Qué pasará con los contratos de prestación de servicios en Colombia: esto fue lo que dijo la Ministra de Trabajo

En la imagen, la ministra electa de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Foto: Colprensa

Se completaron dos días de la posesión del presidente Gustavo Petro y la incertidumbre que se tenía de cómo sería su Gobierno se comienza a resolver. Distintas designaciones de ministros y funcionarios de posturas distintas a la del Pacto Histórico han tranquilizado a diversos sectores, pero tal vez en donde se sigue teniendo duda es en el ministerio de Trabajo en cabeza de su jefa la dirigente de izquierda Gloria Inés Ramírez.

Varios empresarios ven con duda que una dirigente que perteneció al partido comunista pueda garantizar el desarrollo laboral. Respecto a la críticas y señalamientos la ministra Ramírez ha dicho que su objetivo es trabajar de la mano de empresarios y trabajadores para poder ejecutar un desarrollo completo.

“Vamos a trabajar con estos procesos y espero que el sector empresarial, que ha mostrado iniciativas importantes en Colombia, tenga la capacidad de tener generosidad y, en las nuevas condiciones que comienza el país, podemos generar un mecanismo de diálogo tranquilo y sereno que permita que Colombia pueda avanzar, y me refiero a las personas de a pie ”, indicó a la emisora La W.

La jefa de la cartera de Trabajo puntualizó en el modelo de contratación de prestación por servicios que exime de muchos empleadores de cumplir con derechos a sus trabajadores. “Esa es una realidad contractual que tiene este país: son (condiciones) muy precarias y son tercerizadas. Nosotros sabemos que, en Colombia, se supone, no debe ser así”.

Respecto a la transición la caldense que fue presidenta de FECODE e integrante de la CUT, enfatizó que el cambio debe ser gradual para no colapsar la productividad de la nación: “Vamos a avanzar concertadamente hacia una transición, porque no vamos a paralizar el país de ninguna manera. Al contrario, aquí debemos avanzar conjuntamente, no unos sobre otros, sino todos. Ojalá de forma simultánea”, dijo la MinTrabajo Ramírez.

Otro de los puntos en los que ha enfatizado la ministra del gabinete de Petro es el deseo de volver a instalar el recargo nocturno desde las seis de la tarde y no desde las diez de la noche como funciona actualmente. De igual manera Gloria Inés Ramírez señaló que uno de sus objetivos es crear el Estatuto del Trabajo para atender las necesidades de Colombia a través de las reformas laborales.

“El artículo 53 de la Constitución nos mandata a que se haga un Estatuto del Trabajo. Han pasado 31 años y eso no se ha desarrollado. Colombia está trabajando con un Código Sustantivo del Trabajo que data de 1951 y ha tenido muchas modificaciones que está desactualizado. Necesitamos ponernos a la par de lo que son los convenios internacionales de la OIT y que Colombia ha ratificado”, comentó la jefa de la cartera de Trabajo.

De todos los ministros designados por el presidente Gustavo Petro tal vez el nombramiento la jefa de la cartera de Trabajo fue más polémico y cuestionado por la oposición.

Precisamente hace algunos días comenzó a rondar a través de las redes sociales fragmentos de vídeos en los que aparece Ramírez resaltando la imagen del líder de Venezuela, Bolivia y Ecuador: “Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de Chávez, de Evo, de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes”.

De igual manera también han rondado presuntos trinos de la ministra haciendo comentarios a favor del dictador Maduro y su política de Estado. Al respecto la misma Gloria Inés Ramírez se pronunció a través de los micrófonos de la emisora La W, donde indicó que sus declaraciones han sido sacadas de contexto, además de que las afirmaciones por redes sociales las da únicamente a través de su Twitter oficial y no mediante las numerosas cuentas que rondan con su nombre con la única intención de generar miedo y tensión.

Para concluir Ramírez indicó que su prioridad es el Estado Colombiano por lo que planea junto a los empresarios velar por la productividad del sector y bienestar de los trabajadores. “No me interesa lo que esté pasando en Venezuela en este momento, ni en los otros países, es simplemente para nosotros darnos cuenta de las realidades. Colombia tiene que tener su propio modelo de desarrollo, que los empresarios colombianos en vez de preocuparse por lo que yo he planteado vengan conmigo y pongámonos de acuerdo qué es lo que necesita este país”, concluyó.

