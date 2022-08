Yina Calderón aseguró que estaba invitada a la posesión de Gustavo Petro pero lo dejó plantado

Foto: Instagram @OficialDjYinaCalderon

La posesión del presidente Gustavo Petro sigue dando de qué hablar en las redes sociales, especialmente por los invitados nacionales e internacionales que se vieron en la Plaza de Bolívar. Yina Calderón, la polémica empresaria e influenciadora que manifestó su apoyo al entonces candidato del Pacto Histórico, aseguró en las últimas horas que era una de las invitadas especiales a la toma de poder del nuevo mandatario, pero que no pudo asistir.

A través de sus redes sociales, la exprotagonista de novela confirmó que fue invitada al magno evento, pero sus seguidores empezaron a preguntarle porque no la vieron entre los asistentes. “Amores, me están preguntando por la posesión de Petro. Yo estaba súperinvitada, tenía mi invitación desde hace varios días, ellos me la mandaron”, señaló Calderón.

La también DJ de guaracha señaló que la invitación estaba en su correo personal, pues tuvo que enviar muchos datos personales para poder asistir. Acto seguido explicó los motivos por los cuales no pudo asistir a la ceremonia de posesión, los cuales no fueron creídos por la comunidad virtual.

“Debido a la trasnochada que me pegué anoche, me desperté como a las 3 de la tarde, no pude ir”, concluyó la polémica influenciadora.

Yina Calderón no fue a posesión de Gustavo Petro

Sin embargo, su explicación no convenció a los internautas, quienes aseguraron que Calderón estaba inventando todo para llamr la atención. “Mija se perdió la función faltó usted que es la payasa principal”; “jajajajajajaj siiii clarooooo”; “No han notado que esta todos los días sale con una diferente ... que alguien le recomiende un buen psicólogo”, se lee en algunos comentarios.

El pasado domingo 7 de agosto la Plaza de Bolívar vivió un momento histórico la posesión del primer presidente de izquierda electo del país, en un evento que se destacó por sus diferencias frente a las otras tomas de poder de los expresidentes. La entrada de los ciudadanos del común, que llenaron la Plaza de Bolívar, la presencia de la espada de Bolívar, el momento en el que María José Pizarro le coloca la banda presidencial a Petro y la fiesta después en la Casa de Nariño.

“Estoy muy contenta por el tema, esperemos que desde ahora haya un cambio”, continuó la exprotagonista de novela y lamentó ver la fiesta que se armó después, “estoy viendo las historias y están en tremendo rumbón en donde el presidente, con la primera dama y con Sofía, de lo que me perdí, pero gracias por haberme invitado”.

La guaracha de Yina Calderón a Gustavo Petro

Cabe recordar que, en medio de la campaña presidencial, Yina Calderón le hizo una guaracha al candidato del Pacto Histórico mostrándole su apoyo.

La guaracha de Yina Calderón a Gustavo Petro

“En general el cambio es vida”, “los noto asustados”, “¿A qué le tienen miedo?”, son algunas de las frases de Petro que se oyen de fondo, mientras la creadora de contenido ambienta con sonidos electrónicos, mueve los botones de la mescladora y se le ve muy feliz componiendo.

Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de Twitter y le agradeció a la polémica influencer por su apoyo irrestricto a menos de dos semanas de la segunda vuelta donde se definiría al próximo presidente de Colombia, contienda en la que ganó Petro. “Gracias Yina Calderon por tu apoyo. Contigo cambiaremos a Colombia y acabaremos la corrupción y la violencia”, trinó el candidato presidencial del Pacto Histórico.

A mediados de mayo pasado, la también empresaria anunció que votaría por Gustavo Petro y Francia Márquez a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó que había asistido al estreno del documental del candidato presidencial, titulado ‘La política del amor’.

SEGUIR LEYENDO: