Mamá de Egan Bernal al anuncio del regreso del ciclista a las competencias: “Es una gran felicidad”

Flor Gómez, madre del ciclista colombiano, Egan Bernal, dejó un gran mensaje sobre el retorno a las competencias de su hijo. Este martes el pedalista zipaquireño inicia su nuevo camino en el ciclismo, tras 8 meses en los que tuvo que concentrarse en volver a caminar, volver a tener independencia a nivel de movilidad, hasta llegar a montar de nuevo su bicicleta a nivel de entrenamiento intenso.

La noticia del regreso del colombiano a las rondas europeas se viralizó y la lluvia de comentarios acerca de Egan no se hicieron esperar en redes sociales, sin embargo, el más importante, el de su mamá, no podía faltar: “Hoy a l igual que muchos colombianos la felicidad es total, porque mi hijo hace 7 meses estaba luchando por su vida. Gracias a dios pudo volver, caminar, estar bien, hoy después de 7 meses lo vemos compitiendo, eso es una gran felicidad, solo queda pedirle a dios que lo cuide y lo proteja, enviarle las mejores energías y compartir esta alegría con todo el país”, comentó Flor en un video que publicó Señal Colombia Deportes.

La mamá de Egan Bernal reaccionó al regreso del ciclista colombiano a competencias.

Egan Bernal toma la partida en el Tour de Dinamarca este martes como la primera ronda en donde estará luego del tremendo accidente que sufrió a principios de año y que lo dejó por fuera de las competencias por hasta este día. Su proceso de recuperación ha estado acompañado de médicos colombianos en los primeros meses, los cuales fueron dando el avance hacia su retorno a caminar con un bastón, lo cual dejaba ver que su columna presentaba mejoría.

Desde el equipo Ineos Grenadiers también han hecho un acompañamiento bastante importante, dado que en los meses que permaneció en Colombia, estuvieron haciendo monitoreo del progreso del cundinamarqués hasta que le pidieron que viajara a Europa para continuar con sus trabajos de mejoría a nivel físico y mental, en aras de que pudiera poder volver a sentirse ciclista.

En Europa ya pudo reunirse con sus compañeros de equipo y en varias ocasiones se le vio compartir con ellos en entrenamientos. Los rumores sobre el regreso a las carreras de Bernal era un tema que se daba constantemente, aunque nunca eran reales, viéndose todo el mundo sorprendido por el enlistamiento del cafetero en la ronda danesa, anuncio que se dio a conocer apenas un día antes del arranque de la carrera.

Bernal por su parte siempre se mantuvo fuerte mentalmente y concentrado en lo que quizás ha sido más importante reto como persona y deportista: volver a dar pedal a nivel profesional; ante eso por supuesto, el ciclista cundinamarqués dejó un mensaje expresando sus sensaciones sobre esta buena noticia: “Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto. Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go Pdta. Yerba mala nunca muere”, comentó Bernal.

Este martes Bernal asumirá sus primeros 222 km de recorrido a nivel competitivo, llenando de expectativas tanto a su escuadra como a sus seguidores, quienes no le han dejado solo en el proceso de recuperación y regreso a la élite ciclística.

