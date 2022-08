El influencer argentino Jero Freixas y su referencia sobre Colombia que se hizo viral

El influencer argentino aprovechó para anunciar una próxima visita a la capital colombiana (Foto: Captura de pantalla).

Jero Freixas es uno de los influencers argentinos más populares de los últimos años por sus contenidos futboleros. Se hizo famoso durante el pasado Mundial de Rusia, en 2018, junto a su esposa, Jose de Cabo, con quien trabaja y juntos hacen giras en las que, a modo de stand up comedy, llevan a las tablas lo que muestran en sus videos: el día a día de una pareja de esposos que vive a merced de la pasión futbolera del marido, que es hincha de Independiente y fiel seguidor de Lionel Messi.

Viendo complicado su ascenso como actor, Freixas encontró esta alternativa para seguir viviendo de su pasión: contar historias. Un día se dio cuenta de que podía subir sus historias a las redes sociales y, de repente, comenzaron a gustar. En ese momento, trabajaba en una empresa y se buscaba la vida para mantener a su familia, que también es protagonista de sus contenidos.

Freixas es de los pocos influencers que trata el tema del fútbol en el mundo, y fácilmente podría ser el primero al que se le ocurrió hacerlo. Sus videos suelen hacerse virales en redes sociales.

En entrevista con el portal Merca 2.0, contó que su transición al mundo de las redes sociales no fue sencillo. Se encontraba esperando una oportunidad que nunca llegaba, hasta que decidió tomar las riendas y arriesgarse.

“Entré a trabajar al full con Jose, mi mujer. Al principio no quería aparecer en los videos, le daba miedo la exposición, así que salía yo sólo al principio y después se fue animando. Así después de mucho tiempo, de mucho aprendizaje, logramos vivir de esto que nos apasiona tanto y logramos ser conocidos internacionalmente”.

Encontraron en TikTok la herramienta ideal para su trabajo, aunque empezaron en Instagram y es allí donde encuentran la mejor manera de interactuar con las marcas y sus seguidores. A raíz de la fama que han conseguido, ambos manifiestan que han recibido el cambio de la mejor manera, reiventándose y aprovechando cada nueva oportunidad, todo amparado siempre en el fútbol.

“Yo creo que lo lindo [del] trabajo es que [estamos] todo el tiempo [alimentándonos] de las cosas que pasan, por eso nunca [nos estancamos]. Nunca hago videos repetidos, entonces invento una nueva historia y eso es lo que divierte mucho. Para el mundial ya tengo algunos videos escritos, sobre el fanático y cómo se prepara para ese gran evento, por ejemplo”, comentó.

Pues bien, Jero Freixas le hizo un guiño a sus seguidores en Colombia en su más reciente video, en el que aparece, como es costumbre, hablando con Jose y le cuenta que su hija Rita le ha dicho que se irá para el país de ‘Encanto’, la película de Disney, pues él le ha comentado antes que vendrá al país. Ambos se enternecen y él le cuenta a Jose que vio una oportunidad educativa en la conversación con la niña para hablarle sobre Colombia. Entonces, le enseña que Colombia no es solo ‘Encanto’, también es ‘El Pibe’ Valderrama, y Freddy Rincón, y Faustino Asprilla.

Jose le dice que no, y que por qué no le mencionó a García Márquez, el famoso escritor colombiano. “¿Y ese dónde jugó?”, pregunta Jero, tan futbolero como siempre. “¿Jugó en Millonarios o en Santa Fe?”. Por supuesto que Freixas sabe quién es el autor de Cien años de soledad, pero para efectos de contenido, tenía que fingir que no. Y la ocurrencia salió bastante graciosa.

Alguno sabe dónde juega ese colombiano? pic.twitter.com/ew96yRflL6 — Jero Freixas (@jerofreixas) August 17, 2022

Así pues, el influencer aprovechó para anunciar una próxima visita a Colombia, puntualmente a Bogotá. Aún no se conocen fechas, pero desde ya sus seguidores están expectantes. De hecho, algunos ya han empezado a reaccionar, como el periodista y youtuber Daniel Samper Ospina, que dijo en su cuenta de Twitter: ”Viene @jerofreixas a Colombia: hay que recibirlo en camión de bomberos, cerrar la avenida 26 y darle la bienvenida que se merece: ¿qué sorpresa deberíamos prepararle?”

