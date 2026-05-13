Colombia

Profesores de la Universidad Nacional frenan discusión sobre cambios en la elección de directivos: “Es esencial priorizar el debate”

Los docentes de la sede Bogotá solicitaron al Consejo Superior Universitario más tiempo para discutir las modificaciones al Estatuto General y al nuevo Estatuto de Participación

Guardar
Google icon
La Universidad Nacional de Colombia brinda una nueva oportunidad de admisión para los aspirantes excluidos del proceso inicial - Unal / Sitio web
La decisión fue tomada durante una reunión de 86 profesores convocada para analizar el avance del proceso constituyente universitario y los cambios impulsados en la institución - Unal / Sitio web

Un grupo de 86 profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, se declaró en Asamblea Académica Permanente ante las discusiones relacionadas con las reformas institucionales promovidas en el marco de la Mesa Constituyente Universitaria Nacional (Mecun).

La decisión quedó consignada en un comunicado dirigido al Consejo Superior Universitario (CSU), en el que también solicitaron ampliar los tiempos de deliberación sobre los cambios planteados para la gobernanza de la universidad.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento surgió luego de una reunión realizada el 12 de mayo de 2026 en el Aula 1 del Edificio Gloria Galeano Garcés, convocada tras una invitación enviada el día anterior para “compartir información acerca de la participación en la Mesa Constituyente Universitaria-MECUN así como para comprender qué continúa en el proceso constituyente”.

En el documento, firmado por la decana de la Facultad de Ciencias, Lucy Gabriela Delgado Murcia, y el representante profesoral José Jairo Giraldo Gallo, los docentes señalaron que consideran necesario abrir mayores espacios de análisis frente a las reformas que actualmente se discuten.

PUBLICIDAD

Solicitar expresamente al CSU tiempo suficiente para la discusión de las reformas propuestas (Reforma al Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia y nuevo Estatuto de Participación)”, indicaron en el primer punto del comunicado.

Los profesores también pidieron a quienes representen a la Facultad de Ciencias en los espacios de discusión llevar las posiciones acordadas por la comunidad académica, incluyendo tanto consensos como desacuerdos frente a las propuestas impulsadas desde la Mecun.

Asamblea permanente y reuniones semanales

El comunicado oficial advirtió sobre la necesidad de priorizar el estudio, análisis y debate de los documentos relacionados con las reformas universitarias - crédito suministrado a Infobae
El comunicado oficial advirtió sobre la necesidad de priorizar el estudio, análisis y debate de los documentos relacionados con las reformas universitarias - crédito suministrado a Infobae

Según el comunicado, la declaratoria de Asamblea Académica Permanente de los profesores de la Facultad de Ciencias busca priorizar el estudio y análisis de los documentos relacionados con las reformas universitarias. “Comprendiendo la importancia de los trascendentales cambios que se planean para la Universidad, es esencial priorizar el estudio, el análisis y el debate de los documentos conocidos y los que se anuncian que surgirán del CSU”, señalaron los profesores.

Asimismo, informaron que a partir del 25 de mayo convocarán reuniones generales todos los lunes entre las 10:00 a. m. y las 12:30 p. m., con el propósito de discutir los textos relacionados con la reforma institucional y construir nuevas propuestas.

En el comunicado también se indicó que fueron anexados dos documentos que serán debatidos en la primera reunión programada, con el objetivo de adelantar unanálisis crítico y planteamiento de nuevas propuestas”.

Quién es la mujer que fue retratada en el mural de la Plaza Che de la Universidad Nacional de Colombia
Las reformas promovidas dentro del proceso constituyente universitario buscan modificar aspectos relacionados con la elección de autoridades, los cuerpos colegiados y los mecanismos de participación democrática - crédito @ValenVolandoVa/X

La discusión ocurre en medio del proceso impulsado por la Mesa Constituyente Universitaria Nacional, instalada el 19 de noviembre de 2025 como una instancia orientada a promover reformas en la principal universidad pública del país.

La Mecun se define como un organismo colegiado e interdisciplinario integrado por delegados de estudiantes, profesores, egresados y personal administrativo. Según sus promotores, el objetivo es avanzar en procesos de democratización universitaria y autonomía académica.

Entre los principales puntos planteados por la constituyente universitaria están la composición y funciones de los cuerpos colegiados, la elección de autoridades académicas, los mecanismos de participación democrática, el fortalecimiento de la cultura política universitaria y el reconocimiento de organizaciones de la comunidad académica.

