Giovanni Moreno está cada día más cerca de vestirse de Blanco-Blanco

El Once Caldas quiere contar con los servicios de Gio Moreno Imagen: Dimayor.

Los equipos de la Liga BetPlay Dimayor II siguen pensando en reforzarse para afrontar lo que resta del campeonato colombiano. Cabe recordar que los clubes solo podrán contratar jugadores que estén libres y uno de ellos es Giovanni Moreno, el más apetecido del mercado de fichajes.

A sus 36 años, el ex Racing de Avellaneda tiene varios pretendientes en el fútbol colombiano que esperan contar los servicios de Moreno que viene de ser campeón con Atlético Nacional en el último torneo en el que el Rey de Copas derrotó en la final al Deportes Tolima para bordar en su escudo la estrella 17.

El oriundo de Segovia, Antioquia, estuvo en el radar del Envigado, con el que estuvo entrenando semanas atrás, aunque las conversaciones no llegaron a buen puerto para formar del cuadro Naranja para incorporar al jugador que debutó con la Cantera de Héroes en 2004.

Asimismo, sonó con fuerza el interés del Junior de Barranquilla por Giovanni Moreno, aunque las negociaciones se fueron enfriando entre ambas partes pese a ser un futbolista del agrado del entrenador argentino Juan Cruz Real, que sabe de las cualidades técnicas del mediocampista.

No obstante, el ex Shanghái Shenhua ya tendría todo listo para enfundarse su tercera camiseta en el fútbol profesional colombiano, ya que de acuerdo con la información del Los Dueños del Balón de RCN, el Once Caldas estudia la incorporación de Gio.

La información la dio conocer el medio de comunicación a través de su cuenta oficial de Twitter: “Once Caldas analiza la posibilidad de contratar a Giovanni Moreno por los próximos seis meses y con opción de extender el contrato. El caso está en estudio económico por parte de la dirigencia del club”.

El Blanco blanco de Manizales fichaje al paisa por seis meses. Tomado de @ddelbalon

La salida de Giovanni Moreno de Atlético Nacional se registró por las declaraciones hechas luego del título en Manuel Murillo Toro de Ibagué, en las que afirmó que Hernán Darío Herrera era de los entrenadores que menos ganaba en la liga, lo que no fue bien visto por la cúpula Verdolaga que decidió no extender el contrato del deportista.

“Es el entrenador campeón y es el que menos gana del fútbol profesional, de todos, estoy seguro. Nosotros sabemos eso. Esto se lo ganó a pulso y esperemos que continúe con nosotros y le reconozcan eso, porque ¿cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas? Y él que estuvo ahí, que la sufrió y la vivió desde abajo, no gana tanto”.

Del mismo modo, el futbolista crítico el manejo interno que hacen del Atlético Nacional: “Yo no sé si allá hay que poner un manual de qué es lo que tenés que decir, porque es una empresa, porque no parece un equipo de fútbol. A mí me están tratando en Nacional como si fuera una empresa. Yo no estaba jugando en un equipo de fútbol, yo no estaba en el club más grande de Colombia. Yo estaba jugando era en una empresa”.

