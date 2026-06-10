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La congresista Marelen Castillo criticó presunto comunicado del ELN en respaldo a la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda

La representante también vinculó ese episodio con decisiones y repercusiones legales por expresiones y elementos de campaña asociados a la bandera y a consignas patrióticas

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La representante a la Cámara, Marelen Castillo, cuestionó el supuesto apoyo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la candidatura de Iván Cepeda, luego de que se conociera un presunto comunicado del grupo armado al margen de la ley - crédito @CastilloMarelen/X
La representante a la Cámara, Marelen Castillo, cuestionó el supuesto apoyo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la candidatura de Iván Cepeda, luego de que se conociera un presunto comunicado del grupo armado al margen de la ley - crédito @CastilloMarelen/X

La representante a la Cámara, Marelen Castillo, en horas de la mañana del 10 de junio de 2026, cuestionó un presunto comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el que se refieren a la campaña presidencial y sostuvo que el grupo armado ya “anuncia públicamente su respaldo” al senador Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro, mientras que las autoridades, según dijo, se concentran en sancionar el uso de símbolos patrios en la contienda.

En un mensaje difundido en redes sociales, Castillo afirmó: “Parece que algunos apoyos ya dejaron de ser un secreto. Ahora el ELN anuncia públicamente su respaldo a @IvanCepedaCast y @petrogustavo”.

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La congresista también vinculó ese episodio con decisiones y repercusiones legales por expresiones y elementos de campaña asociados a la bandera y a consignas patrióticas. “Pero aquí el problema es una foto, una camiseta o decir que estamos ‘Firmes por la Patria’”, escribió.

La representante a la Cámara, Marelen Castillo, en horas de la mañana del 10 de junio de 2026, cuestionó un presunto comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la campaña presidencial y sostuvo que el grupo armado ya “anuncia públicamente su respaldo” al senador Iván Cepeda - crédito @CastilloMarelen/X
La representante a la Cámara, Marelen Castillo, en horas de la mañana del 10 de junio de 2026, cuestionó un presunto comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la campaña presidencial y sostuvo que el grupo armado ya “anuncia públicamente su respaldo” al senador Iván Cepeda - crédito @CastilloMarelen/X

En esa misma publicación, Castillo comparó el tratamiento que, a su juicio, han recibido esos casos con el anuncio atribuido al grupo armado: “Del respaldo del ELN ni una palabra”.

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Castillo mencionó además el caso del candidato Abelardo de la Espriella al referirse a “las repercusiones legales” que han tenido decisiones sobre el uso de símbolos patrios en campañas presidenciales, y aseguró que no se está aplicando “el mismo criterio” frente a este tipo de pronunciamientos.

Sin embargo, fuentes oficiales le confirmaron a Infobe Colombia que “Es falso. Ellos cuando publican esa clase de comunicados lo hacen en sus portales o redes sociales. No es el tipo de redacción y tipografía que usualmente emplean”.

Presunto comunicado del ELN

El ELN habría difundido un supuesto comunicado -del cual, el grupo armado no ha salido a confirmar su veracidad- en el que pasó de la afinidad política al respaldo electoral explícito: apoyó la candidatura presidencial de Iván Cepeda, ratificó su respaldo al gobierno de Gustavo Petro y advirtió que responderá “con las armas de la resistencia” si, a su juicio, se intenta un golpe de Estado o se cierran los espacios democráticos.

El texto, que aparece firmado por el Comando Central, no se limitó a una declaración de simpatía. La guerrilla pidió “cerrar filas” alrededor de las candidaturas del petrismo, afirmó que “Petro no está solo” y se incluyó a sí misma dentro de ese bloque de apoyo al sostener que detrás del presidente “también está la guerrilla que sigue resistiendo en el monte”.

En el documento se expone a Cepeda como “un luchador consecuente”, “defensor de las víctimas del conflicto” y “opositor irreductible al uribismo”, y sostuvo que su postulación busca dar continuidad a los cambios reclamados por la sociedad colombiana. En esa misma línea, el ELN definió su apoyo al actual gobierno como “crítico y militante”.

El comunicado del ELN reveló tres definiciones en una sola pieza: respaldo a Iván Cepeda para la Presidencia, continuidad política con Gustavo Petro y amenaza de una respuesta armada ante un eventual quiebre institucional. La tensión central del mensaje radica en que la organización mezcla apoyo electoral, identificación con el oficialismo y lenguaje insurgente en un mismo pronunciamiento público.

Falso comunicado del ELN fue difundido por la congresista Marelen Castillo - crédito @CastilloMarelen/X
Falso comunicado del ELN fue difundido por la congresista Marelen Castillo - crédito @CastilloMarelen/X

Desde el inicio del comunicado, se habría hecho claridad a la posición sobre la contienda presidencial al señalar su “decisión” de respaldar la candidatura de Cepeda. La formulación no fue ambigua: lo presentó como una figura capaz de encarnar la continuidad de un proceso político que asocia con demandas de soberanía nacional, justicia social y democracia real.

En el mismo texto, se puede leer que reconocen en el senador una trayectoria ligada a las víctimas del conflicto y a la oposición al uribismo. A partir de esa caracterización, sostuvo que su candidatura “representa un esfuerzo por dar continuidad a los cambios democráticos y populares que el pueblo colombiano ha venido reclamando”.

La guerrilla también enmarcó ese apoyo dentro de una lectura más amplia del momento político. Planteó que “es el momento de la unidad en la acción” para defender los avances logrados y profundizar las transformaciones estructurales que, según su visión, necesita el país.

El ELN no separó su pronunciamiento electoral de su relación con el gobierno actual. En el comunicado reafirmó su “apoyo crítico y militante” a Petro y lo describió como una expresión parcial de las aspiraciones populares por “una Colombia nueva”.

El senador y candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El senador y candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La formulación más directa apareció cuando aseguró: “Petro no está solo”. Acto seguido, enumeró a trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres y sectores progresistas como base de ese respaldo, y añadió una frase que elevó el tono político del documento: “También está la guerrilla que sigue resistiendo en el monte”.

Ese pasaje no solo buscó mostrar cercanía con el oficialismo. También colocó a la organización armada dentro del campo político que dice defender al gobierno y a las candidaturas del petrismo, al que llamó a respaldar entre la juventud, los pueblos originarios y la clase trabajadora.

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