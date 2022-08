Multimillonario contrato dejaría sin trabajo a los recicladores de Corabastos en Bogotá

Central de abastos de Bogotá. FOTO: API. Un multimillonario contrato tiene en tela de juicio la transparencia de la adjudicación, además, podría quitarle el trabajo a los recicladores del sector.

En las últimas horas fue polémica la decisión de la adjudicación de un multimillonario contrato, el cuál dejaría una empresa privada encargada para la limpieza y aseo de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A, que se estima, tendría un valor de 140 mil millones de pesos, por 15 años; el cual está generando malestar en el gremio de recicladores, quienes consideran que la determinación los excluye de estar realizando esta labor, principal sustento para varias familias. Mediante tutelas se estaría pidiendo que estas personas sean tenidas en cuenta para poder seguir desarrollando su trabajo; además, estarían alegando problemas por la operación de una empresa donde ya está laborando otra.

Como lo dio a conocer El Tiempo, fueron 9 las empresas que se disputaron el contrato de aseo de Corabastos, pero, finalmente, Interaseo S.A.S ESP fue quien terminó siendo el único en concurso. Pues el ex alto comisionado para la paz y el ex viceministro de justicia, Miguel Ceballos, quien se dedica ahora a representar a los comerciantes y arrendatarios, califica que el proceso no se está haciendo de manera transparente, además que se están vulnerando los derechos de los recicladores.

Según se conoce, el Estado, representado por el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, además de ser miembros de la sociedad y junta directiva de Corabastos, tendrían prácticamente el 50 % de la entidad. Precisamente a estas administraciones, puntualmente a sus líderes, Cecilia López, Nicolás García y Claudia López; junto con organismos de control como: la Superintendencia de Sociedades, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación; es a las que Ceballos les está pidiendo atención y transparencia en el proceso de adjudicación.

“Solicitamos la inmediata intervención de la SuperSociedades, la Contraloría y la Procuraduría, en proceso de adjudicación de contrato por más de 140 mil millones, para el manejo de residuos en Corabastos empresa de economía mixta con mayorías del Ministerio de Agricultura, Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Bogotá”.

Miguel Ceballos, representante de comerciantes y arrendatarios de Corabastos se refiere al contrato, supuestamente irregular. Tomado de Twitter.

Esta supuesta irregularidad, al parecer está siendo investigada por las autoridades, además por Ceballos, que compartió una carta firmada por el presidente de los comerciantes y arrendatarios de Corabastos, Hugo Antonio León, dirigida al presidente, Gustavo Petro, donde señalan incumplimientos en términos legales, de la adjudicación en curso:

“queremos manifestar nuestra preocupación por el proceso de adjudicación del contrato para el manejo de los residuos sólidos de esta Corporación de Abastas, cuya cuantía asciende a 140 mil millones de pesos, por un término de 15 años (...) Solicitamos de manera urgente a ustedes convocar de manera urgente una Junta Directiva Extraordinaria para que los representantes del nuevo gobierno tengan la oportunidad de valorar los antecedentes, trazabilidad e impacto jurídico y económico del contrato a ser adjudicado”.

Carta de comerciantes de Corabastos. Tomada del Twitter de Miguel Ceballos.

Según se conoce, el contrato impediría que los recicladores pudieran seguir entrando a realizar la separación, aprovechamiento y demás actividades que pueden desarrollar estas personas, por lo que sería otro de los puntos que se pretenden aclarar con la reunión.

De hecho, se han iniciado acciones de tutela, en el Juzgado 31 Civil Municipal, que pretende impugnar la decisión, primando el derecho al trabajo de las personas.

La polémica hizo que uno de los miembros de la Junta Directiva, la Gobernación de Cundinamarca, solicitara aplazar la adjudicación hasta hoy, con el fin de darle transparencia a la adjudicación. Según le reveló el gerente de Corabastos, Javier Salcedo, a El Tiempo: “Se convocó a un comité técnico para mostrarle a la oficina jurídica de la Gobernación todo el proceso que se ha venido cumpliendo para la adjudicación del contrato”, no obstante, la firma se realizaría hoy en horas de la tarde.

Precisamente Salcedo, pero en diálogo con El Espectador, manifestó que el objetivo es que los comerciantes y operadores de las bodegas sean los que decidan a quien y como entregar el material aprovechable, siempre y cuando no se hagan en plena vía pública:

“actualmente no existe entre CORABASTOS y la población recicladora ningún contrato que los vincule o que determine la obligatoriedad de la entrega de residuos aprovechables a esta población, de manera que no se les está desvinculando o finalizando ninguna relación contractual (...) los comerciantes y operadores de bodegas cuentan con absoluta libertad para entregar el material aprovechable a las organizaciones de recicladores que consideren, ya que mientras no sean presentados en la vía pública de Corabastos, son los comerciantes quienes pueden disponer de este tipo de material, manteniéndose la libertad de ingreso de la población recicladora a la Corporación para hacerse al material aprovechable”.

