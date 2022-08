La Liendra contó por qué no está acompañando a Andy Rivera

La Liendra contó por qué no ha estado acompañando a Andy Rivera en su depresión. Foto tomada de Instagram @La_Liendraa

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, en repetidas ocasiones se ha visto muy cercano a Andy Rivera. Recientemente, se conoció que el cantante de música urbana está atravesando por un grave problema de depresión que lo ha mantenido alejado de las redes sociales, sin embargo, aseguró que volverá más fuerte para seguir deleitando a sus fanáticos con sus canciones.

“La vida no se arregla solo con dinero, ni una casa gigante”, escribió inicialmente el artista en el profundo mensaje con el que reflexiona sobre lo que ha sido el éxito en su vida.

La Liendra tomó la decisión de interactuar con sus más de seis millones de seguidores en Instagram, abriendo la popular caja de preguntas en las que le preguntaron por la amistad que sostenía con Rivera. Esto, ya que algunos se percataron que no estaba acompañándolo en este difícil momento.

“¿Ya no se habla con Andy?”, le preguntaron al pereirano. Cabe mencionar que a los dos se les ha visto en ocasiones compartiendo viajes, pero con el paso del tiempo, no han vuelto a publicar imágenes juntos por lo que algunos pensaron que ya no existía una buena relación de amistad.

Para no darle muchas vueltas a su respuesta, el pereirano aseguró que todavía habla con el cantante e hizo énfasis en que, debe respetar el espacio personal de Andy para que pueda reflexionar y así mejorar en lo que necesita.

“La verdad sí me hablo con el flecho, hoy en día es mi mejor amigo, pero hace rato no me veo con él porque siento que está pasando por un momento de la vida en el que tal vez yo no debo estar … Me da rabia e impotencia no poder estar ahí con él, porque yo quiero estar también en las malas, pero toca esperar”, expresó La Liendra.

Aquí la respuesta que entregó La Liendra sobre su relación con Andy Rivera y el mal momento que está pasando el cafetero en su vida:

El reguetonero está pasando por una difícil situación con la fuerte depresión que padece

El video fue replicado por la cuenta de chismes ‘Famosos de la A a la Z’, donde ya cuenta con más de 45.000 reproducciones y alcanza los 650 likes. Los internautas también han dejado algunos comentarios en los que aseguran que es bueno que el artista tenga su espacio personal y este sea respetado por el influenciador, para que primero sane y pueda continuar su carrera artística.

Cabe recordar que el intérprete de temas como Espina de rosa, Pajaritos en el aire y Fuego, confesó a través de su cuenta de Instagram que está pasando por una fuerte depresión que lo mantiene alejado de las redes sociales. Algunos de sus seguidores han señalado que todo se debe a la relación que sostienen Lina Tejeiro y Juan Duque, pues la actriz confesó que hace unos meses si intentaron darse una nueva oportunidad en el amor, pero esta no resultó bien por lo que decidieron alejarse por completo.

Andy Rivera destacó en su poderoso mensaje que los miedos que tienen los seres humanos hay que soltar porque es lo que no permiten avanzar en la búsqueda de la felicidad.

“Hoy entiendo a todo el que esté sintiendo depresión (…) aunque tu vida luzca perfecta, quizás no es la que querías para ti. Sientes que quieres salir a buscar algo y el miedo de ser incapaz de hacerlo te hace sentir hoy así, pero somos más que esa frustración. Hay algo mucho más fuerte y capaz dentro de nosotros de lo que imaginamos”, concluye el mensaje.

