Papá de Nairo Quintana salió en defensa del ciclista colombiano: “Es una persona sana”

Nairo Quintana se ha visto enfrentado a una situación bastante complicada al haber sido notificado por la UCI con una sanción por encontrársele Tramadol en la sangre en el pasado Tour de Francia en el que terminó en la sexta casilla. Como consecuencia, el resultado conseguido en la ronda francesa se borra, pues el máximo rector del ciclismo decidió descalificarlo.

Por supuesto que el círculo más cercano a nivel deportivo, es decir, su equipo, se ve afectado, pues Nairo finalmente decidió no estar en la Vuelta a España que empieza mañana 19 de agosto para poder concentrarse en la defensa de su imagen ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte en los próximos 10 días. Pero también su familia se ha visto aludida con la sanción, por lo que el padre del ciclista colombiano, Don Luis Quintana, ofreció unas palabras sobre el caso y defendió a su hijo ante los comentarios que han suscitado alrededor de la noticia de la UCI:

“Nairo es una persona sana, lo que ha hecho lo ha hecho de corazón y limpiamente”, dijo principalmente, mientras que reprochaba que hubiese comentarios malintencionados sobre su hijo: “Mi hijo ha trabajado con juicio, para el pueblo colombiano es un inconformismo”. cerró en entrevista con Caracol Radio.

Asimismo, Don Luis comentó que es un mal momento para el deportista y su familia, aunque reconoce que no han podido hablar con Nairo tras la noticia: “Yo no he hablado con mi hijo todavía, para nosotros es un golpe duro lo que está pasando”.

Quintana iba a ser la ficha más importante del equipo Arkea Samsic en la Vuelta a España, carrera a la que tras un acuerdo con su escuadra, no asistirá para proceder a hacer su defensa con sus abogados para limpiar su imagen, para lo cual tendrá solo 10 días para hacer la apelación a la sanción demostrando con pruebas su versión de no saber sobre cómo la sustancia llegó a su cuerpo.

“Ahora mismo no tengo cabeza, el cuerpo no está para hacer la competición. Aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España aún no me encuentro en condiciones, prefiero regresar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado el día de ayer, así que estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones”, dijo en un video comunicado publicado en sus redes sociales.

Por parte del Arkea Samsic se esperaba que anunciara el paso que daría luego de la decisión de Nairo Quintana, de cara a la Vuelta a España, pues finalmente no habrá reemplazo para el colombiano en la ronda ibérica, por lo que irán con solo 7 corredores de los 8 posibles que se pueden enlistar.

Vale recordar que en la competencia se han confirmado a los colombianos Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Sebastián Molano, Santiago Buitrago, Miguel Ángel López, Harold Tejada y Sergio Higuita, por lo que las emociones en la competencia siguen vigentes ante la ausencia de Nairo Quintana.

