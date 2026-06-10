Deportes

Hora y dónde ver en Colombia los dos partidos del primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026

México vs. Sudáfrica y Corea del Sur vs. República Checa serán los encuentros que marquen la primera jornada de fútbol en el torneo de selecciones más importante del mundo

Guardar
Google icon
El estadio Ciudad de México acogerá por tercera ocasión la inauguración de una Copa Mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
El estadio Ciudad de México acogerá por tercera ocasión la inauguración de una Copa Mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia este jueves 11 de junio con los partidos del grupo A, que tendrán sede en dos de las tres ciudades mexicanas que albergarán la Copa del Mundo. El partido que marcará el inicio del torneo será México vs. Sudáfrica en el estadio de la Ciudad de México, programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

La FIFA abrirá con una ceremonia inaugural en México, que comenzará 90 minutos antes del primer partido, una puesta en escena que marcará el inicio de un torneo de 48 selecciones y 104 partidos en México, Canadá y Estados Unidos hasta el 19 de julio.

PUBLICIDAD

Durante el torneo habrá tres ceremonias de apertura y México será el primer anfitrión de esos espectáculos, seguido por Canadá y Estados Unidos. Para ese primer show, la FIFA aseguró la presencia de algunas de las voces latinas más conocidas de la industria musical, Entre ellas estará Shakira, que interpretará en vivo la canción oficial del Mundial, Dai, Dai, junto a Burna Boy. J Balvin y Ryan Castro completarán la cuota colombiana en el concierto de la ceremonia inaugural.

El encuentro podrá verse en Colombia por Caracol TV y RCN TV, DSports y Disney +. El Estadio Azteca será el primer escenario en recibir tres aperturas mundialistas: 1970, 1986 y 2026. La selección mexicana llegará al debut dirigida por Javier Aguirre, con la intención de comenzar con una victoria ante su público y consciente del duro rival que enfrentarán: “Sudáfrica es un equipo aguerrido, no tiene propiamente el estilo africano ni tampoco el europeo, es un mix con un técnico belga (Hugo Broos) que sabe mucho de trabajo táctico”.

PUBLICIDAD

Entre los 26 convocados por México se destaca la presencia de Julián Quiñones, nacido en Maguí Payan, Nariño, pero cuya carrera la desarrolló en el fútbol mexicano, lo que lo llevó a ser nacionalizado.

El otro partido de la jornada será entre los otros dos equipos del grupo A: Corea del Sur vs. República Checa. El partido se jugará en el estadio de Guadalajara, sede del segundo partido de la selección Colombia contra República Democrática del Congo, desde las 9:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de DSports y Win Sports.

Corea del Sur jugará su decimoprimer Mundial consecutivo, mientras que República Checa regresa a una Copa del Mundo desde 2006. En el equipo asiático se destaca capitán y delantero Son Heung-min, que a los 33 años disputará su cuarto Mundial, y al volante Lee Kang-in, integrante del PSG. En el conjunto europeo, la referencia es el delantero Patrik Schick, que mide 1,91 metros.

Corea del Sur llegó a este debut tras una ventana de amistosos en marzo con una derrota 4-0 ante Costa de Marfil y otra caída frente a Austria, antes de recuperarse con un 5-0 ante Trinidad y Tobago y un 1-0 contra El Salvador. República Checa venció 2-1 a Kosovo y el jueves 4 jugará un amistoso ante Guatemala, según el mismo medio.

Cuándo debutará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez, Camilo Vargas y Yerry Mina son algunos de los jugadores que repoten Munidal - crédito FCF
James Rodríguez, Camilo Vargas y Yerry Mina son algunos de los jugadores que repiten Mundial con la selección Colombia - crédito FCF

El debut de la selección Colombia está programado para el miércoles 17 de junio en el estadio de la Ciudad de México ante la selección de Uzbekistán. El encuentro se jugará desde las 9:00 p. m. (hora Colombia) y marcará el regreso de la Tricolor a una Copa Mundial de la FIFA, luego de una prolongada ausencia de 8 años por no clasificar a Catar 2022.

La Amarilla jugó contra Costa Rica, en Bogotá, y contra Jordania, en San Diego, Estados Unidos, como duelos preparatorios para su participación mundialista. El primero se saldó con victoria 3-1 y el segundo fue nuevamente triunfo 2-0.

Temas Relacionados

Mundial 2026Partidos Mundial 2026México vs. SudáfricaCorea del Sur vs. República ChecaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

La selección de los escudos busca terminar su preparación previa al Mundial 2026 ante una de las potencias del continente africano

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

Los dirigidos por César Torres buscarán su primer triunfo, con el objetivo de cerrar su participación número 14 en la historia en dicho torneo

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

Estas fueron las anotadoras de la selección Colombia femenina para lograr el título de la Conmebol Liga de Naciones: “Cada gol cuenta una historia”

Junto a Argentina, las colombianas se clasificaron de manera directa al Mundial de 2027 que se disputará en Brasil

Estas fueron las anotadoras de la selección Colombia femenina para lograr el título de la Conmebol Liga de Naciones: “Cada gol cuenta una historia”

Reacciones de la selección Colombia al título en la Liga de Naciones: “No teníamos ese lado de ganar y hoy por fin nos llega”

El campeonato de Conmebol se disputó como clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2027 y Colombia quedó como la primera selección en ganar ese certamen

Reacciones de la selección Colombia al título en la Liga de Naciones: “No teníamos ese lado de ganar y hoy por fin nos llega”

Técnico de Portugal habló sobre el significado de Cristiano Ronaldo en la selección nacional: “Es un ejemplo para el día a día”

Roberto Martínez se refirió a la importancia del goleador en la interna del cuadro luso, previo al duelo ante Nigeria en el partido de despedida

Técnico de Portugal habló sobre el significado de Cristiano Ronaldo en la selección nacional: “Es un ejemplo para el día a día”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

ENTRETENIMIENTO

Rafael Santos Díaz conmovió a sus seguidores al consolar con una canción a mujer que lloraba en un restaurante: el emotivo momento quedó en video

Rafael Santos Díaz conmovió a sus seguidores al consolar con una canción a mujer que lloraba en un restaurante: el emotivo momento quedó en video

Yina Calderón reapareció en las redes sociales para confirmar el embarazo de su hermana: “Está esperando un Sayayin de raza pura”

Ronaldinho anunció su debut musical con colaboraciones: la mayoría, con artistas colombianos

Shakira habló de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ y reveló que estuvo a punto de retirarse de la música: “Estaba lista”

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Deportes

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

Estas fueron las anotadoras de la selección Colombia femenina para lograr el título de la Conmebol Liga de Naciones: “Cada gol cuenta una historia”

Reacciones de la selección Colombia al título en la Liga de Naciones: “No teníamos ese lado de ganar y hoy por fin nos llega”

Abelardo de la Espriella envió mensaje a la selección Colombia Femenina luego de conquistar la Liga de Naciones Conmebol; “En la era del ‘Tigre’ tendrán todo mi respaldo”