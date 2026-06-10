Colombia

Iván Cepeda se refirió a qué pasará con las conversaciones del Gobierno Petro con el ELN y otros grupos armados ilegales en caso de llegar a la Casa de Nariño

El aspirante a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico sostuvo que impulsaría una “ley de sometimiento” separada de los diálogos de paz para distinguir entre organizaciones con motivación política y bandas criminales

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Iván Cepeda desmintió al ELN
El senador habló sobre su política contra grupos armados ilegales - crédito Prensa Iván Cepeda y Albeiro Lopera/Reuters

El candidato presidencial Iván Cepeda dejó abierta la posibilidad de retomar diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) si llega a la Presidencia de Colombia, al sostener que examinaría cada caso de los grupos armados ilegales y que solo avanzaría bajo condiciones claras, entre ellas la ausencia de ataques contra la población, según dijo el candidato del Pacto Histórico.

El aspirante afirmó, en entrevista con Caracol Radio, que el actual proceso con la guerrilla activa más antigua está suspendido por “la incursión sangrienta” en el Catatumbo y que, pese a ese antecedente, aún podría buscarse el cierre de “30 años de diálogo de distintos gobiernos con el ELN” si esa guerrilla responde a ciertas premisas planteadas por un eventual gobierno suyo.

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Cepeda también señaló que ha participado durante más de 15 años en conversaciones con esa organización armada y que intervino de manera activa en el diseño de la política de Paz Total del Gobierno nacional. Aclaró que no estuvo en su ejecución, salvo en uno de sus frentes: el diálogo con el ELN.

Iván Cepeda propone diferenciar entre guerrillas y bandas criminales

El aspirante a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico sostuvo que impulsaría una “ley de sometimiento” separada de los diálogos de paz para distinguir entre organizaciones con motivación política y bandas criminales - crédito Europa Press
El aspirante a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico sostuvo que impulsaría una “ley de sometimiento” separada de los diálogos de paz para distinguir entre organizaciones con motivación política y bandas criminales - crédito Europa Press

En el diálogo con la cadena radial, el congresista marcó distancia frente al presidente Gustavo Petro sobre la caracterización de los grupos armados ilegales. Mientras el mandatario dijo recientemente que esas estructuras habrían perdido carácter político y pasarían a ser bandas criminales, Cepeda sostuvo que impulsaría una “ley de sometimiento” separada de los diálogos de paz para distinguir entre organizaciones con motivación política y bandas criminales.

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Esa distinción tendría efectos prácticos en una eventual negociación. Cepeda dijo que no aplicaría una sola fórmula para todos los actores armados y que revisaría cada proceso de manera concreta antes de decidir si continúa, se modifica o se detiene.

El candidato fijó además una línea roja para cualquier conversación: que no haya actos violentos contra la población civil. En ese sentido, sostuvo: “Grupos armados que atenten contra lideresas y líderes sociales o que ataquen a la población utilizando cierto tipo de acciones cruentas como las que vimos hace unas semanas en el Cauca, dinamitar una carretera, con grupos que toman esas acciones no puede haber diálogo”.

A partir de ese criterio, Cepeda explicó que no anticipará decisiones generales desde la campaña. Según dijo, esas determinaciones exigen “análisis concretos” sobre cada organización y cada proceso en curso.

Revisará el caso de alias Calarcá y no anticipó medidas de seguridad

Ilustración de dos hombres uniformados de militar armados en una selva tropical. Uno lleva chaleco verde, el otro camuflaje y gafas de sol, ambos con otros soldados de fondo.
Alias Caalrca ha tenido una relación convulsa con el Gobierno Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con respecto a los diálogos del Ejecutivo con alias Calarcá, identificado como líder de una de las disidencias de las Farc, Cepeda dijo, en la misma entrevista, que revisará ese proceso antes de resolver si mantiene conversaciones. “Lo que haré es examinar ese proceso; no lo adelanto desde ya”.

La misma cautela la trasladó a la política de seguridad. Cepeda señaló que no dirá por ahora cuáles decisiones tomaría desde la Casa de Nariño y que esas definiciones se discutirían en los consejos nacionales de seguridad si llega al poder: “En su momento se tomarán esas decisiones en los consejos nacionales de seguridad. No he dicho ni sí ni no”.

El candidato también se refirió al acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016 en La Habana. En sus declaraciones al medio referenciado, Cepeda sostuvo que ha habido una “reducción fundamental a la implementación del acuerdo” y, pese a ello, insistió en que ese pacto constituye un “compromiso de Estado”.

Iván Cepeda ahondó en la importancia del acuerdo de paz para el país - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Iván Cepeda ahondó en la importancia del acuerdo de paz para el país - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Durante la conversación, Cepeda sostuvo que un eventual gobierno presidido por él buscará tejer buenas relaciones con el sector empresarial, además de lamentar no haber encontrado espacios idóneos para hablar con los diferentes líderes gremiales.

“He participado en procesos de paz, contribuí en el acuerdo de paz del 2016 y otras tantas cosas. Hice una sociedad con José Félix Lafaurie para la compra de tierras por parte del Estado, se han adquirido 200.000 o 250.000 hectáreas. En Colombia se ha hecho una reforma agraria sin que se derrame sangre, pero hay fantasmas fruto de la ignorancia, del desconocimiento”, aseveró.

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