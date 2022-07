‘Tino’ Asprilla asegura que es un placer que Linda Caicedo sea colombiana

Soccer Football - Women's Copa America - Group A - Colombia v Paraguay - Estadio Pascual Guerrero, Cali, Colombia - July 8, 2022 Colombia's Linda Caicedo in action REUTERS/Luisa Gonzalez

La Selección Colombia femenina ha sorprendido a los seguidores del fútbol y a quienes le siguen la pista a esta Copa América que se disputa en el país. Hasta el momento, las colombianas permanecen invictas y son las líderes absolutas del grupo A con nueve puntos. De esta manera se postulan como una de las selecciones favoritas a obtener el título.

El equipo, dirigido por el profesor Nelson Abadía, se ha destacado por tener varios talentos que se reflejan con la destreza en el juego individual, esto sin descuidar el juego colectivo. Es así como Linda Tejiro se ha consolidado como una de las delanteras de la Selección con la capacidad de superar en la disputa del balón uno a uno frente a sus rivales.

La destreza de la también jugadora del Deportivo Cali, fue exaltada en esta ocasión por el ‘Tino’ Asprilla, quien, luego del dispute de la penúltima fecha de esta primera ronda expresó su alegría en los micrófonos de Blu Radio por la categoría de las jugadoras de la ‘Tricolor’ y, en especial, del juego de la huilense, Linda Caicedo.

El ’Tino’ elogió su desempeño al asegurar que: “Estamos al frente de un fenómeno mundial, es impresionante lo que juega. Para ser ser tan joven y está en proceso de aprendizaje, pero parece que tuviera más años porque entiende muy bien el juego, cuando tiene que ser colectiva también lo hace de la mejor forma, es para nosotros un placer y un orgullo que sea colombiana”.

Linda Caicedo debutó a la temprana edad de 14 años en el 2019 en el club América de Cali, allí y en este mismo año en el que se estrenaba como jugadora profesional logró salir campeona, junto con sus compañeras de equipo, de la Liga de Fútbol Femenina, su debut fue sellado con el rotundo éxito de ser la goleadora del campeonato, logrando imponerse ante otras goleadores con más años de experiencia.

Desde entonces, el júbilo de la huilense no ha parado y su desempeño en el campo de juego es notorio. Esta situación se replicó también en el último juego disputado entre el seleccionado colombiano, la fecha de fase de grupos que se disputó frente a Ecuador. En este encuentro la Selección Colombia ganó 2 goles por 1.

De acuerdo con las palabras del ‘Tino’, la personalidad de la joven jugadora es muy similar a sus tiempos de gloria cuando hacía parte de la Selección de mayores. Así lo manifestó en la emisora: “Cuando yo la veo tiene la misma personalidad mía, de cuando yo encaraba y me iba para al frente a la portería, tenía la portería en la cabeza y no me daba miedo de tirar una gambeta, de tiras cosas atrevidas, porque hay futbolistas que no saben hacerlo o las da miedo, ella está por encima del bien y el mal”, dijo el Faustino Asprilla emocionado por la actitud de la huilense en el campo de juego.

El año pasado, el 2021 en pleno, la delantera fue fichada por el Deportivo Cali, fue así como se concertó su traspaso para que vistiera la camiseta del ‘verdiblanco’. Al término de la temporada salió campeona luego de que, de la mano con sus compañeras, venciera a La Equidad en el estadio El Campín.

Finalmente, el ‘Tino’ le auguró muchos éxitos a la número 18 de la Selección Colombia, quien a sus 17 años de edad ha sorprendió a los espectadores del fútbol femenino con su superioridad en el último cuarto de cancha.





