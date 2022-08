Álvaro Uribe podría perder gigantesco predio por ser baldío del Estado

El predio pertenece actualmente a la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, encargada de la administración de la hacienda del mismo nombre y que es la más reconocida de Uribe.REUTERS/Luisa González

Una investigación adelantada por el proyecto Colombia +20 del diario El Espectador dio a conocer que el expresidente Álvaro Uribe Vélez afronta un nuevo pleito judicial, producto de un auto judicial emitido el 28 de julio por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que concluye que el predio conocido como El Laguito 2 y propiedad del exmandatario tiene “naturaleza jurídica de bien baldío”.

Lo anterior significa que este terreno sería propiedad del Estado, y por lo tanto sólo podría adjudicarse a comunidades indígenas, campesinas o afrocolombianas. El auto de la ANT también ordena remitir el expediente “a la subdirección de Acceso a Tierras, con el fin de que se adelanten las acciones pertinentes”.

El predio El Laguito 2 consiste en un terreno de 8,3 hectáreas de extensión con forma de hexágono, ubicado en medio de una propiedad de 70 hectáreas entre los municipios de Montería y San Carlos, en el departamento de Córdoba. Dicho predio pertenece actualmente a la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, encargada de la administración de la hacienda del mismo nombre y que es la más reconocida de Uribe.

La propiedad conocida como El Laguito 2 (señalada en rojo en el mapa), causante de la actual disputa entre el ex-presidente y la ANT

Una investigación publicada por Vorágine en septiembre de 2020 reveló que la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. hizo ocupación y explotación del terreno de El Laguito 2 desde 2012. Más tarde en 2019, Lina Moreno de Uribe, esposa del exmandatario, buscaba declarar la propiedad por posesión del Laguito 2 por prescripción de dominio, tras cumplirse los siete años estipulados por la ley. Sin embargo, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté solicitó suspender el trámite, argumentando que podría tratarse de un baldío de la nación y, por lo tanto, no podía adjudicarse utilizando dicho mecanismo.

Álvaro Uribe responde

Ante la decisión tomada por la ANT y a través de sus asesores, el expresidente Uribe manifestó lo siguiente al diario El Espectador:

“Agropecuaria el Ubérrimo compró un terreno de 70 hectáreas aproximadas, 8 hectáreas tenían falsa tradición. Se pidió una prescripción adquisitiva y el abogado no aportó todos los títulos, el juzgado no pidió pruebas sino que se abstuvo. Ahora parece, según pregunta el señor periodista de El Espectador, que la ANT no abre el proceso de clarificación de propiedad. Agropecuaria el Ubérrimo tomó la decisión de devolverlo al vendedor quien afirma que tiene los títulos originarios y reclamará. Al devolverlo a quienes nos vendieron, van a reclamar jurídicamente porque tienen la tradición y el título originario. El error, al parecer, fue de un juzgado. Al parecer, y según lo preguntado por El Espectador, la ANT y el Juzgado señalan que es un predio baldío. Quienes vendieron afirman lo contrario y que lo reclamarán, porque tienen los títulos originarios”.

La adquisición de terrenos baldíos continúa debatiéndose en la Corte Constitucional

Este viernes la Corte Constitucional debía emitir una decisión relacionada con la administración de terrenos baldíos desde 1940, tras dos años de debate en una ponencia a cargo del magistrado Antonio Lizarazo. Sin embargo, el proceso no avanzó, por lo que el debate continuará en los próximos días.

Cabe resaltar que este debate en la Corte puede marcar no sólo el destino de El Laguito 2, sino el de cerca de 29.000 sentencias que tendrían que volverse a revisar que llevarían a un control férreo sobre la acumulación de tierras. De igual manera, esta sentencia puede condicionar los planes del presidente Gustavo Petro alrededor de la reforma agraria que desea impulsar en el país.

SEGUIR LEYENDO: