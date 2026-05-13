Deportes

James Rodríguez recibió elogios de un compañero en Minnesota United: “Es una gran persona y ayuda mucho a los jóvenes”

Las palabras del defensor reflejan una faceta de James que muchas veces queda opacada por la presión mediática y las expectativas deportivas que lo acompañan desde hace más de una década

Guardar
Google icon
Antes de partir hacia Colombia, James Rodríguez recibe elogios radiantes de su compañero de MNUFC Anthony Markanich - crédito Apple TV

El paso de James Rodríguez por el fútbol de Estados Unidos está llegando a su final. Aunque su aventura con Minnesota United FC no tuvo el brillo esperado dentro de la cancha, sí dejó una huella importante en el camerino del equipo. A pocos días de despedirse de la Major League Soccer y viajar para unirse a la concentración de la Selección Colombia, el volante cucuteño recibió elogios públicos de uno de sus compañeros, Anthony Markanich, quien destacó el impacto humano y profesional del colombiano en el grupo.

“Es increíble. Un gran personaje... habla con todo el mundo, es un gran tipo en el vestuario que ayuda a los más jóvenes. Todos lo vamos a extrañar”, aseguró Markanich en declaraciones que rápidamente generaron repercusión entre los aficionados del club estadounidense y seguidores del colombiano.

PUBLICIDAD

Doblete de asistencias de James Rodríguez. El colombiano la puso para el 2-1 de Minnesota United ante AustinFC, al 77’ - crédito Apple TV

Las palabras del defensor reflejan una faceta de James que muchas veces queda opacada por la presión mediática y las expectativas deportivas que lo acompañan desde hace más de una década. En Minnesota, más allá de sus números discretos, el exjugador de equipos como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton FC logró consolidar una relación cercana con sus compañeros, especialmente con los más jóvenes del plantel.

Su llegada a la MLS en febrero sorprendió al mundo del fútbol. Muchos esperaban que el capitán de la Selección Colombia continuara su carrera en una liga de mayor exposición en Europa o Sudamérica. Sin embargo, el volante apostó por un destino poco habitual para una estrella de su trayectoria. La idea era clara: sumar minutos, recuperar continuidad y llegar en buena forma a la recta final del proceso rumbo al Mundial.

PUBLICIDAD

La producción dirigida por Simón Brand revisa desde los inicios del '10' en Envigado hasta sus logros con la Selección Colombia y clubes europeos, incluyendo testimonios de destacados referentes del fútbol mundial - crédito Netflix

Estadísticas de James Rodríguez en Minnesota United

No obstante, las cosas no salieron como esperaba. James Rodríguez apenas disputó 130 minutos repartidos en cinco compromisos de la MLS. Solo fue titular en una ocasión y en cuatro partidos ingresó desde el banco de suplentes. Sus estadísticas dejaron un saldo de dos asistencias, ambas registradas el pasado fin de semana en el empate frente a Austin FC.

El balance deportivo quedó lejos de las expectativas que generó su fichaje. Las lesiones, la falta de ritmo y la competencia interna limitaron el protagonismo del colombiano, quien nunca terminó de consolidarse como pieza clave del equipo dirigido por Minnesota United. Aun así, dentro del club siempre existió respeto por su calidad futbolística.

James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United
James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United

“Siempre lo supimos: este chico sabe jugar”, comentó su compañero, consciente de que el talento del colombiano permanece intacto pese a no haber encontrado regularidad en la MLS.

Cuánto gana James Rodríguez

Más allá de lo futbolístico, la experiencia dejó ganancias económicas importantes para el mediocampista. Según el informe oficial de la Asociación de Jugadores de la MLS (Mlspa), James Rodríguez firmó un contrato por 684.000 dólares durante su corta estadía en Minnesota, cifra que supera los 2.500 millones de pesos colombianos.

El acuerdo fue especial desde el inicio. James firmó únicamente por seis meses, con vencimiento el próximo 30 de junio, lo que alimentó desde el principio las versiones sobre una posible salida rápida del club. De hecho, todo apunta a que el colombiano no regresará a Minnesota tras disputar el Mundial de selecciones y cumplir con los próximos compromisos de Colombia.

La propia Mlspa explicó que la remuneración garantizada incluye salario base y bonificaciones pactadas dentro del contrato, aunque en el caso del colombiano no existen cláusulas adicionales que aumenten sus ingresos. Aun así, la cifra resulta considerable para un futbolista que tuvo escasa participación en la cancha.

Las cuentas incluso llaman la atención: cada partido disputado por James con Minnesota United le representó al club cerca de 136 mil dólares. Una inversión alta para un rendimiento limitado desde lo estadístico, aunque con un impacto positivo en la imagen internacional del equipo y en el crecimiento de varios jugadores jóvenes que compartieron vestuario con el colombiano.

Temas Relacionados

James RodríguezMinnesota UnitedSeleccion ColombiaLuis DíazColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO online: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

El cuadro vinotinto y oro tiene la ventaja en la llave de los cuartos de final, y buscará en la capital de Nariño asegurar su paso a las semifinales del fútbol colombiano

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO online: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Las elecciones presidenciales afectarán la concentración de la selección Colombia: esta es la razón

El combinado nacional tendrá su primera etapa de concentración en Bogotá y Medellín, en medio del ambiente previo al Mundial 2026 y la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Las elecciones presidenciales afectarán la concentración de la selección Colombia: esta es la razón

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente fase a Independiente Santa Fe que eliminó a América de Cali tras derrotarlo 5-1 en el marcador global

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Hugo Rodallega podría ser el segundo jugador con más de 40 años que anota en un mundial si convence a Néstor Lorenzo

El atacante de Santa Fe tendrá al menos cuatro partidos para demostrarle al entrenador argentino que tiene lo necesario para disputar el torneo de naciones

Hugo Rodallega podría ser el segundo jugador con más de 40 años que anota en un mundial si convence a Néstor Lorenzo

Así está Hugo Rodallega ante los delanteros de la selección Colombia: cuáles son sus opciones de ser convocado

El goleador de Santa Fe volvió a ser pedido por los aficionados para el combinado nacional de cara al Mundial 2026

Así está Hugo Rodallega ante los delanteros de la selección Colombia: cuáles son sus opciones de ser convocado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón fue obligada a retractarse por los comentarios contra un participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo

Yina Calderón fue obligada a retractarse por los comentarios contra un participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’: así es la producción que marca el inicio de una nueva etapa artística

Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

Karol G hará historia en los American Music Awards 2026: recibirá importante premio internacional y será una de las artistas de la noche

Deportes

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO online: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO online: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Las elecciones presidenciales afectarán la concentración de la selección Colombia: esta es la razón

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Hugo Rodallega podría ser el segundo jugador con más de 40 años que anota en un mundial si convence a Néstor Lorenzo

Así está Hugo Rodallega ante los delanteros de la selección Colombia: cuáles son sus opciones de ser convocado