La millonaria herencia que dejó el Rey del despecho Darío Gómez y sus múltiples herederos

Darío Gómez o mejor conocido en el mundo del espectáculo como el Rey del Despecho continúa dando de que hablar después de su muerte, no es precisamente de su música, sino del tema que compete a todos los vivos luego de que un ser querido parte al más allá: la herencia y la lucha de los herederos por una porción de lo que dejó.

No hay un monto exacto de la herencia, pero se puede hacer un cálculo de lo que sería la suma que dinero que quedó se su larga vida como artista, además de los dividendos que se seguirán produciendo por su música que sigue y probablemente por muchos años más seguirá sonando.

Antes de comenzar a hacer cuentas alegres, acá está el listado de sus herederos: Olga Lucía Arcila, su compañera durante 35 años y sus hijos Wilmar Humberto Gómez Pineda, Jorge Armando Gómez Arcila, Walter de Jesús Gómez Pineda, Lady Catalina Gómez Arcila, Kelly Johana Gómez Arcila y un hijo que habría aparecido en los últimos días, los herederos de último minuto que nunca faltan.

En el listado de los bienes por repartir del Rey del Despecho, comienza a encabezar el check list Discos Dago, compañía discográfica de propiedad de Dario Gómez, que fue creada en 1985 y en la que grabó la mayoría de sus 25 discos de estudio. Por este lugar pasaron artistas como Rodolfo Aicardi, Ricardo Fuentes y Gabriel Romero, y fue el trampolín para muchos de los referentes de la música popular, según indicó el diario nacional El Tiempo.

La compañía Discos Dagos indicó que los derechos autorales y de interpretación del cantante Darío Gómez, están debidamente registrados y amparados en la sociedad de derechos de autor colombiana y en las sociedades de gestión colectiva de Sayco y Acinpro.

Un espectáculo de este artista antioqueño en un evento podría costar entre los 40 a 50 millones de pesos. Los datos indican que en la reconocida discoteca de la capital antioqueña Palmahía, según le dijo Jorge Andrés Escobar, al diario El Colombiano que la tarifa más reciente de cada presentación del Rey del Despecho rondaba los 120 millones de pesos.

Ahí no para el conteo de la platica, desde 2021 Darío como buen emprendedor, empezó a diversificar sus ingresos y cobraba por saludos personalizados. Un video suyo costaba 404.000 mil pesos, pero podía llegar a valer los 2 millones de pesos si era para una empresa, de acuerdo con la indagación de El Tiempo.

En contexto

Las disputas familiares

Su hermano, Nelson Gómez, aseguró que el intérprete necesitaba una cirugía para tratar falencias que tenía en su corazón, sin embargo, dice él, por intereses particulares de su manager, e hija, Catalina Gómez, el procedimiento no se realizó. De acuerdo con lo que reveló el familiar del músico, la mujer se preocupó más por las finanzas que por la salud de Darío.

“Los mánager piensan más en el dinero que en la salud”, sentenció inicialmente el hombre. En respuesta a ello, Gómez, en una entrevista con el programa de noticias del entretenimiento del Canal Uno, ‘Lo sé todo’, aclaró que no sabía de dónde había sacado, su tío, la información de la supuesta cirugía a corazón abierto que necesitaba si papá. “Él [Nelson Gómez] comentó algo muy fuerte y feo (...) Les quiero decir a él y a los que hablan que no nos afecta lo que dicen, Dios se encargará de juzgarlos. No se metan con los que ayudaron a mi papá”, dijo Catalina en su charla con ese medio de comunicación.

Lea la discusión completa aquí: Disputa en la familia de Darío Gómez: hija y hermano del artista se acusan de haber descuidado al cantante

Además de aclarar la situación, Catalina se tomó el tiempo de acusar a su tío, Nelson, de querer adherirse a la fama de su hermano para darle fuerza a su proyecto dentro de la industria en la que Dario era uno de los líderes. “No se puede usar el nombre de mi papá para crecer, el éxito no se gana plagiando a otra persona. Lo lamento por ellos”, acusó. Catalina, de hecho, aseguró no tener una relación cercana con la familia de su padre.

