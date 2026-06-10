Colombia

Cómo descargar copias de años anteriores de su declaración de renta: paso a paso y por qué es importante

El servicio en línea permite consultar y guardar copias ya presentadas para soportar ingresos, patrimonio, costos y gastos ante bancos, empresas y entidades públicas, sin desplazarse a oficinas físicas

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Mujer sentada frente a una computadora con la página de la DIAN abierta, mostrando frustración. Sobre el escritorio hay una taza de café, dinero y un calendario.
La Dian permite descargar declaraciones de renta de años anteriores desde el portal Muisca para acreditar ingresos, patrimonio, costos y gastos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) permite descargar declaraciones de renta de años anteriores desde el portal Muisca, un trámite virtual que sirve para acreditar ingresos, patrimonio, costos y gastos en solicitudes de crédito, procesos de contratación, actualizaciones tributarias y otras gestiones que pueden surgir en cualquier momento del año.

De acuerdo con la información oficial de la autoridad tributaria colombiana, la consulta de declaraciones ya presentadas está disponible en sus servicios informáticos electrónicos para los contribuyentes que tengan usuario y contraseña.

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La entidad señaló que esto evita desplazamientos a oficinas físicas y facilita el acceso al historial tributario.

La declaración de renta es el mecanismo con el que las personas naturales en Colombia informan a la entidad sobre sus ingresos, ganancias ocasionales, costos y gastos, según la Dian. Con esa información, el Estado determina si el contribuyente debe pagar impuesto de renta y a cuánto asciende su obligación.

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La DIAN precisó en el Concepto 000452 de enero de 2026 que el valor de rescate es la única cifra que los contribuyentes deben reportar en su patrimonio bruto cuando tienen un seguro con componente de ahorro para pensión voluntaria- crédito VisualesIA
La consulta de declaraciones ya presentadas está disponible en los servicios informáticos electrónicos de la DIAN para contribuyentes con usuario y contraseña - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el sitio web de Datos Abiertos del Gobierno nacional, omitir esta obligación puede generar sanciones económicas por parte de la entidad.

La Dian también precisa que declarar renta no equivale automáticamente a pagar el impuesto, porque el pago depende de la información financiera reportada por cada persona.

Según la guía del portal de la entidad, el proceso comienza en la página oficial de la entidad, donde el usuario debe entrar a la opción “Usuario registrado” para acceder a Muisca. Después debe ingresar su número de documento y su contraseña, o recuperar la clave si no la recuerda.

Una vez dentro de la plataforma, el contribuyente debe ubicar la opción “Diligenciar y presentar: presentación de impuestos” y entrar al Formulario 210, correspondiente a renta de personas naturales.

Allí debe buscar el apartado “Declaraciones de renta presentadas”, identificar el año gravable que necesita y oprimir el botón de descarga.

La copia queda disponible en formato digital para guardarla en un computador o dispositivo móvil, según la información oficial. Si el trámite lo requiere, también puede imprimirse.

El documento puede ser solicitado por entidades financieras, empresas y organismos públicos como soporte de ingresos o de patrimonio. También resulta útil para estudios financieros de bancos, trámites empresariales o comerciales, procesos de contratación y actualizaciones de información tributaria.

La medida de suspensión del RUT impide a los afectados realizar diversas actividades tributarias - crédito Dian
La Dian advirtió que omitir la declaración de renta puede generar sanciones económicas y que declarar no implica pagar impuesto de renta de forma automática - crédito Dian

Del mismo modo, conservar estas copias permite revisar datos reportados en vigencias anteriores, consultar información patrimonial y contrastar cifras antes de elaborar una nueva declaración de renta. Entre los usos más frecuentes están la preparación de futuras declaraciones y las solicitudes de créditos o préstamos.

Antes de iniciar la consulta, la recomendación es verificar que el usuario todavía tenga acceso a su cuenta y recuerde las credenciales necesarias para ingresar al sistema de la Dian.

