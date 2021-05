“En la vida no hay exhermanas, ni expapás”: la hermana de Karol G habla de la distante relación con su familia

Karol G y su hermana, Katherine Giraldo. Fotos: archivo Infobae.

A mediados de febrero se conoció que la famosa cantante de reguetón Karol G tiene una tercera hermana que pocos sabían, se trata de Katherine Giraldo, quien conmocionó a la opinión pública luego de revelar que desde hace dos años no habla con la ‘Bichota mayor’ ni con su padre; ahora, tras varias semanas de esa noticia, dio a conocer si le guarda rencor a su progenitor y hermana mayor.

Sobre la vida personal de la intérprete de ‘Tusa’, se conoce que tiene dos hermanas, Jessica y Verónica Giraldo y ahora, tras conocerse la aparición de Katherine Giraldo, esta comenzó a revelar algunos detalles sobre su vida privada con Carolina Giraldo, nombre real de Karol G.

Para responder a las inquietudes de los más de 40 mil seguidores que Katherine tiene en Instagram, la mujer habilitó la opción de hacer preguntas mediante las historias de Instagram. Uno de sus fans la cuestionó sobre su relación con la intérprete de ‘El Makinon’ y con su padre, luego de que este se alejara de ella por problemas familiares que tuvieron en el pasado.

Cabe recordar que Katherine y Karol solo son hermanas por parte de papá, pues Guillermo Giraldo a quien han apodado ‘Papá G’ tuvo a Katherine fuera del matrimonio con la mamá de la reguetonera. Además, la madre de Katherine falleció cuando ella era tan solo una niña.

Pues bien, en una de las preguntas en la red social indagaron a Katherine diciéndole: “¿Por qué le das publicidad a tu media hermana Karol G, si ellos no te toman en cuenta?”, a lo que la hermosa joven, quien se desempeña como influenciadora de belleza, respondió sinceramente y dejó aclarados los chismes y rumores que se tienen en torno al tema.

Lo primero que aseguró es que ella no le guarda ningún tipo de rencor a su padre ni a su famosa hermana y argumentó las razones:

“Yo no tengo odio ni rencor en mi corazón. En la vida hay exnovios y hay exesposo, pero no hay exfamilias, ni exhermanas, ni expapás”, finalizó la joven, mientras le envió un ‘pico’ con la mano a su curioso seguidor.

Reviva el momento a continuación:

Hermana de Karol G se sincera





Las declaraciones de Katherine cayeron muy bien en la red social y su pronunciamiento, que fue subido a una página de chismes, recibió elogios y comentarios positivos por parte de cientos de cibernautas.

Foto: @piilleselo

Igualmente, otros usuarios de la red social se refirieron a lo que la joven habló en febrero sobre la relación con Karol G y su familia y lo cierto es que la distancia que Katherine tuvo con sus familiares se debió a que tenía una gran relación con sus tres medio hermanas. Sin embargo, la muerte de su madre cuando ella aún era muy joven la afectó y cometió acciones que, según ella, no fueron aprobadas por su padre.

“Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí super libre y me desboqué, pero pues todos cometemos errores. Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento”, contó Katherine a Lo Sé Todo, del Canal Uno.

Además, en otros apartes de la entrevista, la joven mencionó que que ella y su hermana le pidieron perdón a su padre por sus acciones, pero que mientras a su otra hija la habría perdonado, a ella no. “Pesa más para mi porque no soy hija de la mamá de ese núcleo familiar”, afirmó.