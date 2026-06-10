Sebastián Vignolo, narrador argentino, dio como favorita a la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia tiene jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que a nivel de clubes han sido importantes y permiten creer que su participación en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá puede ser histórica, superando lo conseguido en la edición de Brasil 2014.

Sebastián Vignolo, narrador de ESPN, en una transmisión en vivo con La Cobraaa, uno de los streamers más importantes de Latinoamérica, dio sus selecciones favoritas a ser campeonas del mundo, en donde la principal es Argentina y después nombra a Francia. Sin embargo, la que considera que hará ruido en esta edición, que por primera vez se jugará en tres países, es la selección Colombia.

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“Para mí Argentina... Sí, para mí Argentina es candidata. Eh, después pónganle máxima o, o mediana, o pónganle ustedes el rótulo, pero para mí es candidata. Para mí Argentina es candidata. Para mí, para mí, por supuesto, Francia es candidato. A Brasil, por más que no lo veamos. ¿Sabés a qué seleccionado yo le tengo...? Bueno, respeto le tengo a Uruguay, pero a mí me gusta Colombia, che. A mí me gusta Colombia. Está Lucho Díaz en un momento intratable. A mí me gusta Colombia. Guarda, ¿eh? Guarda que Colombia no meta un... No, no va a meter el campeonato del mundo, pero que no haga ruido”.

Esta fue la mejor participación de la selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA

De los jugadores que celebraron aquel gol en 2014 aún podría jugar con Colombia en 2026 James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado - crédito @CONMEBOL/X

La selección Colombia firmó su mejor actuación en una Copa Mundial en Brasil 2014, cuando el equipo dirigido por José Néstor Pékerman alcanzó los cuartos de final y terminó en el quinto lugar general, un registro que sigue siendo su punto más alto entre sus seis participaciones antes de 2026.

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El balance histórico colombiano en la Copa del Mundo suma 22 partidos, con nueve victorias, tres empates y diez derrotas. De esas seis presentaciones, la Tricolor solo superó la fase de grupos en tres oportunidades y apenas una vez llegó a cuartos de final.

La campaña de 2014 se construyó desde la fase inicial. El equipo de José Néstor Pékerman ganó sus tres partidos de grupo: 3-0 a Grecia, 2-1 a Costa de Marfil y 4-1 a Japón, para completar nueve puntos de nueve posibles.

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En octavos de final, Colombia venció 2-0 a Uruguay en el estadio Maracaná, según Infobae. Los dos goles fueron de James Rodríguez, y uno de ellos fue premiado después por la FIFA como el mejor del torneo, de acuerdo con el mismo texto.

La participación terminó en cuartos de final con una derrota 2-1 ante Brasil, el país anfitrión.

La agenda de la selección Colombia antes del debut en la Copa del Mundo

La selección Colombia terminó sus partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

La selección Colombia viajará el miércoles 10 de junio a Guadalajara para instalarse en su base de entrenamiento registrada ante la FIFA para el Mundial 2026, donde se hospedará en el hotel Grand Fiesta Americana. El equipo llega con sus 26 jugadores en buen estado de salud y permanecerá en Jalisco durante la fase previa a su estreno en la Copa del Mundo.

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Antes del traslado a México, el plantel realizará una práctica a las 9:30 a. m. (hora local) en la sede del San Diego FC. La delegación saldrá hacia el aeropuerto a la 1:00 p. m. y abordará un vuelo con despegue a las 2:00 p. m.; el arribo al hotel de concentración está previsto para las 6:30 p. m.

El primer entrenamiento en territorio mexicano será el 11 de junio a las 9:40 (hora local), día de la inauguración del Mundial, aunque sin atención a la prensa de jugadores ni cuerpo técnico. Colombia trabajará en Guadalajara hasta el 15 de junio, cuando viajará a Ciudad de México para preparar el debut ante Uzbekistán en el estadio Azteca.

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Así es la sede de entrenamiento de la selección Colombia durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Atlas

La agenda contempla que el 16 de junio el técnico Néstor Lorenzo ofrezca una rueda de prensa tras el reconocimiento del campo, y que más tarde haya zona mixta en la sede deportiva del Club América. En paralelo, la barra Fuerza Cafetera convocó un banderazo en el Ángel de la Independencia desde las 6:00 p. m., mientras el grupo La Fiebre Amarilla citó a los asistentes al estadio en el parque Libertad 2 de octubre a las 1:00 p. m., con salida hacia el Azteca a las 3:00 p. m.

En la fase de grupos, Colombia jugará el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México a las 9:00 p. m. (hora de Colombia). Luego enfrentará a la República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara, en el estadio Akron, también a las 9:00 p. m., y cerrará contra Portugal el 27 de junio en Miami a las 6:30 p. m..

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