegamos al límite de lo que se puede tolerar en nombre de un proceso que se proclama democrático”.

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Collazos cuestionó la forma en que se realizaron los claustros y el tratamiento dado a los documentos discutidos en las diferentes sedes. Según indicó, hubo convocatorias con poca anticipación y propuestas que, en su criterio, carecían de sustento académico.

La profesora también criticó el uso de herramientas tecnológicas dentro del proceso. “La Mesa constituyente procesó 180 documentos con inteligencia artificial en unos cuantos días, este ejercicio sin rigor alguno o análisis profundo desembocó en un acto público de entrega de un documento que nadie conoce”, manifestó.

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Cuestionamientos sobre nuevas estructuras de gobierno

Entre los cuestionamientos presentados se encuentran críticas a la creación de nuevos órganos de gobierno - crédito Colprensa

Entre los aspectos señalados por la representante profesoral de Manizales se encuentra la propuesta de crear un nuevo cuerpo colegiado con facultades relacionadas con cargos directivos de la universidad. Según explicó, el documento discutido en los claustros contemplaría la posibilidad de que dicho órgano pudiera avalar candidaturas y revocar directivos universitarios.

“Este nuevo órgano tiene facultades para revocar cualquier cargo directivo rector, decano, director por razones tan vagas como ‘no estar a favor de la comunidad académica’”, aseguró.

La docente también expresó reparos frente a propuestas que, según dijo, incluirían la necesidad de obtener avales de sindicatos o asociaciones políticas para aspirar a cargos de dirección y representación universitaria. “Quienes no lo tengan deberían recoger firmas, exactamente como ocurre en las elecciones políticas”, afirmó Collazos en sus declaraciones a La Patria.