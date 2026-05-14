Colombia

El subsidio de vivienda para 2026 en Colombia alcanza esta millonada tras el aumento del salario mínimo que hizo el Gobierno Petro

La ampliación de requisitos y montos permite beneficiarse a más hogares al sumar nuevas fuentes de apoyo económico y alternativas de postulación

Guardar
Google icon
El Ministerio de Vivienda tramita un decreto para que el valor acordado en la promesa de compra no cambie hasta el día de la escrituración- crédito VisualesIA
Las cajas de compensación familiar entregarán subsidios de vivienda con montos que dependen de la modalidad y la ubicación - crédito VisualesIA

Miles de familias en Colombia podrán acceder en 2026 a subsidios de vivienda de más de $122 millones otorgados por las cajas de compensación familiar, tras una actualización relacionada con el nuevo salario mínimo mensual legal vigente. El ajuste permite que hogares de ingresos bajos y medios dispongan de mayores oportunidades para comprar, construir o mejorar su vivienda, en un contexto de encarecimiento de costos y mayores restricciones de crédito.

En 2026, las cajas de compensación familiar otorgarán subsidios de vivienda por montos que varían según la modalidad y ubicación.

PUBLICIDAD

Destino del subsidio de vivienda

Para zonas rurales, el apoyo económico estará destinado principalmente a la construcción en sitio propio. En áreas urbanas, los montos varían para construcción y mejoramiento. Además, está el subsidio para compra de vivienda de interés social (VIS). Los recursos se otorgan como ayuda directa y no exigen devolución.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
Para 2026, el salario mínimo tuvo un aument odel 23,7% - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Así son los montos:

PUBLICIDAD

  • Construcción en terreno propio en zonas rurales: el monto máximo de $122.563.350 corresponde y supone el nivel de ayuda más alto registrado para el programa en los últimos años. El ajuste está basado en el salario mínimo mensual legal vigente de $1.750.905 para 2026. En zonas urbanas, el subsidio de construcción en sitio propio llega hasta 18 salarios mínimos, es decir, cerca de $31,5 millones.
  • Mejoramiento de vivienda urbana: puede recibir hasta 22 salarios mínimos, un aproximado de $38,5 millones.
  • Compra de VIS: los hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos pueden acceder a subsidios equivalentes a 30 salarios mínimos, es decir, $52.527.150. Las familias que tienen ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos pueden recibir hasta 20 salarios mínimos, lo que representa unos $35.018.100. Estos fondos suelen destinarse principalmente a completar la cuota inicial de la vivienda.

Dicha actualización busca responder al incremento de los costos de construcción y materiales, facilitando soluciones a quienes enfrentan mayores dificultades para adquirir vivienda.

Los expertos indican que el canon de arrendamiento no debería superar el 30% del salario de los hogares - crédito Colprensa
Hasta abril de 2026, el Gobierno nacional ha asignado más de 221,800 subsidios de vivienda para adquisición de vivienda nueva urbana y rural durante la administración actual, superando el 100% de la meta inicial en ciertos programas - crédito Colprensa

Requisitos y condiciones para solicitar el subsidio de vivienda

Las personas interesadas en estos subsidios deben:

  • Estar afiliadas a una caja de compensación familiar como trabajadores dependientes, independientes o pensionados.
  • Que los ingresos del grupo familiar no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a un máximo de $7.003.620 en 2026.
  • Que el hogar no sea propietario de más de una vivienda, no haya recibido subsidios habitacionales anteriormente y cuente con un lote o vivienda legalmente registrada, sin embargos o hipotecas que no estén asociadas al proyecto de construcción.
  • Habitualmente, se solicita un ahorro previo equivalente al 10% del valor total de la obra y que los postulantes estén clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén.
  • La legalidad del predio y la actualización de la documentación de los integrantes del hogar son condiciones necesarias para inscribirse.
Pesos colombianos-Colombia
El subsidio de vivienda está indexado al aumento anual que se le hace al salario mínimo - crédito Colprensa

Cómo postularse al subsidio de vivienda de las cajas de compensación

El proceso de postulación comienza acercándose a las oficinas físicas o ingresando a los portales digitales de la caja de compensación familiar correspondiente. Allí se puede consultar la lista de requisitos, descargar los formularios de inscripción y verificar la vigencia de las convocatorias.

Por supuesto, es fundamental contar con la documentación actualizada de todos los integrantes del hogar y disponer del ahorro previo exigido antes de iniciar el trámite. La entrega completa de documentos y la correcta diligencia de los formularios son pasos esenciales bajo la supervisión de las entidades administradoras.

Contar con toda la información preparada agiliza la postulación y aumenta la probabilidad de acceder a este beneficio. Dicen las cajas de compensación familiar que la búsqueda de una vivienda propia sigue siendo una aspiración decisiva para numerosas familias colombianas, que ven en estos subsidios una posibilidad concreta de avanzar hacia mejores condiciones de vida.

Temas Relacionados

Subsidios de ViviendaCajas de CompensaciónSalario MínimoColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente fase a Independiente Santa Fe que eliminó a América de Cali tras derrotarlo 5-1 en el marcador global

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

James Rodríguez se unirá a la concentración de la selección de Colombia después de su partido con Minnesota United

El equipo de la MLS confirmó que después del enfrentamiento ante Colorado Rapids, el ’10′ de la Tricolor se podrá incorporar al equipo de Néstor Lorenzo

James Rodríguez se unirá a la concentración de la selección de Colombia después de su partido con Minnesota United

Mariana Zapata causó revuelo en ‘La casa de los famosos’ tras revelar la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió

Al inicio de la temporada, la creadora de contenido relató que tuvo una relación con un miembro de la Tricolor que todavía estaba casado, generando especulaciones sobre la identidad del futbolista

Mariana Zapata causó revuelo en ‘La casa de los famosos’ tras revelar la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió

A María José Pizarro le recordaron la polémica de las “muñecas de la mafia” de Petro tras enfrentarse a De la Espriella: “¿Doble moral?"

La senadora reprochó al candidato de la extrema derecha por sus actitudes hacia las mujeres periodistas, pero en redes sociales le refrescaron la memoria por su silencio frente a los mismos actos violentos que protagonizó el presidente

A María José Pizarro le recordaron la polémica de las “muñecas de la mafia” de Petro tras enfrentarse a De la Espriella: “¿Doble moral?"

Medellín abrió convocatoria para más de 1.300 créditos y becas universitarias: las inscripciones ya están disponibles

Los postulantes encontrarán información sobre requisitos y condiciones en la plataforma oficial, con asesoría presencial disponible en puntos itinerantes distribuidos en diferentes zonas urbanas y rurales hasta el 3 de junio

Medellín abrió convocatoria para más de 1.300 créditos y becas universitarias: las inscripciones ya están disponibles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

Mariana Zapata causó revuelo en ‘La casa de los famosos’ tras revelar la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió

Premios Nuestra Tierra 2026: hora y dónde ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación

Carolina Soto reveló cuáles son los regalos más valiosos que ha recibido tras su cumpleaños número 41

Nicky Jam prendió la fiesta en Transmilenio antes de su show en el estadio El Campín

Deportes

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

James Rodríguez se unirá a la concentración de la selección de Colombia después de su partido con Minnesota United

Deportes Tolima clasificó a la semifinal del fútbol colombiano y eliminó a Pasto: esto fue todo lo que pasó en el partido

Giro de Italia 2026 etapa 6: hora, dónde verla y posibilidades de victoria para los ciclistas colombianos

Cambio sorpresivo para el amistoso de la selección Colombia ante Costa Rica en El Campín: ¿qué pasó?