Millonarios enfrentará este miércoles a Fortaleza en busca del pase a semifinales de la Copa Betplay 2022

Tras empatar sin goles con Águilas Doradas en su encuentro más reciente por liga, Millonarios se enfrentará como visitante a Fortaleza, en los cuartos de final de la Copa Betplay, y buscará su pase a la siguiente instancia del torneo, confirmando, además, su buen momento en el campeonato local, en el que lidera con 15 puntos, producto de cuatro victorias y un empate en sus últimos encuentros disputados.

Si bien, los azules son los visitantes, el partido se disputará en el estadio El Campín, a pedido de Fortaleza, para poder tener acceso a una taquilla más grande, teniendo en cuenta que acostumbran a disputar sus partidos de local en el estadio de Techo. La serie está a favor de los embajadores, con ventaja de tres goles.

El DT de los capitalinos, Alberto Gamero, convocó a un total de 22 jugadores, entre los cuales, se destacan varias novedades. La principal, es el regreso de Omar Bertel, quien se recuperó de sus molestias físicas. Estuvo ausente desde la tercera jornada de la liga.

Con nómina mixta, Gamero intentará darle descanso a los jugadores más utilizados y la oportunidad de jugar a aquellos que no han podido hacerlo y se han venido mostrando bien en los entrenamientos. Podría ser la oportunidad para que el defensor Óscar Vanegas debute, por ejemplo, bien sea como inicialista o entrando desde el bando de suplentes.

Juan Moreno podría regresar al arco para este encuentro, en lugar de Álvaro Montero, pero por el momento no está confirmado, pues en la probable alineación el que aparece es el ex de Deportes Tolima, junto a él, estos podrían ser los once inicialistas:

(PT) Álvaro Montero; (LAT) Israel Alba, (DEF) Andrés Llinás, (DEF) José Cuenú, (LAT) Omar Bertel; (MC) Kliver Moreno, (MC) Juan García; (VOL) Daniel Ruíz, (VOL) Édgar Guerra, (VOL) David Mackalister Silva; (DEL) Diego Herazo.

Este podría ser un encuentro especial para el número 10 de los embajadores, teniendo en cuenta que Daniel Ruíz vistió la camiseta de Fortaleza entre 2018 Y 2020. Allí jugó un total de 27 partidos y registró un gol y ocho asistencias.

El juvenil arribó a Millonarios en 2021 y desde entonces ha jugado 77 partidos en los que ha anotado 10 goles y asistido en 26 ocasiones. Hoy por hoy es uno de los jugadores más valiosos del fútbol profesional colombiano y, probablemente, el más desequilibrante del equipo albiazul. Según el portal Transfermarkt, su valor de mercado está cercano a los 4,00 millones de euros.

De cara al inicio de este torneo, el ex Fortaleza estuvo en el radar de equipos de Europa y Brasil. Hace poco circuló el rumor de un interés por parte de equipos de la MLS y Argentina. Pero, confirmado por su agente, el jugador tiene la cabeza puesta en el presente de Millonarios.

En el historial de duelos entre Fortaleza y Millonarios registra un total de nueve juegos, con siete victorias azules y dos para Fortaleza; una de las más recientes fue en el torneo apertura del 2016.

Por Copa, se enfrentaron en la edición del 2013, coincidencialmente, en los cuartos de final. La ida terminó 1 - 3 a favor de Millonarios, y en la vuelta, Fortaleza emparejó la serie con el mismo marcador. El partido se fue a penaltis en aquella ocasión.

En caso de que los azules ganen el partido de hoy, se verían con el ganador de la llave entre Medellín y Deportes Tolima, que va ganando el ‘poderoso’ por 3-1.

El duelo entre Fortaleza y Millonarios se podrá ver por WIN Sports +, en sus señales básicas y HD, a partir de las 8:15 p.m. (hora colombiana).