También conviene mantener actualizado el correo electrónico registrado ante la entidad, porque ese dato suele utilizarse en procesos de recuperación de acceso y validación de identidad.

También se aconseja crear una carpeta específica en el computador o en la nube para almacenar estos documentos y localizar cada vigencia fiscal con mayor facilidad.

Según la entidad tributaria colombiana, la digitalización de los servicios tributarios ha hecho posible que este trámite se complete en pocos minutos, siempre que el contribuyente cuente con sus datos de acceso.

El calendario tributario fijó el primer vencimiento de la declaración de renta para el 12 de agosto

El calendario de la declaración de renta para personas naturales fija vencimientos escalonados entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026 - crédito Dian
El calendario de la declaración de renta para personas naturales fija vencimientos escalonados entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026 - crédito Dian

Las personas naturales deben presentar la declaración de renta en 2026 según los dos últimos dígitos de su NIT, con vencimientos escalonados entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026.

El primer grupo en el calendario corresponde a NIT terminados en 01 y 02, cuya fecha límite es el 12 de agosto de 2026. El cierre del cronograma es para los NIT finalizados en 99 y 00, con plazo hasta el 26 de octubre de 2026.

En agosto, también quedan fijados los vencimientos para NIT 25 y 26 el 31 de agosto; en septiembre, el calendario avanza del 1 al 28 según pares consecutivos (por ejemplo, 27 y 28 el 1 de septiembre y 65 y 66 el 28 de septiembre); y en octubre, se asignan fechas del 1 al 26 para los NIT del 67 al 00, con el tramo final del 97 y 98 el 23 de octubre y el último vencimiento el 26 de octubre.

Estas son las fechas de pago de la declaración de renta para personas naturales en 2026:

Agosto 2026

  • 01 y 02 12 de agosto
  • 03 y 04 13 de agosto
  • 05 y 06 14 de agosto
  • 07 y 08 18 de agosto
  • 09 y 10 19 de agosto
  • 11 y 12 20 de agosto
  • 13 y 14 21 de agosto
  • 15 y 16 24 de agosto
  • 17 y 18 25 de agosto
  • 19 y 20 26 de agosto
  • 21 y 22 27 de agosto
  • 23 y 24 28 de agosto
  • 25 y 26 31 de agosto

Septiembre 2026

  • 27 y 28 1 de septiembre
  • 29 y 30 2 de septiembre
  • 31 y 32 3 de septiembre
  • 33 y 34 4 de septiembre
  • 35 y 36 7 de septiembre
  • 37 y 38 8 de septiembre
  • 39 y 40 9 de septiembre
  • 41 y 42 10 de septiembre
  • 43 y 44 11 de septiembre
  • 45 y 46 14 de septiembre
  • 47 y 48 15 de septiembre
  • 49 y 50 16 de septiembre
  • 51 y 52 17 de septiembre
  • 53 y 54 18 de septiembre
  • 55 y 56 21 de septiembre
  • 57 y 58 22 de septiembre
  • 59 y 60 23 de septiembre
  • 61 y 62 24 de septiembre
  • 63 y 64 25 de septiembre
  • 65 y 66 28 de septiembre

Octubre 2026

  • 67 y 68 1 de octubre
  • 69 y 70 2 de octubre
  • 71 y 72 5 de octubre
  • 73 y 74 6 de octubre
  • 75 y 76 7 de octubre
  • 77 y 78 8 de octubre
  • 79 y 80 9 de octubre
  • 81 y 82 13 de octubre
  • 83 y 84 14 de octubre
  • 85 y 86 15 de octubre
  • 87 y 88 16 de octubre
  • 89 y 90 19 de octubre
  • 91 y 92 20 de octubre
  • 93 y 94 21 de octubre
  • 95 y 96 22 de octubre
  • 97 y 98 23 de octubre
  • 99 y 00 26 de octubre

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