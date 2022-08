Él es Mauricio Arroyave, esposo de Néstor Osuna, el nuevo ministro de Justicia

Reconocido periodista y esposo de Néstor Osuna. Foto tomada de Twitter.

En el día de su posesión como presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció los nombres de quienes ocuparán algunas de las carteras de su gabinete ministerial. Uno de ellos fue Néstor Iván Osuna Patiño, que hasta ahora fue director académico de la Universidad Externado de Colombia, su alma máter, y ahora será ministro de Justicia.

Sin embargo, no pasó desapercibida la felicitación que le hizo llegar su esposo, Mauricio Arroyave, periodista, locutor y presentador, quien no ocultó su alegría y envió un sentido mensaje a Osuna:

Mauricio Arroyave felicitó a Néstor Osuna por su designación como ministro de Justicia de Petro.

A lo que el nuevo ministro contestó: “No estaría aquí sin ti. Gracias por tanto”. Mucho se ha hablado de Néstor Osuna, que ocupará la cartera de Justicia durante el gobierno de Petro, pero poco de su esposo, Mauricio Arroyave.

Se trata de un reconocido periodista paisa, nacido en Medellín en 1967, con amplia experiencia en dirección y conducción de televisión y radio. En los últimos años, se ha dedicado a trabajar en su blog y su canal de YouTube “El Ojo Nuclear”.

“Soy de Medellín, de familia paisa, abuelos paisas, bisabuelos paisas y tatarabuelos paisas […] Lo de la obsesión por la arepa con mantequilla sí no lo he podido remediar; supongo que alguna cosa ancestral me tenía que ser transmitida por leche materna”

Arroyave vive en Bogotá desde hace varios años y al igual que su esposo, estudió en la Universidad Externado de Colombia, pero una maestría en Asuntos Internacionales.

Por otra parte, ha trabajado en el noticiero CM&, en RCN Radio y en Canal Capital. También fue director de El Primer Café y actualmente es subdirector del programa ‘Despierta’.

Sobre Néstor Osuna

Osuna, además, es doctor en derecho de la Universidad de Salamanca, catedrático de derecho constitucional en la Universidad Externado de Colombia, investigador invitado de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1988, profesor invitado de la Universidad Carlos III de Madrid desde el 2005. También fue conjuez de la Corte Constitucional (2005-2010), editor de la revista Derecho del Estado, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e Investigador 1-A de Colciencias. También ha sido Director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado.

“Néstor Osuna, abogado del Externado y quien fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura será el Ministro de Justicia. La independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el acceso de la ciudadanía al sistema judicial serán pilares de una reforma a la justicia”, indicó Petro en su cuenta de Twitter.

Cómo va el gabinete de Petro

Álvaro Leyva - Cancillería

Patricia Ariza - Ministerio de Cultura

José Antonio Ocampo - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Carolina Corcho - Ministerio de Salud

Susana Muhamad - Ministerio de Medio Ambiente

Cecilia López - Ministerio de Agricultura

Alejandro Gaviria - Ministerio de Educación

Iván Velásquez - Ministerio de Defensa

Irene Vélez - Ministerio de Minas y Energía

Alfonso Prada - Ministerio del Interior

María Isabel Urrutia - Ministerio del Deporte

Gloria Inés Ramírez - Ministerio de Trabajo

Mery Gutiérrez - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Germán Umaña Mendoza - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Por el momento, solamente falta el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, además de dos nuevas carteras que se crearían, el Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y el de Igualdad y Mujer, que muy seguramente será para la vicepresidenta, Francia Márquez.

