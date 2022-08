Si el presidente Petro logra la paz total, las Fuerzas Militares apoyarán en infraestructura y salud

Colombian President Gustavo Petro and Commander of the Colombian Military Forces, General Luis Fernando Navarro shake hands after his swearing-in ceremony at Plaza de Bolivar, in Bogota, Colombia August 7, 2022. Cesar Carrion/Colombian Presidency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Pacificar al país es el principal objetivo que el presidente, Gustavo Petro, tendrá para el cuatrienio que estará en el cargo, para ello invitó a todos los grupos armados que delinquen en Colombia para que inicien procesos con los que abandonen las armas. De lograr consolidar esta ambiciosa meta, las Fuerzas Militares tendrán un papel fundamental, pasando de la contención de las estructuras insurgentes o criminales, a sumarse al trabajo por el desarrollo del país.

“Convocamos, también, a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz y la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera, pero legal que acabe con el atraso de las regiones. Para que la paz sea posible necesitamos dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios”, expresó en su discurso de posesión.

En esa primera intervención, ya como jefe de Estado, Petro dio algunas puntadas de las labores en las que las fuerzas armadas se sumarán al trabajo para el desarrollo.

“Volveremos a construir distritos de riego con el Ejército y casas campesinas y caminos vecinales con los soldados de la Patria. Ejército, sociedad y producción pueden unirse en una nueva ética social indestructible”, añadió.

Incluso el mandatario manifestó que los equipos y vehículos que usan en la actualidad los militares en tierra, aire y agua servirán para sacar de la pobreza a las regiones.

“Los helicópteros y los aviones, las fragatas, no solo sirven para bombardear o disparar, también sirven para crear la primera infraestructura de la salud preventiva del pueblo colombiano. Solo si producimos seremos ricos y prósperos como sociedad”, agregó el mandatario.

No obstante, el presidente Petro no se refirió en su posesión a procesos que ya anunció su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que marcarán esa transición que no será nada sencilla: la llamada ‘purga’ dentro de las Fuerzas Militares y el traslado de la Policía.

Se debe recordar, que precisamente el nombramiento del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia supuso una prevención en su contra ya que buscara que los militares que tienen activas investigaciones se vean obligados a dar un paso al costado para la llegada de la cúpula que Petro quiere formar, según indicaron fuentes en el interior de esas instituciones.

Conformar una comandancia sin “manchas en el honor militar” y continuar con las investigaciones de los oficiales implicados en violaciones de derechos humanos será una de sus prioridades.

El otro objetivo, que el mismo ministro ha señalado se dará dentro de un proceso que tomará su tiempo, será el traslado de la Policía, del ministerio de Defensa a una nueva cartera que se establecerá en este gobierno

“Es un proceso en construcción, se tiene la definición de que la Policía salga del Ministerio de Defensa a un nuevo ministerio que posiblemente se cree, llamado La Paz, Convivencia y Seguridad. De todas maneras, tiene que ser un proceso en cuanto a otras reformas que deben ser planteadas en ese traslado, no es una acción inmediata” aseguró el ministro en una entrevista que concedió a la emisora La W Radio.

Y en su mira también estaría disolver al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía o reformarlo y, en su lugar conformar una fuerza que controle los promotores de protestas y disturbios sociales, pero quienes estén en esta deben respetar a los manifestantes y no pueden verlos como enemigos, conociendo que las marchas se pueden desarrollar en convivencia y en el marco de los derechos humanos.





