Paloma Valencia no descarta tener un ministro de izquierda en caso de que sea elegida presidenta: “Necesitamos un país donde quepamos todos”

La senadora Paloma Valencia, que quiere ser la primera presidenta en la historia del país, estaría dispuesta a trabajar con profesionales de corrientes políticas distintas a la suya - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En declaraciones que causaron una serie de reacciones en las redes sociales, por la manera en la que estaría dispuesta a abrirle la puerta de su campaña a diferentes vertientes políticas, la candidata presidencial Paloma Valencia, que hace parte del Centro Democrático, declaró que no descarta la inclusión de figuras de izquierda en su eventual gabinete; incluso entre los que han trabajado en la administración de Gustavo Petro.

En una entrevista concedida a Noticias Caracol, la senadora planteó un enfoque de integración política que busca representar a diversos sectores del país. “Mi gobierno tendrá ministros uribistas, sí, y tendrá ministros de centro, y de pronto, puede tener un ministro por allá de izquierda que sea muy bueno”, anticipó la congresista caucana, que es respaldada en su aspiración por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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La congresista de oposición está, según las encuestas, en una intensa lucha con Abelardo de la Espriella por avanzar hacia una eventual segunda vuelta - crédito Colprensa

Valencia también puntualizó que se inclinaría por convocar a exministros que participaron en la primera etapa del gobierno del hoy presidente, aunque excluyó de plano a los que integran el gabinete actual, pues en su concepto “sería difícil salvarlos”. Pese a ello, el solo anuncio causó revuelo entre los que consideran que sería una estrategia electoral y los que apoyarían su propuesta de inclusión a otras colectividades.

A juicio de la candidata, que en paralelo cumple con sus labores legislativas, el país necesita un espacio donde confluyan distintas visiones. “Hay varios que me parece que son salvables del inicio del Gobierno, que era más de una izquierda democrática que activistas políticos”, afirmó la senadora, que quiere convertirse en la primera mujer en llegar a la Casa de Nariño, en más de 210 años de vida republicana,

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La apuesta de Paloma Valencia por un país que incluya a todos

La candidata defendió la idea de un gobierno que represente a diferentes corrientes ideológicas y justificó su postura asegurando que su objetivo es buscar un país donde todos puedan encontrar representación. Entre los nombres mencionados destaca el del exministro de Educación y de Salud, Alejandro Gaviria, al que se ha visto públicamente con Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia.

Paloma Valencia dejó en claro que no está dispuesta a repartir "mermelada" para gobernar - crédito Luisa González/REUTERS

En cuanto a la conformación de mayorías en el Congreso, Valencia manifestó su confianza en lograr la adhesión de los partidos tradicionales, lo que, en su opinión, garantizaría la gobernabilidad. “Vamos a tener mayorías. Parte de lo que hemos hecho y el ejercicio de recibir a los partidos es tratar de consolidar una bancada mayoritaria para poder gobernar”, afirmó la congresista en la entrevista al citado medio.

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Y frente a las críticas surgidas por la apertura a partidos que incluyen congresistas investigados, la candidata opositora no le hizo el quite a la pregunta. “Ese es el Congreso que tenemos y hay que empezar a trabajar con él desde ya. Empezar a trabajar con él para que los congresistas vean cómo es que vamos a trabajar. Yo he dicho: ‘conmigo no va a haber mermelada’“, destacó en su intervención, que causó comentarios.

El gabinete de Gustavo Petro ha sido uno de los más inestables, con más de 60 funcionarios en casi cuatro años - crédito Presidencia

En ese asunto, indicó que su relación con el Congreso no dependería de la entrega de recursos ni incentivos, pues remarcó la necesidad de establecer mecanismos de diálogo y acuerdos transparentes como vía para impulsar reformas y proyectos. Y en la dirección de las obras públicas, la candidata detalló que su estrategia contemplaría la participación de los consejos comunitarios, los alcaldes y la bancada de congresistas.

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“Vamos a empezar a tener discusiones serias sobre los problemas del país, que los partidos se comprometan en soluciones, responsabilidad y reconocimiento al partido que lo logra. Así es que se gobierna bien; el problema no son los partidos, sino las prácticas corruptas que algunos gobiernos han tenido con los congresistas, que es lo que no hay que repetir”, puntualizó la senadora de centro-derecha.