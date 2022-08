Cuáles son los planes de Daddy Yankee luego de retirarse de la música

Daddy Yankee realizará algunos conciertos antes de tomarse un tiempo de receso en el ámbito musical. Instagram: @daddyyankee

Ya es hora de tomarse un descanso y más cuando le hacen falta cuatro años para cumplir medio siglo de vida. Daddy Yankee no se ha tomado un año sabático desde que empezó su carrera, cuando apenas era un quinceañero con grandes sueños por cumplir.

Luego de una larga trayectoria y de que su nombre sea escuchado en varios rincones del mundo, el 20 de marzo del año en curso, Daddy Yankee dio a conocer a la luz pública que se retiraba de la música, dejando así una huella en la industria en la que ha trabajado y con la que ha tenido que convivir al lado de sus fans, amigos y familia. Personas importantes para él y que lo acompañarán en su siguiente etapa de vida llena de viajes y descanso.

Con el fin de celebrar un camino marcado por 32 años de carrera, el Big Boss generó grandes expectativas al prometer una gira de cinco meses llamada ‘La Última Vuelta’, que estará compuesta por 85 conciertos en Latinoamérica y cierta parte de los Estados Unidos, país que lo ha sabido acoger incluso, desde sus comienzos.

Daddy Yankee en 2015 promocionando su gira de conciertos llamada 'The Kingdom Tour'. Imagen: Archivo

El Gran Jefe, como suelen llamarlo sus seguidores, se despide haciendo lo que más ama: cantando y entregando su buena energía a quienes lo escuchan desde el boom de 2004 con el sencillo ‘Gasolina’ o ‘Rumbatón’ de su último álbum al cual le dio nombre de ‘Legendaddy’.

El artista denominó su próximo tour como “mejor producción y mejor gira de conciertos”. Siendo un hombre imparable, el Rey de reyes del reguetón se tomará por fin un espacio para descansar y compartir tiempo de calidad con las personas que más ama.

Aunque muchos de los internautas que lo siguen en las diferentes plataformas digitales estaban intrigados por la noticia de su despido y melancólicos porque su mayor modelo de inspiración y referente del género urbano se despedía de las grandes tarimas, el artista mundial explicó en una entrevista para el programa DY, de Univisión, que su retiro no sería por completo de la música y que aunque sus planes no están dentro de un cronograma espera poder seguir realizando canciones o eventos como modo de pasatiempo.

“La música siempre va a estar ahí, es un matrimonio que está ahí y lo voy a hacer como un pasatiempo, como cuando empecé de chamaquito, no tengo planes todavía, lo más bonito es que no sé qué voy a hacer o qué voy a descubrir”, detalló en la misma entrevista en la que no dejó de lado la posibilidad de hacer una colaboración con algunos de sus colegas o, de repente, algún concierto cuando tenga tiempo libre.





Daddy Yankee anunció su retiro de la música y se dispone a agradecer a quienes lo acompañaron en el camino de la industria que lo ha llevado a ser uno de los más grandes artistas del género urbano. Instagram:@daddyyankee

En sus últimos videos, Ramón Luis Ayala Rodríguez dejó claro que desde que inició su carrera musical sabía cómo quería progresar y cuál sería una de las mejores despedidas cuando llegara el momento indicado, “Lo visioné siempre, tuve la visión siempre, sabía que lo quería hacer joven, quería despedirme con energía siempre bien y darme la oportunidad de también vivir y experimentar la vida en plenitud”, expuso el puertorriqueño.

