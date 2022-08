Once Caldas desmiente interés por Giovanni Moreno

Durante los últimos días se ha rumorado que el volante ex-Atlético Nacional podría tener todo listo para jugar "en un grande de Colombia"

A través de sus redes sociales, Once Caldas aclaró a la opinión pública el presunto interés del cuadro de Manizales por hacerse con los servicios del volante Giovanni Moreno, ex Atlético Nacional. En él se manifiesta que hasta el momento no se ha contactado con el jugador, ni realizado una oferta formal.





Comunicado del Once Caldas publicado a través de sus redes sociales

En desarrollo...