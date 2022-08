Tino Asprilla se declara en contra del impuesto a los alimentos ultraprocesados

'Tino' Asprilla se despachó en contra de la Reforma Tributaria del nuevo Gobierno de Gustavo Petro, que pretende grabar con impuestos alimentos ultraprocesados. Original Infobae

El pasado 8 de agosto el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó formalmente el nuevo texto de la reforma tributaria tal cual lo habían anunciado durante su campaña, sin embargo, la medida no cayó bien entre algunos gremios y los ciudadanos que se oponen a un nuevo cobro de impuestos.

El encargado de hacerlo fue el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que presentó el texto con 130 páginas que llevó por título Reforma Tributaria para la Igualdad y Justicia Social, con el que pretenden recaudar cerca de 25,9 billones de pesos para financiar programas socioeconómicos e infraestructura para 2023.

Han sido varias las personas que se han quejado de esta nueva reforma que busca imponer nuevos impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos que llevan un alto grado de procesamiento como los embutidos, tema que generó tendencia la semana pasada, pues uno de esas comidas que aumentaría su precio fue el salchichón.

Recientemente, el exfutbolista Faustino Tino Asprilla criticó las nuevas medidas del actual gobierno con las que buscan grabar con nuevos impuestos a los alimentos ultraprocesados como las salchichas, el jamón, entre otros. La denuncia fue hecha a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter en el que aparece comiéndose uno de estos embutidos que entran en la larga lista del nuevo gravamen.

“Aquí comiéndome esta salchicha. Como es de rico, esto no me lo prohíbe nadie, yo veré que como, es mi problema, mi f*uckin’ problema. Yo me como lo que yo quiera, qué cuento tan… dizque no se puede comer salchicha y que engordan”, expresó en el video el exfutbolista oriundo de Tuluá.

El clip, que ya supera las 53.000 reproducciones, contiene un texto con el que el tulueño compartió la publicación en la que señala que no está de acuerdo con que se le imponga un nuevo impuesto a la comida, presuntamente para “comer sano”, y agregó: “No, yo veré que como … A mí me enseñaron a comer en la casa salchicha, butifarra o lo que sea, es la comida del pueblo”.

Los seguidores del exfutbolista no tardaron en reaccionar a su más reciente aparición en redes sociales con esta tajante crítica, pues alcanza en 1.000 las reacciones entre retuits y citas del mismo, además, más de 3.200 likes. Por otra parte, son varias las críticas que ha recibido el ‘Tino’ Asprilla en su publicación, comentarios señalaron las diferencias entre él y Cristiano Ronaldo al decirle no a las bebidas azucaradas en una entrevista.

Algunas de estas críticas fueron: “ahora, si quiere comer ultraprocesados o gaseosas hágalo, pero pague el impuesto. Así de sencillo”; “en cambio, Cristiano Ronaldo diciéndole NO a la Coca Cola para tomar agua”; “agregar un impuesto a la comida chatarra no es prohibir su consumo, a quien le gusta como las bebidas azucaradas, la seguirá consumiendo”; “¿Cuándo será que entenderán la diferencia entre prohibir con gravar?. Jamás se ha prohibido comer alimentos ultraprocesados”, entre otros.

A continuación, puede ver el video con el que El ‘Tino’ Asprilla criticó los impuestos a los alimentos ultraprocesados:

El exfutbolista aseguró que no le pueden impedir qué comer por los nuevos impuestos a los alimentos ultraprocesados

El exintegrante de la selección Colombia se ha visto envuelto en varios escándalos debido a su postura política, ya que tiene una ideología marcada con respecto a los temas de derecha y siempre ha estado en contra de las posturas del presidente Gustavo Petro.

