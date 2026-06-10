Hora y dónde ver en Colombia los dos partidos del primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El estadio Ciudad de México acogerá por tercera ocasión la inauguración de una Copa Mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia este jueves 11 de junio con los partidos del grupo A, que tendrán sede en dos de las tres ciudades mexicanas que albergarán la Copa del Mundo. El partido que marcará el inicio del torneo será México vs. Sudáfrica en el estadio de la Ciudad de México, programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

La FIFA abrirá con una ceremonia inaugural en México, que comenzará 90 minutos antes del primer partido, una puesta en escena que marcará el inicio de un torneo de 48 selecciones y 104 partidos en México, Canadá y Estados Unidos hasta el 19 de julio.

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Durante el torneo habrá tres ceremonias de apertura y México será el primer anfitrión de esos espectáculos, seguido por Canadá y Estados Unidos. Para ese primer show, la FIFA aseguró la presencia de algunas de las voces latinas más conocidas de la industria musical, Entre ellas estará Shakira, que interpretará en vivo la canción oficial del Mundial, Dai, Dai, junto a Burna Boy. J Balvin y Ryan Castro completarán la cuota colombiana en el concierto de la ceremonia inaugural.

El encuentro podrá verse en Colombia por Caracol TV y RCN TV, DSports y Disney +. El Estadio Azteca será el primer escenario en recibir tres aperturas mundialistas: 1970, 1986 y 2026. La selección mexicana llegará al debut dirigida por Javier Aguirre, con la intención de comenzar con una victoria ante su público y consciente del duro rival que enfrentarán: “Sudáfrica es un equipo aguerrido, no tiene propiamente el estilo africano ni tampoco el europeo, es un mix con un técnico belga (Hugo Broos) que sabe mucho de trabajo táctico”.

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Entre los 26 convocados por México se destaca la presencia de Julián Quiñones, nacido en Maguí Payan, Nariño, pero cuya carrera la desarrolló en el fútbol mexicano, lo que lo llevó a ser nacionalizado.

El otro partido de la jornada será entre los otros dos equipos del grupo A: Corea del Sur vs. República Checa. El partido se jugará en el estadio de Guadalajara, sede del segundo partido de la selección Colombia contra República Democrática del Congo, desde las 9:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de DSports y Win Sports.

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Corea del Sur jugará su decimoprimer Mundial consecutivo, mientras que República Checa regresa a una Copa del Mundo desde 2006. En el equipo asiático se destaca capitán y delantero Son Heung-min, que a los 33 años disputará su cuarto Mundial, y al volante Lee Kang-in, integrante del PSG. En el conjunto europeo, la referencia es el delantero Patrik Schick, que mide 1,91 metros.

Corea del Sur llegó a este debut tras una ventana de amistosos en marzo con una derrota 4-0 ante Costa de Marfil y otra caída frente a Austria, antes de recuperarse con un 5-0 ante Trinidad y Tobago y un 1-0 contra El Salvador. República Checa venció 2-1 a Kosovo y el jueves 4 jugará un amistoso ante Guatemala, según el mismo medio.

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Cuándo debutará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez, Camilo Vargas y Yerry Mina son algunos de los jugadores que repiten Mundial con la selección Colombia - crédito FCF

El debut de la selección Colombia está programado para el miércoles 17 de junio en el estadio de la Ciudad de México ante la selección de Uzbekistán. El encuentro se jugará desde las 9:00 p. m. (hora Colombia) y marcará el regreso de la Tricolor a una Copa Mundial de la FIFA, luego de una prolongada ausencia de 8 años por no clasificar a Catar 2022.

La Amarilla jugó contra Costa Rica, en Bogotá, y contra Jordania, en San Diego, Estados Unidos, como duelos preparatorios para su participación mundialista. El primero se saldó con victoria 3-1 y el segundo fue nuevamente triunfo 2-0.

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