Debate y controversias en distintas sedes

Desde la sede Manizales, una representante profesoral interpuso una tutela alegando vulneración del derecho a la participación democrática dentro del proceso constituyente universitario - crédito X
Desde la sede Manizales, una representante profesoral interpuso una tutela alegando vulneración del derecho a la participación democrática dentro del proceso constituyente universitario - crédito X

El proceso ha motivado acciones judiciales y cuestionamientos desde algunos sectores profesorales. Una de ellas fue presentada por Iveth Katherine Collazos, representante profesoral de la sede Manizales, quien interpuso una acción de tutela alegando vulneración del derecho fundamental a la participación democrática en el proceso constituyente.

En declaraciones recogidas por el diario La Patria, la docente afirmó: “Decidí interponer la tutela porque siento que, como estamento profesoral, llegamos al límite de lo que se puede tolerar en nombre de un proceso que se proclama democrático”.

Collazos cuestionó la forma en que se realizaron los claustros y el tratamiento dado a los documentos discutidos en las diferentes sedes. Según indicó, hubo convocatorias con poca anticipación y propuestas que, en su criterio, carecían de sustento académico.

La profesora también criticó el uso de herramientas tecnológicas dentro del proceso. “La Mesa constituyente procesó 180 documentos con inteligencia artificial en unos cuantos días, este ejercicio sin rigor alguno o análisis profundo desembocó en un acto público de entrega de un documento que nadie conoce”, manifestó.

Cuestionamientos sobre nuevas estructuras de gobierno

Fachada de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Foto: Colprensa.
Entre los cuestionamientos presentados se encuentran críticas a la creación de nuevos órganos de gobierno - crédito Colprensa

Entre los aspectos señalados por la representante profesoral de Manizales se encuentra la propuesta de crear un nuevo cuerpo colegiado con facultades relacionadas con cargos directivos de la universidad. Según explicó, el documento discutido en los claustros contemplaría la posibilidad de que dicho órgano pudiera avalar candidaturas y revocar directivos universitarios.

Este nuevo órgano tiene facultades para revocar cualquier cargo directivo rector, decano, director por razones tan vagas como no estar a favor de la comunidad académica’”, aseguró.

La docente también expresó reparos frente a propuestas que, según dijo, incluirían la necesidad de obtener avales de sindicatos o asociaciones políticas para aspirar a cargos de dirección y representación universitaria. “Quienes no lo tengan deberían recoger firmas, exactamente como ocurre en las elecciones políticas”, afirmó Collazos en sus declaraciones a La Patria.

Temas Relacionados

Profesores de la UnalAsamblea Académica PermanenteMesa Constituyente UniversitariaUniversidad Nacional de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

El cuadro vinotinto y oro tiene la ventaja en la llave de los cuartos de final, y buscará en la capital de Nariño asegurar su paso a las semifinales del fútbol colombiano

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente fase a Independiente Santa Fe que eliminó a América de Cali tras derrotarlo 5-1 en el marcador global

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Denuncian ante la Fiscalía a los gerentes de la empresa de aseo Nepsa del Quindío por el “secuestro” de más de 37.000 usuarios

Según la Red de Veedurías, la empresa sigue sin ejecutar las desvinculaciones solicitadas por miles de personas en la región

Denuncian ante la Fiscalía a los gerentes de la empresa de aseo Nepsa del Quindío por el “secuestro” de más de 37.000 usuarios

Error del Gobierno Petro pondría en riesgo los cultivos de maíz, soya y fríjol en Colombia y los agricultores del país se quejaron

Fenalce advirtió que la actual distribución presupuestal que hizo el Ministerio de Agricultura podría dejar sin apoyo a los que siembran fuera de los periodos más habituales

Error del Gobierno Petro pondría en riesgo los cultivos de maíz, soya y fríjol en Colombia y los agricultores del país se quejaron

Funcionaria de la Registraduría y otras dos personas fueron capturadas por tráfico de migrantes

Se identificaron irregularidades en algunos trámites de registro civil e identificación. La autoridad electoral advirtió que este tipo de casos afectan la confianza ciudadana

Funcionaria de la Registraduría y otras dos personas fueron capturadas por tráfico de migrantes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

Karol G hace historia: recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística en los American Music Awards 2026

Karol G hace historia: recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística en los American Music Awards 2026

Yina Calderón fue obligada a retractarse por los comentarios contra un participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’: así es la producción que marca el inicio de una nueva etapa artística

Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

Deportes

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Brayan León, exdelantero del Independiente Medellín, reveló en cuál equipo se quiere retirar: hoy es goleador en Sudáfrica

Las elecciones presidenciales afectarán la concentración de la selección Colombia: esta es la razón

James Rodríguez recibió elogios de un compañero en Minnesota United: “Es una gran persona y ayuda mucho a los jóvenes”