Fajardo cuestionó las primeras decisiones de Gustavo Petro: “Hay un montón de personas nombradas por Twitter”

Aunque el exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Sergio Fajardo ha dicho que se declara en independencia del gobierno de Gustavo Petro, en sus primeros días ha planteado cuestionamientos a varias acciones y políticas anunciadas por el mandatario.

Incluso, el presidente del partido Alianza Verde Antonio Navarro Wolf, que lo acompañó en su aspiración presidencial hasta la primera vuelta, señaló que Fajardo parecía ser quien fuera el principal opositor de la nueva administración a lo que el excandidato reiteró que su posición siempre sería coherente con la independencia.

Aunque ha celebrado los nombramientos en el Ministerio de Educación, uno de los sectores en los que tiene principal interés, ha cuestionado lo que considera un desconocimiento de la estrategia del gobierno Petro para enfrentar la corrupción y una política de paz total “de afán”, ha dicho.

Así mismo, Fajardo señaló que le preocupa el liderazgo de la nueva administración, el manejo político de la Presidencia de la República, así como los perfiles de las personas que se encargarán del Ministerio de Transporte, Salud y Minas y Energía, a quienes desconoce por su experiencia administrativa, según dijo el excandidato en entrevista con Caracol Radio.

Respecto a los nombramientos, Fajardo afirmó que se ha visto una “mezcla muy grande con una diversidad extraordinaria”. Principalmente en las carteras que más interesan al nuevo gobierno, como la Cancillería, que estará a cargo de Álvaro Leyva; el Ministerio de Defensa en cabeza de Iván Velásquez; Hacienda con José Antonio Ocampo e Interior con Alfonso Prada, así como la Secretaría General que dirigirá Mauricio Lizcano.

“Ese es un núcleo básico sobre el cual todos los otros se apoyan para avanzar en su gestión y en ese núcleo básico tiene personas que han sido parte del establecimiento. Por ejemplo, Lizcano está en la Secretaría General asociado con el presidente, es el que trabaja con los políticos que llegan cerca del presidente; Roy Barreras es el presidente del Senado que es el que trabaja con los políticos en el senado; y Alfonso Prada es el ministro del Interior que es el que trabaja con el puente en el Congreso y la Presidencia y esos son tres personas del establecimiento político del establecimiento de toda la vida”, sostuvo Fajardo a la emisora.

Para Fajardo, la elección del equipo de trabajo o gabinete es fundamental para el trabajo del gobierno, por su experiencia personal. Por eso cuestiona, no solo las personas seleccionadas para integrar el Ejecutivo, sino la forma en la que se ha hecho esa selección.

“Hay un montón de personas que han sido nombradas por Twitter, que no han hablado con el presidente para ser nombradas como ministros, por ejemplo, que los llama la secretaria del presidente a decirles que si quieren ser ministros. Yo digo: aquí hay algo muy extraño”, sostuvo Fajardo.

Según él, hay personas que se han enterado del nombramiento a través de las redes sociales, por lo que considera que el presidente no los conoce y, en ese sentido, plantea que el mandatario debe tener una interlocución permanente y un amplio liderazgo para mantener la línea de sus funcionarios hacia los objetivos de cambio que se ha planteado.

“Montón de gente con procedencias muy diferentes, miradas muy diferentes, algunas sin ningún tipo de experiencia gubernamental de dirección, que pase que el presidente tenga que estar muy presente y quien tiene a su lado como secretario privado tenga un papel muy preponderante”, sostuvo el exgobernador de Antioquia.

Señaló que le preocupa el nombramiento de Irene Vélez para el Ministerio de Minas y Energías porque tiene una inquietud muy grande, debido a que primero estaba asociada al ministerio de Ciencia. “Pobres nuestras ciencias que siempre son las últimas, relegadas, que todavía no lo han nombrado la persona que va a conducir”, agregó.

También cuestionó a Carolina Corcho en el Ministerio de Salud por considerar que no cuenta con experiencia administrativa. Aunque dijo que eso no significa que le vaya a ir mal, sostiene que requiere de una mayor responsabilidad del mandatario para mantener una interacción permanente. “El ministro de Transporte (Guillermo Reyes) no tengo ni la más mínima idea, puede ser ignorancia mía, no sé qué formación y capacidad tenga para la infraestructura”, puntualizó.

