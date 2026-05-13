Las elecciones presidenciales afectarán la concentración de la selección Colombia: esta es la razón

La selección Colombia está lista para iniciar la última etapa de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito @FCFSeleccionCol / X

La selección Colombia genera expectativa entre los aficionados porque falta menos de un mes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El cuerpo técnico aún mantiene incertidumbre sobre la conformación final de la plantilla que representará al país en el certamen.

La Federación Colombiana de Fútbol evalúa iniciar la concentración del equipo en territorio nacional antes de viajar a Estados Unidos, donde Colombia disputará su último partido amistoso previo al debut frente a Uzbekistán en Ciudad de México. Esta decisión podría verse influida por la fecha de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ya que el calendario político nacional impactaría la logística de preparación del combinado.

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Hasta el momento, Colombia no ha publicado la prelista de jugadores para el Mundial 2026, a diferencia de otras selecciones que ya dieron a conocer sus convocados, según confirmó el director técnico Néstor Lorenzo en una reciente rueda de prensa. Lorenzo evitó adelantar si anunciará directamente la lista de 26 futbolistas que asistirán al torneo o si presentará una convocatoria preliminar, e indicó que el cronograma de entrenamientos en el país está supeditado a definiciones internas de la Federación.

¿Por qué las elecciones afectarían a la concentración de Colombia?

Según versiones, el combinado nacional ya tendría listo el plan para las prácticas tanto en Colombia como en Estados Unidos, previo a llegar a su sede de concentración en Guadalajara para el Mundial 2026, con dos partidos amistosos y varios viajes con la plantilla.

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El periodista Juan Pablo Hernández, de la emisora Blu Radio, afirmó que se les dará permiso a los jugadores de la selección Colombia para votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo, siendo la única ocasión que dejarán la concentración en Bogotá.

Los jugadores de la selección Colombia podrían votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país - crédito Colprensa

“El 30 de mayo salen de descanso y los dejarán que voten el domingo 31 de mayo para que tengan ese derecho, lo ejerzan y aporten a la democracia. Ya el 1 de junio comienza la convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026. Ese día se unirán los 26 jugadores que elija Néstor Lorenzo en Medellín”, dijo el comunicador al programa Blog Deportivo.

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Será la única ocasión que se desarme el equipo, pues después la Tricolor viajará a Estados Unidos “porque el 7 de junio enfrentarán a Jordania en juego de preparación. Se quedan en San Diego y entre el 10 y el 11 de junio, van a viajar rumbo a Guadalajara al sitio de concentración para preparar su partido de debut en la Copa del Mundo frente a Uzbekistán”.

La selección Colombia tendría su concentración entre Medellín y Bogotá, antes del viaje a Estados Unidos - crédito FCF

Previo a todo ese plan de los cafeteros, “se mantiene la idea de una concentración informal en Medellín. Van a empezar a trabajar, según lo establecido, a partir del 18 de mayo; incluso, James Rodríguez manifestó que se unirá el 17 de mayo, lo que da una pista clara. Ahí, van a trabajar en convocatoria social, como la han llamado, hasta el 23 de mayo. Ahí, les darán un receso o descanso”.

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Lorenzo hablará con la prensa

La Federación Colombiana de Fútbol informó mediante un comunicado que el director técnico de la selección nacional, Néstor Lorenzo, ofrecerá una conferencia de prensa en la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá, sin precisar el motivo del anuncio que realizará ante los aficionados.

El comunicado indica: “En el marco previo a la preparación final para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el director técnico, Néstor Lorenzo, ofrecerá una conferencia de prensa en la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá. El evento tendrá lugar el próximo jueves 14 de mayo a las 10:00 a. m.”.

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Tabla de precios para el partido de la selección Colombia vs. Costa Rica en Bogotá - crédito FCF

Además, la Federación presentó la boletería para el partido frente aCosta Rica, programado para el viernes 29 de mayo a las 18:00 en el estadio El Campín de Bogotá. Este encuentro será el último que dispute la selección Colombia ante su afición antes de emprender el viaje a Estados Unidos para disputar el Mundial.