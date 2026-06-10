Ronaldinho anunció su debut musical con colaboraciones: la mayoría, con artistas colombianos

Los colombianos son protagonistas en 'Camisa 10' el álbum debut de Ronaldinho en el panorama musical. Nombres como Nanpa Básico, Mike Bahía, Miguel Bueno y Pipe Bueno aparecen en el proyecto publicado este 9 de junio en plataformas digitales - crédito cortesía Tu Música

Ronaldinho se ganó su lugar como un ícono del deporte, pero también de la cultura popular en el inicio del nuevo milenio. El ‘10′ que vistió los colores de Gremio, Paris-Saint Germain, FC Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense, es considerado como uno de los últimos exponentes del fútbol en su forma de entretenimiento más pura.

Su carrera deportiva y su vida en las canchas quedaron bien reflejadas en su documental estrenado en Netflix en abril de 2026, ratificando el cariño y respeto con el que es reconocido a nivel internacional.

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Sus regates y movimientos buscando más la estética que la funcionalidad, siempre aplicados al deporte de alto rendimiento, lo volvieron un favorito de las publicidades durante sus años en activo e incluso después le han permitido expandirse a otras aficiones, siendo la música una de las más destacadas.

En Colombia, es bien conocida la amistad que comparte Ronaldinho con Blessd, tras la colaboración en videoclips y distintos eventos a lo largo de los años. Pero esta vez, Dinho decidió llevar esa relación con la música a un nuevo y más ambicioso nivel con el lanzamiento en plataformas digitales de CAMISA 10, el proyecto musical firmado por el brasileño y lanzado el martes 9 de junio bajo el sello Tu Música.

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Ronaldinho lanzó su carrera musical, así como su propio sello discográfico, 'Tu Música' - crédito cortesía Tu Música

Compuesto de colaboraciones, algo llamativo es que Colombia aportó la delegación más numerosa de artistas invitados por el exfutbolista: en total son 14 artistas que representan géneros tan distintos como el rap, el pop, el urbano y la música regional colombiana.

La lista colombiana arranca con nombres de trayectoria reconocida en el continente. Nanpa Básico, referente del trap en América Latina, y Mike Bahía, exponente del pop latino, encabezan una nómina que incluye a Lalo Ebratt, Pipe Bueno, Miguel Bueno, Alex Krack, Totoy El Frío, Zaider, Fariana, Dylan Fuentes, Kevin Florez, Natan & Shander, Julián Daza y Mady Oficial.

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Una de las inclusiones que causó más sorpresa fue la de Pipe Bueno, figura de la música popular, que representa en el álbum a un segmento del público que no se hubiese esperado para un amante del baile y de la noche como Ronaldinho. Con todo, la presencia del intérprete junto a artistas principalmente ligados al urbano, ilustra la amplitud del espectro sonoro que el exfutbolista buscó para el proyecto.

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Pipe Bueno es el representante del regional colombiano en el proyecto de Dinho, dominado por artistas de urbano y afrobeats - crédito cortesía Tu Música

CAMISA 10 conecta 18 países y territorios en cuatro continentes. Junto a los colombianos participan el jamaicano Sean Paul, leyenda del dancehall que presta su nombre al tema central del álbum, y el cubanoamericano Pitbull, con su sello de pop urbano de alcance global.

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La representación de habla hispana se extiende con los venezolanos Micro TDH y Akapellah, que suman al componente urbano regional del disco. A ellos se sumaron el británico Jonas Blue, el español Juan Magán, los franceses Willy William y Vegedream, y los africanos Odumodublvck y Gyakie, con los que se completa un mapa de géneros que va del afrobeats al electro latino.

El proyecto fue concebido por los emprendedores Allan Jesus, Roni Maltz Bin y Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho, y marca el debut de Tu Música como sello discográfico internacional. El lanzamiento coincide con el inminente inicio de la Copa del Mundo, con lo que se espera que la curiosidad en plataformas digitales alrededor de este proyecto colaborativo cobre más interés y fuerza.

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El propio Ronaldinho definió el álbum como la realización de una pasión personal: “Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, declaró el exjugador.