James Rodríguez recibió elogios de un compañero en Minnesota United: “Es una gran persona y ayuda mucho a los jóvenes”

Antes de partir hacia Colombia, James Rodríguez recibe elogios radiantes de su compañero de MNUFC Anthony Markanich - crédito Apple TV

El paso de James Rodríguez por el fútbol de Estados Unidos está llegando a su final. Aunque su aventura con Minnesota United FC no tuvo el brillo esperado dentro de la cancha, sí dejó una huella importante en el camerino del equipo. A pocos días de despedirse de la Major League Soccer y viajar para unirse a la concentración de la Selección Colombia, el volante cucuteño recibió elogios públicos de uno de sus compañeros, Anthony Markanich, quien destacó el impacto humano y profesional del colombiano en el grupo.

“Es increíble. Un gran personaje... habla con todo el mundo, es un gran tipo en el vestuario que ayuda a los más jóvenes. Todos lo vamos a extrañar”, aseguró Markanich en declaraciones que rápidamente generaron repercusión entre los aficionados del club estadounidense y seguidores del colombiano.

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Doblete de asistencias de James Rodríguez. El colombiano la puso para el 2-1 de Minnesota United ante AustinFC, al 77’ - crédito Apple TV

Las palabras del defensor reflejan una faceta de James que muchas veces queda opacada por la presión mediática y las expectativas deportivas que lo acompañan desde hace más de una década. En Minnesota, más allá de sus números discretos, el exjugador de equipos como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton FC logró consolidar una relación cercana con sus compañeros, especialmente con los más jóvenes del plantel.

Su llegada a la MLS en febrero sorprendió al mundo del fútbol. Muchos esperaban que el capitán de la Selección Colombia continuara su carrera en una liga de mayor exposición en Europa o Sudamérica. Sin embargo, el volante apostó por un destino poco habitual para una estrella de su trayectoria. La idea era clara: sumar minutos, recuperar continuidad y llegar en buena forma a la recta final del proceso rumbo al Mundial.

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Estadísticas de James Rodríguez en Minnesota United

No obstante, las cosas no salieron como esperaba. James Rodríguez apenas disputó 130 minutos repartidos en cinco compromisos de la MLS. Solo fue titular en una ocasión y en cuatro partidos ingresó desde el banco de suplentes. Sus estadísticas dejaron un saldo de dos asistencias, ambas registradas el pasado fin de semana en el empate frente a Austin FC.

El balance deportivo quedó lejos de las expectativas que generó su fichaje. Las lesiones, la falta de ritmo y la competencia interna limitaron el protagonismo del colombiano, quien nunca terminó de consolidarse como pieza clave del equipo dirigido por Minnesota United. Aun así, dentro del club siempre existió respeto por su calidad futbolística.

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James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United

“Siempre lo supimos: este chico sabe jugar”, comentó su compañero, consciente de que el talento del colombiano permanece intacto pese a no haber encontrado regularidad en la MLS.

Cuánto gana James Rodríguez

Más allá de lo futbolístico, la experiencia dejó ganancias económicas importantes para el mediocampista. Según el informe oficial de la Asociación de Jugadores de la MLS (Mlspa), James Rodríguez firmó un contrato por 684.000 dólares durante su corta estadía en Minnesota, cifra que supera los 2.500 millones de pesos colombianos.

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El acuerdo fue especial desde el inicio. James firmó únicamente por seis meses, con vencimiento el próximo 30 de junio, lo que alimentó desde el principio las versiones sobre una posible salida rápida del club. De hecho, todo apunta a que el colombiano no regresará a Minnesota tras disputar el Mundial de selecciones y cumplir con los próximos compromisos de Colombia.

La propia Mlspa explicó que la remuneración garantizada incluye salario base y bonificaciones pactadas dentro del contrato, aunque en el caso del colombiano no existen cláusulas adicionales que aumenten sus ingresos. Aun así, la cifra resulta considerable para un futbolista que tuvo escasa participación en la cancha.

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Las cuentas incluso llaman la atención: cada partido disputado por James con Minnesota United le representó al club cerca de 136 mil dólares. Una inversión alta para un rendimiento limitado desde lo estadístico, aunque con un impacto positivo en la imagen internacional del equipo y en el crecimiento de varios jugadores jóvenes que compartieron vestuario con el colombiano.