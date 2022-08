Tulio Gómez se solidarizó con la situación del Deportivo Cali y le respondió a Acolfutpro

El presidente del club colombiano América de Cali, Tulio Gómez.

El Deportivo Cali vive una de las peores crisis en su historia, el cuadro Azucarero es último en la Liga BetPlay Dimayor con tan solo punto y el equipo no parece enderezar el camino con la llegada al banquillo técnico de Mayer Candelo que no ha podido ganar en lo que va del campeonato y se rumora posibles conflictos con el delantero Teófilo Gutiérrez.

Además de lo deportivo, al Cali se le suma la crisis institucional y financiera que ha derivado en la salida de la presidencia de Marco Caicedo, quien fue reemplazo por Luis Fernando Mena, que será el encargado de reorganizar las arcas de la institución Verdiblanca.

Ayer se conoció de la Asociación de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) solicitó al Ministerio del Deporte suspender el reconocimiento deportivo del Cali por el incumplimiento en los pagos del plantel, al que debían dos meses de salario.

“ACOLFUTPRO solicita a @MinDeporteCol la suspensión del reconocimiento deportivo del @AsoDeporCali por incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales con su plantel de futbolistas profesionales, con mora superior a 60 días (Art. 8 Ley 1445 de 2011)”.

Le puede interesar: Juan Cruz Real, protegido por sus jugadores antes del partido contra Atlético Nacional por Copa BetPlay

No obstante, Luis Fernando Mena salió al paso de estas acusaciones y afirmó que ya están al día con los jugadores de la plantilla durante una entrevista al programa Blog Deportivo de Blu Radio el pasado martes.

“No sé el interés que hay detrás de tanta noticia falsa. Ayer no se pagó porque era festivo, pero ya esta mañana se hizo el pago del mes (…) El periodo de dos meses que alegan ya no existe. Me di cuenta de eso en una entrevista que me recordaron eso, llamé a la financiera y me hicieron saber que ya se pusieron al día”.

Sobre este tema se refirió el presidente del América de Cali, Tulio Gómez, que a pesar de ser el máximo accionista del rival de patio, se solidarizó con la actualidad de la escuadra Azucarera a través de su cuenta oficial de Twitter en la que también le respondió a ACOLFUTPRO.

“Cuando un club de fútbol o empresa está en dificultades hay que apoyarla para superar las dificultades económicas, no ayudarlo a hundir, con esa medida que piden cuantas personas se perjudicarían? Mi solidaridad con @AsoDeporCali para que salga fortalecido de esta crisis”.

El máximo accionista del América le mandó un mensaje a Acolfutpro. Tomado de @tulioagomes

Por otro lado, el directivo generó revuelo en las redes sociales al mandar un trino con la frase “Tengo un sueño”, que va acompañada con una imagen en la que aparece un estadio con los colores blanco y rojo, lo cual despertó ilusión en los hinchas americanos que sueñan con que la Mechita tenga un estadio propio. La publicación rápidamente alcanzó 5.276 “Me gusta”, y 620 Retweets.

A través de las redes sociales, el máximo directivo de los Diablos Rojos ilusionó a los hinchas.

Asimismo, en diálogo con la Banda Deportiva de RCN Radio, Tulio Gómez manifestó que conformarán un equipo competitivo para 2023, pues advierte que el club cuenta con los recursos necesarios para hacerlo, sobre todo, si se tiene en cuenta que para el año en curso no pudieron realizar contrataciones por una sanción que se los impidió.

“Ese cuentico de que plata no hay, pues en 2023 que digan plata sí hay. Estamos trabajando en ello. Tampoco podemos crear falsas expectativas, pero sí vamos a buscar tener un equipo competitivo”.

SEGUIR LEYENDO: