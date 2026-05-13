Brayan León, exdelantero del Independiente Medellín, reveló en cuál equipo se quiere retirar: hoy es goleador en Sudáfrica

El delantero de 25 años debutó en el equipo de la capital risaraldense - crédito Diego Suárez/Infobae

El nombre de Brayan León Muñiz comienza a ganar fuerza lejos de Colombia. El delantero cartagenero, de 25 años, atraviesa el mejor momento de su carrera en el fútbol de Sudáfrica, donde se consolidó como una de las figuras del Mamelodi Sundowns. Sus números explican el impacto inmediato que ha tenido: 15 goles y dos asistencias en apenas 23 partidos, siendo titular habitual y segundo máximo goleador del equipo.

De esas anotaciones, diez fueron en liga y cinco en la Champions africana, torneo en el que disputará la final con el club que domina actualmente el fútbol sudafricano. Además, su equipo terminó primero en el campeonato local y quedó muy cerca de cerrar otra temporada histórica.

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El delantero de 25 años contó que a su familia se le venció la visa y por eso tuvieron que regresan a Colombia - crédito Diego Suárez/Indobae Colombia

“Yo estoy en el mejor equipo en Sudáfrica. En liga quedamos o vamos de primeros. Ya terminamos los partidos, el segundo tiene dos partidos menos y está a tres puntos. Jugamos el domingo la final de ida de la Champions africana y el 24 la vuelta, es lo último que nos queda”, contó el delantero en entrevista con Infobae Colombia.

El exjugador de Independiente Medellín admitió que todo el proceso de adaptación fue más sencillo de lo esperado, gracias al nivel del plantel que encontró en África. “Sí creo que me ha parecido muy rápido y muy sencillo por la calidad de compañeros que he encontrado. Eso me ha ayudado mucho. Nunca pensé en que me fuera a ir bien o mal, nunca tuve ese pensamiento, pero así como se han dado las cosas me parece muy bien. Eso viene de Dios y del trabajo que se ha hecho”.

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El delantero con pasado en Deportivo Pereira afirmó que ya jugaron todos los partidos de esta liga - crédito Diego Suárez/Infobae

Deportivo Pereira, equipo del cual es hincha

Su explosión en Sudáfrica confirma una evolución futbolística que comenzó hace algunos años en Colombia. León debutó profesionalmente en Deportivo Pereira, donde empezó a mostrar potencia, velocidad y capacidad goleadora. En 2021 disputó 27 partidos y marcó tres goles. Para 2022 ya había dado un salto importante: anotó 10 tantos y entregó cinco asistencias en 43 encuentros.

Ese rendimiento lo llevó al Junior de Barranquilla en 2023, aunque allí no logró consolidarse y posteriormente recaló en el Medellín. En el equipo antioqueño recuperó protagonismo y terminó encontrando su mejor versión en el fútbol colombiano. Durante 2024 anotó 14 goles en 36 partidos y en 2025 mantuvo el nivel con otros 14 tantos y 11 asistencias en 48 compromisos, cifras que terminaron despertando el interés del fútbol africano.

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Premier League: la liga de sus sueños

Ahora, convertido en figura internacional, el atacante no oculta que todavía tiene sueños pendientes. Uno de ellos es jugar en Europa, especialmente en Inglaterra. “Si pudiera escoger la liga sería Inglaterra”, confesó.

Sin embargo, hay un deseo aún más sentimental que sigue intacto pese a la distancia y al éxito que hoy vive fuera del país. Brayan León reveló que el equipo donde quisiera retirarse es el club del que es hincha desde niño: Real Cartagena.

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“Yo soy muy hincha del Real Cartagena y no cambiaría eso. Siempre lo he seguido. Incluso ayer me trasnoché porque aquí los partidos son a las 2:30 de la mañana”, relató.

La declaración conecta directamente con sus raíces en Cartagena, ciudad donde nació y donde comenzó a construir el sueño de ser futbolista profesional. Aunque hoy vive uno de los mejores momentos de su carrera en otro continente, el vínculo emocional con el club cartagenero permanece intacto.

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Brayan León Muñiz afirmó que se quiere retirar en el Real Cartagena, equipo del cual es hincha - crédito Diego Suárez/Infobae

Diferencias entre el fútbol colombiano y el sudafricano

León también habló sobre las diferencias entre el fútbol colombiano y el sudafricano. Para él, la principal característica del torneo africano es la intensidad física. “Me parece una liga muy física, se nota mucho el físico, se corre demasiado, con jugadores muy rápidos y técnicos”.

A pesar de sus impresionantes números, el atacante aseguró que todavía no ha recibido llamados de la selección Colombia. “No me han llamado a la selección, nunca he tenido contacto. El sueño siempre está vivo, a cualquiera le gustaría representar a su país”.

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