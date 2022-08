La hermana de Karol G enciende las redes sociales al mostrar sus curvas

Katherin Giraldo muestra sus curvas a través de sus redes sociales demostrando que no tiene nada que envidiarle a su media hermana. Instagram :@katheringiraldo19

Aunque Katherin Giraldo ganó reconocimiento en la agenda mediática por crear contenido, trabajar como modelo y desempeñar una carrera como estilista profesional, llegó a las grandes pantallas con un empujón de fama que le regaló la famosa cantante Karol G, su media hermana.

El parentesco con la Bichota es un factor fundamental en el crecimiento de la popularidad de Giraldo; sin embargo, a través de sus redes sociales la joven de 28 años compartió un clip que le hizo ver a sus seguidores que no tiene nada que envidiarle a su hermana. Elevó la temperatura en su perfil y terminó llevándose todas las miradas y causando suspiros entre varios de sus seguidores.

Giraldo fue fruto de una relación exmatrimonial del padre de Karol G. A través de una entrevista en el programa colombiano ‘Lo sé todo’, Katherin aseguró que no mantiene contacto directo con su papá desde hace un tiempo y sumó al hecho que: “Tuve algunos comportamientos que no estuvieron bien en esa época, porque me sentí súper libre. Fue un padre siempre presente, dedicado, amoroso y responsable”, aseguró la influenciadora antioqueña.

Katherin Giraldo no tiene contacto directo con su papá o su media hermana. Fotos: Instagram @KatherinGiraldo19 @KarolG @Papag_KG

Aun cuando Katherine Giraldo y Karol G no tienen ningún vínculo o unión familiar hasta el momento, pero sí con sus otras dos hermanas, la estilista decidió admirar como profesional y artista a su media hermana. De hecho, admitió que intentó acercarse a la familia sin tener ningún interés de por medio, sino porque quiere crear un lazo como nunca antes han podido, pero no pudo ser posible.

A la luz de hoy y por más de que los problemas personales persistan, la estilista profesional compartió un video que se llenó en pocas horas de likes y comentarios al mostrar su cuerpo, dejando así a toda su audiencia sorprendida. Fueron más de 136 mil seguidores en Instagram que se sorprendieron ante tanta belleza.

Katherin Giraldo le deja la boca abierta a todos sus seguidores. Instagram: @katheringiraldo19

En pocos segundos la influenciador dejó ver con luz tenue cómo lucía una blusa blanca desprendida, al mismo tiempo que mostraba un escote negro con su tatuaje que dice ‘‘valentía‘‘. Esta no es la primera vez que deja ver su piel con la finalidad de exponer su belleza y recibir cientos de halagos en la caja de comentarios.

La cantante urbana Karol G recibe un dibujo en el que se parece a 'La Sirenita' . Instagram: @karolg

Mientras en redes sociales continúan realzando la belleza de Katherine por su cuerpo, Karol G sigue mostrando su sensualidad con su último cambio de look. La cantante se ve encantada en sus historias de Instagram, perfil en el que tiene más de 55,5 millones de seguidores, y en donde fue sorprendida por un dibujo que le entregaron de La Sirenita, en el que se remarca su gusto por el color rojo en su cabello y el cual muchos usuarios han catalogado como similar a la de la princesa de Disney

