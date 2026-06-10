Así eligió la selección Colombia su campamento base en Guadalajara para el Mundial 2026: Camilo Vargas fue clave en la decisión

Este 17 de junio de 2026, la selección Colombia se prepara para lo que será su séptima participación en Copas del Mundo: Norteamérica 2026.

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo ya se encuentran rumbo a Guadalajara (México), sede de concentración de la Tricolor en esta cita orbital, y en la cual espera superar lo hecho hace 12 años en Brasil 2014.

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Cada detalle cuenta y, por ello, el 9 de junio de 2026 se conoció que el portero de los “Cafeteros” Camilo Vargas fue clave para la escogencia de la Academia AGA, sede de entrenamiento del Atlas de la Liga MX.

El portero de la selección Colombia realizó las gestiones con el Atlas de México para que la Academia AGA fuera el campamento base de la "Tricolor" en el Mundial 2026-crédito Luisa González/REUTERS

La selección Colombia eligió la Academia AGA de Guadalajara como campamento base para el Mundial 2026, una decisión en la que el arquero Camilo Vargas tuvo un papel central al mostrar las instalaciones y transmitir desde dentro cómo se trabaja en el complejo, según explicó el presidente de Atlas Aníbal Fájer Alonso a ESPN.

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La elección quedó atada a un factor decisivo: que la logística de los partidos del equipo colombiano hiciera sentido con esa ciudad, donde el plantel llegará en las próximas horas para realizar su concentración.

La sede elegida fue inaugurada hace poco más de dos años y medio, en septiembre de 2023, y fue concebida para dar servicio tanto a los planteles profesionales como a las divisiones formativas de Atlas.

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El complejo de alto rendimiento apareció además como una opción para la Copa del Mundo con dos selecciones interesadas en instalarse allí durante su estadía en Guadalajara: Colombia y Corea del Sur.

Sobre la influencia del arquero Camilo Vargas, Fájer Alonso sostuvo ante que no se trató solo de una visita protocolaria, ya que Camilo Vargas trató de explicar en detalle a sus compañeros de la selección, y a los delegados de la Federación para hablar de las características de la Academia AGA para convencerlos.

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“Por un lado, poder mostrar la que es su casa, la que formó parte de poder construir, fue motivo de orgullo y alegría para él. Pero también Camilo es una voz interna capaz de transmitir cómo se siente el jugador aquí, cómo están las instalaciones, las canchas y el tema de la movilidad. Esa información desde adentro le ayudó al cuerpo técnico y a la delegación de Colombia para elegirnos”.

Fájer Alonso relató a ESPN que el proceso comenzó con las inspecciones de la FIFA sobre las canchas y la infraestructura del predio.

“Lo primero fue con FIFA. Ellos hacen todas las revisiones de canchas para poder ponerte en un brochure. Una vez que pasás todos los requisitos, entrás a ese catálogo que está disponible para todas las Selecciones clasificadas”, dijo.

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