Nairo Quintana fue sancionado por la UCI: por tramadol en la sangre le quitaron el sexto puesto el Tour de Francia

Nairo Quintana es sancionado por la UCI por tramadol Foto: Arkea Samsic.

Nairo Quintana es sancionado este miércoles por la UCI al habérsele encontrado rastros de tramadol en la sangre durante el desarrollo del pasado Tour de Francia del cual fue descalificado. Según el ente del ciclismo, el cafetero presentó muestras de sangre en donde se el encontró la sustancia, estableciendo específicamente los días en que se le hallaron:

“Los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales”, dice el comunicado.

Además, el máximo rector del ciclismo aclaró que no se trata de dopaje, por lo que no se habla de una sanción que no le permita competir, así que su presentación en la Vuelta a España continúa en pie:

“Las infracciones de la prohibición de uso de tramadol en competición son infracciones según el Reglamento Médico de la UCI. No constituyen infracciones de las normas antidopaje. Al tratarse de una primera infracción, Nairo Alexander Quintana Rojas no es declarado inelegible y por tanto puede participar en las competiciones”.

Le puede interesar: Millonario contrato de paraderos en Bogotá no estaría beneficiando a la ciudad, denunciaron en el Concejo

La noticia se da a pocos días del inicio de la ronda española en donde el cafetero buscará destacar como lo hizo en el Tour de Francia del pasado julio, sin embargo, esto puede representar un golpe a la moral del corredor, pues sin duda saldrá a explicar la situación tanto para su equipo como los seguidores y el mundo del ciclismo.

Aunque como bien lo declaró la UCI, esto no significa que el boyacense haya incurrido en dopaje, pues la sustancia ha sido reglamentada desde 2019 “la prohibición de uso de tramadol en competición establecida en el Reglamento Médico de la UCI con el objetivo de proteger la seguridad y la salud de los ciclistas. a la luz de los efectos secundarios de esta sustancia”.

El corredor colombiano será el capo del Arkea Samsic para la Vuelta a España y hace apenas un día confirmó que estará en el equipo bretón por los próximos 3 años, esperando ser la máxima figura en las principales rondas por etapas a las que asistan teniendo en cuenta que con los puntos que han conseguido en el ranking UCI para el 2023 ascenderían a la categoría World Tour.

Puede leer: El colombiano Santiago Buitrago fue confirmado para correr la Vuelta a España 2022

En las próximas horas o días se espera un comunicado por parte de Nairo Quintana refiriéndose a esta situación que no solo lo afectaría a él sino a su equipo, pues estaría por establecerse si al ser descalificado del Tour de Francia perdería los puntos conseguidos en el ranking de su equipo.

De ser así, habría que empezar a hacer cálculos para prever cuántos pierden y cuántos puntos más tendrían que hacer para poder mantenerse entre los primeros equipos de la clasificación UCI a final de temporada.

Arkea Samsic aún no se pronuncia al respecto, pero sin duda será uno de los temas que más van a sonar durante las entrevistas que susciten previas a la gran cita en España que arrancará el 19 de agosto en Países Bajos y terminará el 11 de septiembre en Madrid como es costumbre en esta competencia que cumple 77 años de estarse realizando.

SEGUIR LEYENDO: