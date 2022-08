Marbelle se habría ido del país como prometió: publicó fotografia en un destino paradisiaco

La cantante Marbelle criticó a quienes la han mencionado en las redes sociales tras la muerte de Darío Gómez. Foto: @Marbelle30

Han sido repetidas las ocasiones en las que Marbelle se ha referido en sus redes sociales sobre dejar Colombia tras el triunfo de Gustavo Petro como nuevo presidente de la República. Tras la victoria del candidato por el Pacto Histórico, los haters le recordaron a la cantante sus publicaciones y esta respondió con sarcasmo, mediante un comunicado. Ahora, tras unos meses, la cantante apareció en México y algunos rumoran que, por fin, habría cumplido la promesa que hizo en campaña de abandonar el país y erradicarse en otro lado.

“Si a mí me da la pe… hijue… gana me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”, decía el niño, protagonista del video de TikTok que posteó la artista en su cuenta de Twitter, con el que respondió con el estilo desinhibido que la caracteriza y sin filtro.

Ahora, tras haberse calmado la polémica en historias de Instagram, mostró que se encuentra en Cancún. Pese a que borró las historias, muchos de los seguidores e internautas aseguran que esa sería su nuevo lugar de residencia. Pues, además, en otra historia habría mostrado una supuesta despedida con su hija Rafaella.

Además, ha mostrado comida típica del país norteamericano, pero también borró las imágenes. No se sabe si lo hace con el fin de crear expectativa o con el fin de evitar la polémica, peor muchos de los usuarios de redes sociales se encuentran a la expectativa, se confirma la información.

Recordemos que hace poco la artista se volvió a convertir en tendencia cuando un usuario de redes sociales preguntó si la artista ya había abandonado el país, a lo que recibió respuesta de otro internauta que afirmó que la intérprete de canciones como ‘Adicta al dolor’ y ‘Collar de perlas’ se iría cuando el dólar baje a $3.000 pesos.

“No. Ella dijo que se iba cuando el dólar baje a 3000 pesos. Que mientras tanto se iba a reír en la jeta de los Petristas”, escribió el usuario de Twitter.

La nacida en Buenaventura no tardó en reaccionar a esta publicación y respondió en su cuenta de Twitter, en la que supera los 445.000 seguidores, replicando el contenido con emoticones de risas y dejó una leve idea sobre cuando abandonará Colombia.





¿Cuáles han sido los trinos con los que Marbelle ha expresado su postura política?

Esta no es la primera vez que Marbelle hace referencia a su deseo de irse de Colombia tras el triunfo de Gustavo Petro, pues el pasado 17 de mayo le respondió a un seguidor del líder del Pacto Histórico un comentario sobre la música que interpreta la cantante.

Dicho comentario generó, como ya es habitual, decenas de reacciones de sus detractores, pues agregó que ella “es ordinaria, irrespetuosa, grosera, y no cuestiono su derecho a pensar como le dé la gana, pero usted irrespeta a millones de personas que tenemos la opción diferente para el país”.

A modo de réplica, la cantante nacida en Buenaventura se dirigió al tuitero, pero con un insulto incluido y aclarando en qué momento se irá del país: “Perfecto! Y ahora yo le digo me voy el día que me dé la GRAN PUTA GANA!”.

Sobre esta salida del país, la periodista Graciela Torres, mejor conocida como La Negra Candela, señaló que la salida de la vallecaucana y esta respondió que “mi ida de Colombia es tan real como la inocencia de Petro”.





