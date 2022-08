El exfutbolista Alan Hutton afirmó que Everton ya le tendría reemplazo a Yerry Mina

Yerry Mina no ha tenido un buen inicio de temporada y su puesto en el Everton F.C. comienza a tambalear. Imagen: AFP.

El inicio de temporada para el colombiano Yerry Mina no fue el deseado y las críticas no demoraron en caer. En la primera fecha de la Premier League, el zaguero cayó lesionado en la segunda parte del encuentro contra el Chelsea F.C. por una afectación en su tobillo derecho y las noticias desde ese punto en adelante no han sido buenas para él.

En primer lugar, se especuló su baja únicamente por un par de semanas y que podría volver a estar disponible bajo las órdenes de Frank Lampard para el encuentro contra el recién ascendido Nottingham Forest el 20 de agosto. Sin embargo, luego de profundas evaluaciones médicas, se confirmó que el de Guachené estaría por fuera de las canchas por un mínimo de ocho semanas.

En ese orden de ideas, el defensor cafetero se perdería los primeros dos meses de competición con Everton, además de ausentarse también de la primera convocatoria del nuevo seleccionador del combinado nacional, Néstor Lorenzo, aspectos que pueden complicar el desempeño del jugador en lo que resta del ciclo competitivo.

Como si no fuera poco, justo antes de iniciar la Premier League, el Everton anunció el fichaje del británico Conor Coady como nuevo refuerzo y como señal de competencia del colombiano, que no podrá luchar por su puesto al menos hasta inicios de octubre.

En conversación con el portal Football Insider, el exfutbolista del Tottenham y Aston Villa, Alan Hutton, afirmó que Mina se ha convertido en una ficha no fiable para el Everton y que no pueden confiar al 100 % en que logrará consolidarse como un jugador físicamente estable:

“Creo que Yerry Mina probablemente tiene un gran contrato, pero es otro que ha tenido problemas con las lesiones, en realidad no es tan confiable en términos de juego dentro del juego, no puedes confiar en que estará allí”

Además, propuso a la nueva incorporación Coady, mencionada anteriormente, como aquel que tiene todas las aptitudes necesarias para quedarse con el puesto de Mina y de esta manera brindarle a Lampard la tranquilidad en defensa de la que carece el equipo actualmente:

“Sé que quedan tres semanas y han anunciado a Connor Coady. Es un jugador muy robusto, puede jugar fútbol normal, así que creo que simplemente se colaría en ese equipo, lo que es una gran ventaja para Frank”

Cabe recordar que uno de los objetivos principales del Everton para esta temporada es evitar el descenso a la Segunda División del fútbol inglés. La campaña pasada estuvieron al borde de la tragedia, pero en las últimas jornadas lograron salvar la categoría.

Justamente fue ese asedio del descenso una de las razones por las cuales, según el propio Mina, las lesiones comenzaron a ser recurrentes en su cuerpo:

“Fue una temporada difícil y frustrante, quería demostrar lo que soy y el talento que tengo. Algunas lesiones fueron por mi culpa por que siempre quiero dar el máximo y cuando el cuerpo necesitaba descanso, yo no paraba. No quería tener un descenso en mi currículum”.

Yerry continuará en su proceso de recuperación y aparte de tener que demostrarle a Frank Lampard que se convirtió en un jugador físicamente fiable, deberá convencerlo de que su nivel de juego y competitividad no se han visto afectados por los constantes parones que ha tenido.

