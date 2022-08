Ministros que no se han posesionado lo harán este jueves, confirmó el gobierno de Gustavo Petro

Inició el primer consejo de ministros del presidente Gustavo Petro. Foto: Vicepresidencia

Antes de finalizar su primera semana como presidente de Colombia, Gustavo Petro posesionará a los ministros de su gabinete que están designados, pero aún no han asumido el cargo. El acto se llevará a cabo el jueves 11 de agosto a las 8:00 a. m. en la Casa de Nariño.

“Queremos informarle al país que el día jueves a las 8 de la mañana se posesionará el resto de todos los ministros del gabinete. Se van a posesionar todos los ministros excepto -creo- que el doctor Osuna, que tiene que renunciar a la Universidad Externado y está haciendo esos trámites”, informó Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Hay que recordar que después de que Petro juró como presidente el pasado 7 de agosto, procedió a posesionar a sus ministros. En ese momento ocho personas del gabinete quedaron nombrados oficialmente en el cargo, sin embargo, todavía falta que asuman nueve ministros, de los cuales, ocho ya fueron designados.

Entre los ministros que se posesionarían el jueves están Gloria Ramírez, Ministerio del Trabajo; Germán Umaña, Ministerio de Comercio; Catalina Velasco, Ministerio de Vivienda; María Isabel Urrutia, Ministerio del Deporte, Guillermo Reyes, Ministerio de Transporte; Mery Gutiérrez, Ministerio de las TIC; e Irene Vélez, Ministerio de Minas y Energía.

Cabe anotar que Reyes, Gutiérrez y Vélez se han visto involucrados en polémicas en las que se cuestiona su idoneidad para asumir el cargo. Por ejemplo, al minTransporte designado se le señala de haber cometido plagio y la futura minTIC estaba vinculada a una demanda al Estado. Por su parte, a la designada minMinas se le señala de no tener experiencia en el sector, porque, además, su profesión es filósofa.

Ante los señalamientos de que no han asumido el cargo por no cumplir con los requisitos de ley, el Gobierno Petro salió a defender las designaciones del nuevo presidente. Aseguran que estaban ultimando detalles administrativos y de protocolo.

“Se preguntarán por qué no se han posesionado, y pues es porque los requisitos que se necesitan para hacerlo toman tiempo. Todos cumplen los requisitos, simplemente que por agenda del presidente solo podemos tener agenda hasta el día jueves a las 8 de la mañana. Todos se van a posesionar cumpliendo todos los requisitos y todos los estándares de ley”, explicó Lizcano.

Cabe anotar que faltaría por posesionar a Néstor Osuna, quien estará al frente del Ministerio de Justicia. Este funcionario tiene que oficializar su salida de la Universidad Externado, donde es docente de la facultad de derecho, antes de asumir la cartera de Gobierno.

Así mismo, falta que se posesione la persona que estará a cargo del Ministerio de Ciencias. Esta cartera genera dudas en la ciudadanía, pues Petro aún no ha anunciado a quién designará en el cargo.

Petro posesionará al resto del gabinete el 11 de agosto

Al Petro le urge posesionar a todo el gabinete para que empiecen a andar las diferentes carteras de gobierno y así se agilice la implementación de los proyectos propuestos en su Plan de Desarrollo 2022 - 2026. El nuevo presidente es consiente de esto y por eso le recalcó a sus ministros que no pueden fallarle al país.

“No podemos fallar. Este es el gobierno del cambio y el cambio es de verdad, no es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje. ¿Un cambio hacia dónde? Difícil saberlo. Cada vez que me hacen esa pregunta la contestó diciendo hacia la democracia, más democracia y más democracia”, aseguró Petro.

El Gabinete de Gustavo Petro

Esta es la lista completa del gabinete ministerial del recién posesionado presidente de Colombia con corte al 10 de agosto.

Posesionados el 7 de agosto:

Ministerio del Interior: Alfonso Prada (Bogotá, 57 años).

Ministerio de Relaciones Exteriores; Álvaro Leyva Durán (Bogotá, 79 años)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público: José Antonio Ocampo (Cali, 69 años).

Ministerio del Defensa: Iván Velásquez Gómez (Medellín, 67 años).

Ministerio de Agricultura: Cecilia López Montaño (Bogotá, 79 años)

Ministerio de Salud: Carolina Corcho (Medellín, 39 años).

Ministerio de Educación: Alejandro Gaviria (Santiago de Chile, 56 años).

Ministerio de Ambiente: Susana Muhamad (Barranquilla, 45 años).

Ministerio de Cultura: Patricia Ariza (Vélez, Santander, 76 años).

Por posesionar

Ministerio de Justicia: Néstor Osuna Patiño (Bogotá, 60 años).

Ministerio del Trabajo: Gloria Inés Ramírez (Filadelfia, Caldas, 66 años).

Ministerio de Minas y Energía: Irene Vélez (Bogotá, 40 años), Minas y Energía.

Ministerio de Comercio: Germán Umaña Mendoza (Bogotá, 59 años).

Catalina Velasco Campuzano (Bogotá, 54 años).

Ministerio de las TIC: Mery Gutiérrez Cabezas.

Ministerio de Transporte: Guillermo Reyes (Barrancabermeja, 56 años).

Ministerio del Deporte: María Isabel Urrutia (Candelaria, Valle del Cauca, 57 años).

Por designar:

Ministerio de Ciencias.

