Yina Calderón reapareció en las redes sociales para defender a su hermana y el anuncio de que está embarazada

El video con el que Yina Calderón insiste en que Juliana sí espera un “baby Calderón” - crédito @yinacalderonoficial/IG

La polémica por el supuesto embarazo de Juliana Calderón siguió generando reacciones en redes sociales. Esta vez, Yina Calderón se pronunció públicamente para responder a los comentarios de algunos internautas que cuestionaron la veracidad de la noticia y aseguraron que se trataría de una mentira familiar.

La controversia surgió días después de que la empresaria de fajas y creadora de contenido anunciara con entusiasmo que su hermana menor estaba esperando su primer hijo, un anuncio que fue recibido inicialmente con mensajes de felicitación y buenos deseos por parte de sus seguidores, pero que después estuvo opacado por comentarios negativos y de falta de credibilidad.

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La situación tomó un giro inesperado luego de que Claudia Calderón, otra integrante de la familia, compartiera en sus redes sociales una imagen de una presunta ecografía acompañada de un emotivo mensaje dedicado a Juliana, pues los seguidores de las hermanas Calderón comenzaron a analizar el documento y señalaron que el número de identificación que aparecía en la imagen correspondería, supuestamente, a Claudia y no a Juliana.

Yina Calderón sale a defender el embarazo de Juliana y responde a las dudas - crédito @yinacalderontv/IG

Este detalle desató una ola de especulaciones en plataformas digitales, donde algunos internautas empezaron a afirmar que la verdadera embarazada sería Claudia Calderón y no Juliana, poniendo en duda la información que había sido compartida por la familia.

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Ante la creciente cantidad de comentarios y teorías difundidas, Yina Calderón decidió salir a hablar y aclarar la situación a través de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una amplia comunidad de seguidores.

En su intervención, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que, aunque su familia suele estar envuelta en controversias mediáticas, nunca jugarían con un tema tan delicado como un embarazo.

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“Atrevidos. ¿Cómo se les ocurre que mis hermanas y yo nos vamos a inventar que mi hermana está embarazada? No, nosotras somos polémicas, escandalosas, pero no somos mentirosas. Yo nunca les digo una mentira. Mi hermana Juliana está esperando un Sayayin de raza pura, como las Calderón. No tenemos la necesidad de jugar con eso. Así que no es mi hermana Claudia, es mi hermana Juliana la de las keratinas. Pero los detalles de su embarazo no me corresponde a mí contarlo, ni a nadie, le corresponde a ella. Pero obvio, estamos esperando un baby, un baby Calderón”, expresó.

Yina Calderón niega que el embarazo de Juliana sea un montaje - crédito @julianacalderon12/IG - Imagen ilustrativa Infobae

Con estas declaraciones, Yina reiteró que Juliana sí estaría esperando un bebé y defendió la credibilidad de su familia frente a las versiones que circulan en internet. No obstante, evitó referirse específicamente al motivo por el cual el documento compartido en redes sociales contenía información que generó dudas entre los usuarios.

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Asimismo, la empresaria enfatizó que será Juliana Calderón la que, si así lo decide, entregue mayores detalles sobre esta nueva etapa de su vida y responda directamente a las inquietudes que han surgido tras la difusión de la ecografía.

Hasta el momento, Juliana no se ha pronunciado públicamente sobre la controversia ni ha entregado información adicional relacionada con su embarazo. Mientras tanto, la discusión continúa en redes sociales, donde algunos seguidores mantienen sus dudas y otros respaldan las explicaciones dadas por Yina Calderón.

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Por su parte, Yina Calderón atraviesa una etapa de cambios importantes en su carrera profesional, ya que anunció recientemente que está a pocos días de despedirse de su faceta como panelista en La casa de los famosos Telemundo, experiencia que calificó como uno de los aprendizajes más significativos de los últimos meses.

Yina Calderón habló de su experiencia como panelista de 'La cas de los famosos' tras no haber quedado como participante - crédito @lacasadelosfamosostlmd/IG

Aunque inicialmente llegó al proyecto con la expectativa de participar como concursante y mantener la imagen polémica que la ha caracterizado en realities, aseguró que terminó descubriendo una nueva faceta frente a las cámaras.

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“Mañana es mi último programa. Mañana voy a darle las gracias a este foro. En verdad vuelvo y se lo repito: estoy muy agradecida con Telemundo por la oportunidad que me dieron. Al principio pa’ mí era como que: ‘Dios mío, ¿yo qué voy a hacer de panelista? Yo venía a concursar, yo venía a ser la villana de esta temporada en ‘La casa de los famosos’’, pero aprendí demasiado. Esto para mí fue una escuela. Aprendí demasiado. En verdad que fueron unos meses muy enriquecedores. He crecido laboralmente. Sé que Dios me trae muchísimas más oportunidades, así que de verdad me conmuevo porque estoy muy agradecida con el canal por haberme aceptado tal cual soy y haberme permitido estar”, manifestó la empresaria, dejando claro que espera continuar construyendo nuevos proyectos en el mundo del entretenimiento.