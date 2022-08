Jota Pe Hernández prometió donar el 30% de su salario como Senador: “Ganaba más como generador de contenido”

El youtuber logró sacar la votación más alta al Senado de la República, superando a figuras como Humberto de la Calle, Ariel Ávila e Inti Asprilla FOTO: Facebook (Jota Pe Hernández)

Con lista pública, el senador Jonathan Pulido conocido como Jota Pe Hernández, irá recolectando firmas para su proyecto que busca reducir el salario de los congresistas en unos 10 millones de pesos. Además, hará públicos los nombres de aquellos que rechacen su iniciativa, incluso si son de la misma bancada alternativa.

“Los colombianos se van a dar cuenta cuando presentemos el proyecto quiénes son los que le están mintiendo al país”, anunció el senador Hernández del partido Alianza Verde a W Radio, porque considera que hay “hipócritas” y “traidores” que se hicieron elegir con la bandera de reducir el salario de los congresistas, pero ahora han rechazado apoyar la iniciativa que lidera para cumplir con la promesa.

Según el congresista, cabezas de partidos tradicionales como David Luna del partido Cambio Radical, Miguel Uribe del Centro Democrático o Fabio Amín del partido Liberal ya firmaron su iniciativa para respaldar el proyecto de ley. Por el contrario, miembros de la bancada alternativa le han dicho que retire la iniciativa o que no les conviene.

En plenaria del senado expuso la hoja de firmas y señaló: “Me sorprende que muchos o varios partidos a los que yo durante años les he dado palo son los que más se están uniendo a este proyecto”, debido a que Jota Pe se dedicaba a la producción de videos informativos en redes sociales sobre política antes de llegar a la política por primera vez en la pasada elección.

En ese mismo espacio, el senador contó una situación que lo dejó sorprendido y atónito. “Alguien de los alternativos se me acercó y me dijo: senador no meta ese proyecto, no llevemos eso acabo, hundamos eso porque no nos conviene”, contó Hernández.

Jota Pe asegura que el proyecto se ha presentado 19 veces en los últimos 22 años y no ha logrado triunfo por falta de voluntad política. Pero él propone una modificación que considera sencilla y viable jurídicamente. Su propuesta es reducir la prima especial de servicios que es de alrededor de 11 millones de pesos del salario y otros reconocimientos de gastos del régimen salarial.

Hernández sostiene que esa es la única cuota que se puede modificar sin una reforma constitucional, por lo que podría hacerse rápido tras cuatro debates en el Congreso. Además, el monto permitiría evitar que haya oposición por una reducción superior que afecte las finanzas de los congresistas.

Sin embargo, para Hernández son inconcebibles las contraargumentaciones respecto a la cantidad de dinero que reciben los congresistas para que no se reduzca el salario, porque él ganaba más antes como creador de contenido que ahora siendo senador de la República, según dijo a la revista Semana.

Contó que fue una senadora alternativa la que le dijo que no apoyaría su iniciativa, con una actitud que consideró grosera. “Yo con eso no voy, eso es demagogia, yo no me voy a bajar mi sueldo por nada del mundo porque yo lo que necesito es plata”, fue la respuesta que recibió según le dijo al medio.

“A mí me dejó sorprendido porque yo soy nuevo, yo ganaba más como creador de contenido digital, llego a ganar menos en el Congreso, prometo que voy a donar el 30 % de mi salario y esta señora, que ya lleva varios periodos en el Congreso, me viene a decir que lo que necesita es plata y que no se baja el salario. Me dejó impactado, es gente que le importa cinco cumplirle al pueblo”, señaló Hernández.

Él empezó su actividad como ‘youtuber’ en 2011 con más de un millón de suscriptores en 2020 y más de 60 mil vistas en promedio en sus publicaciones. Aunque ha disminuido su actividad por su nuevo trabajo, algunas páginas estiman que podría rondar los 10 millones de pesos gracias a las reproducciones, pero de acuerdo a sus declaraciones serían muy superiores.

Jota Pe ha evitado compartir los nombres de los personajes que han decidido no apoyar su proyecto de ley por el momento, porque su estrategia es lograr un apoyo de al menos 60 congresistas. Sin embargo, ha anunciado que hará pública la lista de quienes se sumen y, en su momento, quienes se opongan a la propuesta.

“Llevo varios días en plenaria de senado haciendo la invitación a todos los Congresistas sin importar partido, color o como se llamen. Quiero que unidos saquemos adelante este proyecto y le cumplamos, estoy listo para acercarme con la planilla a todo Congresista que desee unirse”, sostuvo Jota Pe.

A raíz de esos anuncios, algunos miembros del Pacto Histórico han dicho que sí apoyan el proyecto, pero desconocían la recolección de firmas. “Por supuesto que cuando me invite a firmar su proyecto, lo firmaré. No tenía conocimiento”, señaló David Racero, presidente de la Cámara de Representantes.

“Celebro el ímpetu con el que @JotaPeHernandez impulsa la reducción de los salarios de los congresistas, hubiera querido que me presentara su proyecto en la @PrimeraSenado para acompañarlo, a pesar de no haberme tenido en cuenta, lo respaldo pues esta ha sido una de mis luchas”, escribió Alexander López Maya, presidente del Polo Democrático.

