El subsidio de vivienda para 2026 en Colombia alcanza esta millonada tras el aumento del salario mínimo que hizo el Gobierno Petro

Las cajas de compensación familiar entregarán subsidios de vivienda con montos que dependen de la modalidad y la ubicación - crédito VisualesIA

Miles de familias en Colombia podrán acceder en 2026 a subsidios de vivienda de más de $122 millones otorgados por las cajas de compensación familiar, tras una actualización relacionada con el nuevo salario mínimo mensual legal vigente. El ajuste permite que hogares de ingresos bajos y medios dispongan de mayores oportunidades para comprar, construir o mejorar su vivienda, en un contexto de encarecimiento de costos y mayores restricciones de crédito.

En 2026, las cajas de compensación familiar otorgarán subsidios de vivienda por montos que varían según la modalidad y ubicación.

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Destino del subsidio de vivienda

Para zonas rurales, el apoyo económico estará destinado principalmente a la construcción en sitio propio. En áreas urbanas, los montos varían para construcción y mejoramiento. Además, está el subsidio para compra de vivienda de interés social (VIS). Los recursos se otorgan como ayuda directa y no exigen devolución.

Para 2026, el salario mínimo tuvo un aument odel 23,7% - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Así son los montos:

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Construcción en terreno propio en zonas rurales: el monto máximo de $122.563.350 corresponde y supone el nivel de ayuda más alto registrado para el programa en los últimos años. El ajuste está basado en el salario mínimo mensual legal vigente de $1.750.905 para 2026. En zonas urbanas, el subsidio de construcción en sitio propio llega hasta 18 salarios mínimos, es decir, cerca de $31,5 millones.

Mejoramiento de vivienda urbana: puede recibir hasta 22 salarios mínimos, un aproximado de $38,5 millones.

Compra de VIS: los hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos pueden acceder a subsidios equivalentes a 30 salarios mínimos, es decir, $52.527.150. Las familias que tienen ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos pueden recibir hasta 20 salarios mínimos, lo que representa unos $35.018.100. Estos fondos suelen destinarse principalmente a completar la cuota inicial de la vivienda.

Dicha actualización busca responder al incremento de los costos de construcción y materiales, facilitando soluciones a quienes enfrentan mayores dificultades para adquirir vivienda.

Hasta abril de 2026, el Gobierno nacional ha asignado más de 221,800 subsidios de vivienda para adquisición de vivienda nueva urbana y rural durante la administración actual, superando el 100% de la meta inicial en ciertos programas - crédito Colprensa

Requisitos y condiciones para solicitar el subsidio de vivienda

Las personas interesadas en estos subsidios deben:

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Estar afiliadas a una caja de compensación familiar como trabajadores dependientes, independientes o pensionados.

Que los ingresos del grupo familiar no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a un máximo de $7.003.620 en 2026.

Que el hogar no sea propietario de más de una vivienda, no haya recibido subsidios habitacionales anteriormente y cuente con un lote o vivienda legalmente registrada, sin embargos o hipotecas que no estén asociadas al proyecto de construcción.

Habitualmente, se solicita un ahorro previo equivalente al 10% del valor total de la obra y que los postulantes estén clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén.

La legalidad del predio y la actualización de la documentación de los integrantes del hogar son condiciones necesarias para inscribirse.

El subsidio de vivienda está indexado al aumento anual que se le hace al salario mínimo - crédito Colprensa

Cómo postularse al subsidio de vivienda de las cajas de compensación

El proceso de postulación comienza acercándose a las oficinas físicas o ingresando a los portales digitales de la caja de compensación familiar correspondiente. Allí se puede consultar la lista de requisitos, descargar los formularios de inscripción y verificar la vigencia de las convocatorias.

Por supuesto, es fundamental contar con la documentación actualizada de todos los integrantes del hogar y disponer del ahorro previo exigido antes de iniciar el trámite. La entrega completa de documentos y la correcta diligencia de los formularios son pasos esenciales bajo la supervisión de las entidades administradoras.

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Contar con toda la información preparada agiliza la postulación y aumenta la probabilidad de acceder a este beneficio. Dicen las cajas de compensación familiar que la búsqueda de una vivienda propia sigue siendo una aspiración decisiva para numerosas familias colombianas, que ven en estos subsidios una posibilidad concreta de avanzar hacia mejores condiciones de vida.