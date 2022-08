Disputa en la familia de Darío Gómez: hija y hermano del artista se acusan de haber descuidado al cantante

Cantante de música popular, Darío Gómez. | FOTO: Colprensa

El pasado 26 de julio, Darío Gómez, el reconocido ‘rey del despecho’, falleció en Medellín. Luego de su deceso, han sido varios los escenarios que se han conocido respecto a lo que sucedía a su alrededor. Su hermano, Nelson Gómez, aseguró que el intérprete necesitaba una cirugía para tratar falencias que tenía en su corazón, sin embargo, dice él, por intereses particulares de su manager, e hija, Catalina Gómez, el procedimiento no se realizó. De acuerdo con lo que reveló el familiar del músico, la mujer se preocupó más por las finanzas que por la salud de Dario.

“Los mánager piensan más en el dinero que en la salud”, sentenció inicialmente el hombre. En respuesta a ello, Gómez, en una entrevista con el programa de noticias del entretenimiento del Canal Uno, ‘Lo sé todo’, aclaró que no sabía de dónde había sacado, su tío, la información de la supuesta cirugía a corazón abierto que necesitaba si papá. “Él [Nelson Gómez] comentó algo muy fuerte y feo (...) Les quiero decir a él y a los que hablan que no nos afecta lo que dicen, Dios se encargará de juzgarlos. No se metan con los que ayudaron a mi papá”, dijo Catalina en su charla con ese medio de comunicación.

Además de aclarar la situación, Catalina se tomó el tiempo de acusar a su tío, Nelson, de querer adherirse a la fama de su hermano para darle fuerza a su proyecto dentro de la industria en la que Dario era uno de los líderes. “No se puede usar el nombre de mi papá para crecer, el éxito no se gana plagiando a otra persona. Lo lamento por ellos”, acusó. Catalina, de hecho, aseguró no tener una relación cercana con la familia de su padre.

En su conversación con el equipo de periodistas de ‘Lo sé todo’, Catalina detalló que para el día del fallecimiento de su papá, Gómez venía alertando de fuertes dolores en su espalda. De hecho, recordó ella, su padre le pidió que le pusiera un parche médico para calmar la incomodidad que sentía. En horas de la tarde, sin embargo, su cuerpo colapsó, por lo que a Catalina llegó la advertencia de que su padre se había caído y no respondía a ningún tipo de estimulo en su cuerpo. Fue en ese momento que fue llevado al hospital, sin embargo, en el camino al centro asistencial ocurrió su deceso.

En esa misma conversación, Catalina habló del hombre que asegura ser hijo del cantante. Según se conoce, tiene 30 años y vive en Manizales. El ciudadano, cuya identidad no ha sido revelada por la reserva del caso, estaría en proceso de hacerse la respectiva prueba de ADN para confirmar o desmentir su vínculo sanguíneo con el cantante. “Ya que quieran pelear, pelearán solos”, dijo Catalina al hablar del tema. Según destacó, su padre fue muy ordenado a la hora de planear la forma en la que su herencia sería repartida tras su futuro fallecimiento.

Para el día de su velorio, Catalina agradeció a quienes fueron a acompañar a su padre en su despedida. “Y le dedico esta canción a mi padre y se la canto aquí al lado, porque siempre estuve al lado de él y quiero que él me acompañe en este momento. Él los ama, entiendan siempre eso y llévenlo en sus corazones como él los lleva hasta el cielo”, dijo la hija del rey del despecho.

Según se conoció en días pasados, la muerte de Darío Gómez fue uno de los temas más buscados en Colombia. “Darío Gómez” aumentó en búsquedas un 1000% según los informes de Google Trends.





