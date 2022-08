Rigoberto Urán habló de su debut en La Vuelta a España 2022: “Mis sensaciones fueron buenas”

El ciclista colombiano, Rigoberto Urán habló sobre lo sucedido en la primera etapa de la Vuelta a España. Foto: EFprocycling

Comenzó oficialmente La Vuelta a España y en la primera fracción se disputó una contrarreloj por equipos en Utrecht, Países Bajos. El gran ganador de la jornada fue el Jumbo Visma que con los corredores Robert Gesink, Primoz Roglic, Chris Harper, Sepp Kuss, Rohan Dennis, Edoardo Affini, Sam Oomen y Mike Teunissen se impuso con un tiempo de 24:40″, en el segundo lugar terminó el Ineos Grenadiers y el tercer lugar fue para el Quick-Step Alpha Vynil. El corredor Robert Gesink se vistió con la camiseta roja de líder de la general.

La carrera empezó con el equipo Burgos BH que partió a las 11:30 a.m. (hora colombiana) y terminó con la llegada a la meta del Jumbo Visma, equipo que cuenta con el tres veces campeón de La Vuelta a España, Primoz Roglic y consolidó el mejor tiempo en la contrarreloj por equipos. El recorrido fue completamente llano de 23.3 kilómetros en el centro de la ciudad Utrecht y no presentó una gran dificultad para los corredores.

El mejor colombiano de la carrera fue Sergio Andrés Higuita del Bora - Hansgrohe quien cruzó la línea de meta a 00:41″ del Jumbo Visma, seguido por Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, Miguel Ángel López y Harold Tejada del Astana, Juan Sebastián Molano del UAE Team Emirates, Rigoberto Urán y Esteban Chaves del EF Education-EasyPost.

La siguiente etapa de la Vuelta a España contará con un recorrido de 175.1 kilómetros entre ‘s-Hertogenbosch y Utrecht. Un tramo llano pero que contará con corto ascenso en un premio de cuarta categoría. Se espera que sobre el tramo final los corredores más explosivos y veloces luchen por la victoria en un esprint masivo.

Así fue la primera etapa de La Vuelta a España. Foto: La Vuelta / Charly López

“Siempre hay mucha tensión”

El ciclista colombiano, Rigoberto Urán, es una de las cartas más fuertes que tiene el país en esta edición de La Vuelta a España. El líder del EF Education - EasyPost habló con ESPN tras culminar su participación en la contrarreloj por equipos en la primera etapa de la ronda ibérica y destacó el trabajo de su grupo y resaltó que tuvo buenas sensaciones.

“Bien, bien, yo creo que bastante bien, una crono siempre es un poquito más de concentración, puede haber un error, siempre hay mucha tensión, pero bueno. Hoy teníamos una cosa que era la lluvia y corrimos con el riesgo de poner las llantas de lluvia y eso medio afecta un poquito al equipo, pero lo importante es que nadie estuviera por tierra para tratar de ganar un segundo o dos”, afirmó el corredor colombiano.

Sobre lo sucedido en la fracción del día, el equipo de Rigoberto Urán terminó en la posición 17 a 00:53″ del Jumbo Visma. Sobre esto, el corredor de Urrao afirmó que, “hay equipos que nos dieron segundos, pero lo más importante es que el equipo estaba bien, las sensaciones mías fueron buenas”.

Finalmente el ciclista colombiano destacó el regreso de las contrarreloj por equipos, una modalidad que no se realizaba desde hace algunos años. “Son bonitos estos ejercicios, la última que corrimos, no me acuerdo si fue en el 2019 en el Tour de Francia, pero siempre son bonitos y es bonito de ver, es un trabajo en equipo y una coordinación de todos. Todo fue excelente”.

